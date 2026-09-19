למרות ניסיונות של אנשי ראש הממשלה, הוא גם לא צפוי להיפגש באותו ביקור עם הנשיא האמריקני

דונלד טראמפ

. אילו השניים היו מתאמים פגישה, נתניהו היה משנה את הלו"ז בהתאם. הנשיא עצמו, שנפגש עם ראש הממשלה לא מעט מאז חזרתו לבית הלבן, נואם בעצרת האו"ם כבר בשלישי, אך מיד לאחר מכן צפוי לחזור לוושינגטון כדי להיפגש עם נשיא סין

שי ג'ינפינג