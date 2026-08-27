דדי ברנע, ראש המוסד לשעבר, אמר היום (חמישי) כי הסנקציות שעליהן הכריז הנשיא דונלד טראמפ נגד איראן "הן רק שלב נוסף, ולא יהיה מנוס, להערכתי, אלא להסלים את הפעולות הכלכליות, המדיניות והמבצעיות נגד המשטר הזה עד לנפילתו, והוא ייפול".

ברנע בעיריית י-ם: "מצבה של ישראל טוב לאין שיעור" ( צילום: אבי מזרחי )





ההכרזה של טראמפ על "D-Day", בפועל, התבררה כאיום נוסף - אחד מני רבים שכבר הושמעו מאז פרוץ המלחמה. שר האוצר שלו סקוט בסנט אמנם הכריז על סנקציות חדשות נגד 60 גורמים וישויות שמנהלים קשרים עם איראן, אבל הכרזות שכאלו אינן חריגות כשלעצמן, וההצהרה המרכזית שלו הייתה איום על מדינות העולם: נתקו את כל הקשרים עם איראן, או שתיענשו גם אתן.

ברנע, שהיה לפי הדיווחים בארה"ב על המסך כשנתניהו הציג לטראמפ את מצגת תוכנית הפעולה למלחמה, אמר עוד: "הנשיא טראמפ מבין היטב שאסור להותיר את המשטר האיראני הקיצוני על כנו. האזרחים האיראנים כמהים לנפילתו, הם זקוקים לכך כדי לראות טיפת אור, העולם המערבי הנאור חפץ בכך, ובראשו עומדות ארה”ב וישראל, נחושות מתמיד".

ברנע הוסיף כי "מצבה האסטרטגי של ישראל כיום טוב לאין שיעור ממצבנו ערב הטבח הנורא של 7 באוקטובר. שינינו את המשוואה. עד לפני מלחמת 'שאגת הארי' חשנו שאיראן היא בעיה של מדינת ישראל, שרק אנחנו נפעל ונקריב כדי להתמודד עם האיום. היום לכל העולם ברור שהסוגייה האיראנית איננה בעיה שלנו בלבד. העולם מתחיל להפנים שאם הבעיה לא תיפתר, היא תגיע לכולם ולכל מקום, בין אם בטילים בליסטיים, בין אם בטרור ובין אם באמצעות פיתוח נשק גרעיני להשמדה המונית".

ברנע דיבר בהענקת אות הוקרה בעיריית ירושלים, והוסיף כי בלבנון - חיזבאללה אינו ארגון טרור מאיים כפי שהכרנו. על חמאס בעזה הוסיף: "חמאס תמיד ינסה להשתקם ולזקוף ראש, אך זה כבר לא אותו חמאס שיוצא ל'סבבי לחימה' מול מדינת ישראל. חמאס כצבא מאורגן ומאיים כבר אינו קיים במתכונתו הקודמת".

ברנע ונתניהו. במוסד אמרו לטראמפ שהכורדים יחצו מעיראק ויפתחו במערכה קרקעית באיראן כדי להאיץ את נפילת המשטר ( צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ )

ראש העיר ירושלים משה ליאון שהעניק את האות לברנע אמר: "הרחק מעין הציבור, באפלה ובדממה, נשאת על כתפיך את כובד משקלו של גורל עמנו. קיבלת החלטות הרות גורל ברגעים מתוחים מאין כמותם, נטלת סיכונים עצומים והצבת חומת מגן בצורה, אשר בלמה איומים קיומיים והבטיחה את שלומם ועתידם של כלל תושבי ישראל".

ב"ניו יורק טיימס" דווח בחודש אפריל האחרון כי בפגישה שקדמה ליציאה למלחמה, נתניהו והצוות הישראלי הציגו תנאים שמצביעים על ניצחון כמעט מובטח : תוכנית הטילים הבליסטיים האיראנית תושמד תוך שבועות ספורים. המשטר יהיה כה חלש שלא יוכל לסגור את מצר הורמוז. והאפשרות שאיראן תכה באינטרסים אמריקניים במדינות המפרץ הוערכה כמינימלית.