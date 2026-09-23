הפעילות של חמאס בגדה ממש לא התחילה השבוע, לידיעת הקורא מקרון. למעשה, הפעילות שלו שם החלה כבר בסוף שנות ה-80, זמן לא רב לאחר שארגון הטרור הוקם ברצועת עזה בדצמבר 1987, עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה. הארגון החל להשתתף בהפגנות ובעימותים עם כוחות צה"ל, ובמקביל בנה תשתית עצמאית שהתחרתה באש"ף ובפתח - ובעלת נוכחות הנהגתית בשטח עד היום.

הפעילות של חמאס בגדה ממש לא התחילה השבוע, לידיעת הקורא מקרון. למעשה, הפעילות שלו שם החלה כבר בסוף שנות ה-80, זמן לא רב לאחר שארגון הטרור הוקם ברצועת עזה בדצמבר 1987, עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה. הארגון החל להשתתף בהפגנות ובעימותים עם כוחות צה"ל, ובמקביל בנה תשתית עצמאית שהתחרתה באש"ף ובפתח - ובעלת נוכחות הנהגתית בשטח עד היום.

הפעילות של חמאס בגדה ממש לא התחילה השבוע, לידיעת הקורא מקרון. למעשה, הפעילות שלו שם החלה כבר בסוף שנות ה-80, זמן לא רב לאחר שארגון הטרור הוקם ברצועת עזה בדצמבר 1987, עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה. הארגון החל להשתתף בהפגנות ובעימותים עם כוחות צה"ל, ובמקביל בנה תשתית עצמאית שהתחרתה באש"ף ובפתח - ובעלת נוכחות הנהגתית בשטח עד היום.

במהלך סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90 פעלה בגדה תשתית מחתרתית של חמאס, שביצעה גם פיגועים נגד ישראלים. באפריל 1993, חודשים ספורים לפני הסכמי אוסלו, הגיע חמאס לנקודת מפנה - וביצע את פיגוע ההתאבדות הראשון. האירוע התרחש בצומת ההתנחלות מחולה שבבקעת הירדן.

במהלך סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90 פעלה בגדה תשתית מחתרתית של חמאס, שביצעה גם פיגועים נגד ישראלים. באפריל 1993, חודשים ספורים לפני הסכמי אוסלו, הגיע חמאס לנקודת מפנה - וביצע את פיגוע ההתאבדות הראשון. האירוע התרחש בצומת ההתנחלות מחולה שבבקעת הירדן.

במהלך סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90 פעלה בגדה תשתית מחתרתית של חמאס, שביצעה גם פיגועים נגד ישראלים. באפריל 1993, חודשים ספורים לפני הסכמי אוסלו, הגיע חמאס לנקודת מפנה - וביצע את פיגוע ההתאבדות הראשון. האירוע התרחש בצומת ההתנחלות מחולה שבבקעת הירדן.