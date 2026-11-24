הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה אתמול (שני) נגד המחבל קדרי סמארה, פעיל חמאס בן 37, ש רצח את נתנאל (נתי) שקרון ז"ל (48) בערב יום הכיפורים האחרון, סמוך למעיין עין ריא (מעיין בנבה) שליד היישוב נווה צוף שבבנימין. כך נמסר בהודה משותפת של המשטרה ושב"כ, שבה תואר כיצד המחבל, תושב הכפר הפלסטיני בידו, תכנן את הפיגוע, הגיע לזירה יום לפני הרצח כדי לאתר קורבן, ולבסוף ירה למוות בשקרון ז"ל - אב ל-6 ילדים מהיישוב עלי זהב בשומרון ו בעל אזרחות צרפתית - שהיה במקום עם בנו הבכור שלא נפגע.

גלריה נתנאל שקרון ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

מהמשטרה ושב"כ נמסר כי הצהרת התובע הוגשה בתום חקירת היחידה המרכזית במחוז ש״י במשטרה ושב״כ. לפי ההודעה, בשעות הבוקר של ערב יום הכיפורים ב-20 בספטמבר, התקבל דיווח אודות אירוע ירי סמוך למעיין נווה צוף, שבמהלכו נרצח נתנאל שקרון ז״ל. גשש מחטיבת בנימין שהיה במקום ניהל חילופי אש עם המחבל, שבמהלכם פצע אותו והציל את בנו של שקרון. בעקבות הדיווח הוזעקו למקום כוחות משטרה גדולים של מחוז ש״י, לצד כוחות צה״ל ושב״כ שפתחו במצוד אחר המחבל.

בהכוונת גורמי המודיעין של מחוז ש״י ושב״כ, פעלו כוחות צה״ל לעצור את המחבל שנמלט מהזירה בבית החולים ברמאללה. לוחמי דובדבן שקפצו למקום תפסו אותו במיטתו, ותועדו מקיפים אותה בתמונות שהופצו לאחר מכן ברשתות הפלסטיניות. הוא הועבר לחקירה ביחידת הפח״ע של ימ״ר ש״י בשיתוף שב״כ.

"מחקירתו עלה כי על רקע המלחמה בעזה, פנה המחבל לחברו והשניים שוחחו על האפשרות לבצע פיגוע טרור נגד אזרחים ישראלים", תואר בהצהרת התובע. "יום קודם לפיגוע הגיע המחבל לזירה במטרה לאתר קורבן פוטנציאלי, משלא צלח הניסיון הראשון, ביום הפיגוע יצא לזירה ואף הציע לחברו להצטרף אליו לביצוע הפיגוע, אולם זה סירב. בחקירתו טען המחבל כי 'אהיה שהיד ואלך לגן עדן', וכן שחזר את הפיגוע ואת מעשיו האכזריים".

הרוחצים במעיין, בזמן פיגוע הירי: "יש פה צבא?" ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





הכוחות מסביב למחבל אחרי שנלכד, והרכב שממנו פתח באש

החשוד הנוסף במעורבות בפיגוע, תושב הכפר בידו שמצפון-מערב לירושלים בשנות ה-30 לחייו, נעצר כמה ימים לאחר הפיגוע על ידי כוח צה״ל והועבר אף הוא לחקירה. בתום החקירה, הוגשה אתמול כאמור הצהרת תובע נגד המחבל המרכזי בגין עבירות של רצח, החזקת אמצעי לחימה וירי, נגד החשוד הנוסף צפויה להיות מוגשת הצהרת תובע בהמשך.