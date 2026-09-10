, אחרי שנטען ששלחה לאחיה דברי שבח, אהדה ועידוד למעשי הטבח המזוויעים שביצע חמאס ב-7 באוקטובר. "אלוהים, תן להם להיות עסוקים בגופות שלהם וקח אותם, הרוג - ואל תשאיר אף אחד", כתבה הנייה באחת ההודעות.

, אחרי שנטען ששלחה לאחיה דברי שבח, אהדה ועידוד למעשי הטבח המזוויעים שביצע חמאס ב-7 באוקטובר. "אלוהים, תן להם להיות עסוקים בגופות שלהם וקח אותם, הרוג - ואל תשאיר אף אחד", כתבה הנייה באחת ההודעות.