צוות עבודה ישראלי כבר נשלח לטקסס להכנת פגישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם איש העסקים אילון מאסק, אך כעת הם קיבלו עדכון: הביקור מבוטל. ההחלטה, לפי גורמים בישראל, התקבלה על ידי נתניהו. יש לציין שההגעה של ראש הממשלה לטקסס הוגדרה מראש כ"אירוע מורכב", שכן כדי להגיע למאסק נדרשה עצירת תדלוק בארצות הברית מכיוון שהמטוס לא מסוגל לטוס מישראל לטקסס ללא עצירות.
גורם ישראלי התייחס לביטול הפגישה עם מאסק ואמר כי "היו אתגרים בתיאום. גם הצורך בנחיתת תדלוק, וגם כי האמריקנים פחות אוהבים תיאומים ברגע אחרון. כעת עובדים על פגישות בניו יורק בשולי הנאום של רה"מ".
מלבד ביטול הפגישה עם מאסק, נתניהו צפוי לקצר את כל הביקור בארצות הברית, ולפחות כרגע מסתמן שהוא יגיע לניו יורק לכמה שעות בודדות - ויחזור לארץ מיד לאחר נאומו בכינוס השנתי של העצרת הכללית של האו"ם.
במקום להגיע לניו יורק ברביעי, לנאום בחמישי ולחזור לישראל - נתניהו ינחת בארצות הברית רק בבוקר הנאום - ינאם ב-14:00 שעון מקומי (21:00 שעון ישראל) - וימריא חזרה לארץ כאמור מיד לאחר מכן. מדובר בביקור קצר באופן יוצא דופן בהשוואה לביקורי נתניהו בארצות הברית בשנים האחרונות.
למרות ניסיונות של אנשי ראש הממשלה, הוא גם לא צפוי להיפגש באותו ביקור עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. אילו השניים היו מתאמים פגישה, נתניהו היה משנה את הלו"ז בהתאם. הנשיא עצמו, שנפגש עם ראש הממשלה לא מעט מאז חזרתו לבית הלבן, נואם בעצרת האו"ם כבר בשלישי, אך מיד לאחר מכן צפוי לחזור לוושינגטון כדי להיפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג.
מוקדם יותר היום, בכירים בממשל טראמפ אמרו גם כן כי הוא לא ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו בשולי העצרת בניו יורק. לדבריהם, מדובר ב"אילוצי לו"ז". גורם אחר בממשל האמריקני אמר כי נוכחותו של נתניהו בארצות הברית תהיה מצומצמת בשל הבחירות הקרבות בישראל.
נאומו של נתניהו בעצרת בניו יורק מתוכנן כאמור ליום חמישי בשבוע הבא, בשעה 14:00 שעון מקומי. הוא ישודר בשידור ישיר ב-ynet.