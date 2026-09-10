סאבח הנייה, אחותו של איסמעיל הנייה - ראש הלשכה המדינית של חמאס - שחוסל ביולי 2024, עלתה הבוקר (חמישי) להעיד לראשונה במשפטה בבית משפט השלום בבאר שבע. סאבח נאשמת בהסתה וגילוי הזדהות עם ארגון טרור, אחרי שנטען ששלחה לאחיה דברי שבח, אהדה ועידוד למעשי הטבח המזוויעים שביצע חמאס ב-7 באוקטובר. "אלוהים, תן להם להיות עסוקים בגופות שלהם וקח אותם, הרוג - ואל תשאיר אף אחד", כתבה הנייה באחת ההודעות.
הפרקליט, עו"ד מסעד, חקר את הנייה - שהגנתה נסמכת על הטענה שאינה יודעת קרוא וכתוב. מסעד התייחס לעדותה של כלתה של הנייה מדצמבר 2025, לאחריה הוכרזה כעדה עוינת בשל סתירות לגרסה שמסרה קודם לכך במשטרה. כלתה סיפרה בחקירה כי הנייה מתפללת בקוראן, ובעדותה טענה כי התכוונה לכך שהיא רק פותחת את הספר – ולאו דווקא קוראת אותו.
סניגוריה של הנייה הציגו עט אלקטרוני וטענו שהנאשמת קוראת באמצעותו בקוראן. בדוכן, הנייה עצמה התקשתה להפעיל את העט על ספר הקוראן שהביאו לה. "גרתי בעזה ולא למדתי בבית ספר", טענה בדיון. "אני לא יודעת לא לקרוא ולא לכתוב. שולחים לי הודעת בוקר טוב, ואני שואלת מי שבבית מה כתוב. יש לי ספר ועט (אלקטרוני) שמשמיע לי את הטקסט. אני לוחצת על הכפתורים וזה עובד".
הפרקליט שאל את הנייה, תושבת תל שבע, על מעשיה בבוקר 7 באוקטובר, והיא השיבה: "כל העולם היה בבלגן. התחבאנו במרתף. שאלתי 'מה קרה? מה היה?'".
לאחר מכן המשיך הפרקליט ל-9 באוקטובר, היום בו שלחה, על פי האישום, את הודעות התמיכה לאחיה. "תמונת 7 באוקטובר התבהרה. ארגון חמאס בעצם פתח במתקפת טרור. את כבר יודעת, לא מידיעה אישית, שארגון חמאס תקף את מדינת ישראל, ורצחו. גם את ידעת מהחדשות". הנאשמת המשיכה להכחיש שהיא שלחה את ההודעות לאחיה, והתעקשה שהטלפון הנייד שלה זמין לילדים, לנכדים והיא נעזרת בכלות שלה להתכתבויות.
ניהול התיק של הנייה, שמתנהל כבר יותר משנתיים, לווה בדחיות רבות מסיבות שונות, בעיקר מצד סניגוריה של הנאשמת, להם הסכימה הפרקליטות. גם הבוקר, הדיון שנקבע לשעה 09:00 התעכב בשל בקשת דחייה מצד סניגוריה של הנייה - שלא הודיעו לשופטת שטרית. לאחר שהפרקליטות שלחה מתמחה לדיון, וסניגוריה של הנייה לא הופיעו - השופטת איימה שתטיל על כל הצדדים הוצאות.
הנייה, בת 57, נעצרה באפריל 2024, בחשד לקיום קשר עם פעילי חמאס והזדהות עם ארגון הטרור תוך ביצוע הסתה ותמיכה למעשי טרור בישראל. במהלך הפשיטה בביתה בתל שבע איתרו הכוחות מסמכים, אמצעי מדיה, טלפונים, ממצאים נוספים וראיות - שלפי המשטרה קושרים אותה לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות. בחיפוש נמצאו בביתה גם מאות אלפי שקלים.