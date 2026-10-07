כוחות צה"ל פתחו הלילה (בין שלישי לרביעי) במבצע מעצרים בולט של חשודים בפעילות טרור בשכם, שבמהלכו בוצע גם הרס נרחב של אנדרטאות לזכרם של מחבלים בעיר. במבצע, שמתקיים שלוש שנים בדיוק לטבח 7 באוקטובר, לקחו חלק לוחמים מסתערבים מיחידות מיוחדות לצד כוחות החטיבה המרחבית.
לפי הדיווחים הפלסטיניים, הכוחות פשטו הלילה ובשעות הבוקר על שורת מוקדים בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, וביצעו מעצרים, חיפושים ועיכובים. כאמור, במרכז הפעילות עמדה שכם, שאליה זרמו כוחות מכמה כיוונים, נערכו פשיטות על בתים ונרשמו מעצרים.
בעקבות הפעילות בשכם נסגרו כלל בתי העסק בעיר, כשלפי הדיווחים הפלסטיניים כוחות פעלו גם בכפר עוורתא שמדרום לעיר.
במקביל, כוחות צה"ל החלו הבוקר בהריסת ביתו של המחבל קדרי סמארה בעיירה בידו, מצפון-מערב לירושלים. סמארה, בן 37, נעצר לפני כשבועיים וחצי בבית החולים ברמאללה, לשם נמלט אחרי שרצח ביריות את נתנאל שקרון באזור המעיין עין ריא סמוך ליישוב נווה צוף שבבנימין.
המחבל נלכד בתום מצוד על ידי אנשי יחידת דובדבן, בעודו פצוע אחרי שנפגע מירי של גשש בזירת הפיגוע. שב"כ קיבל אינדיקציה כי המחבל מסתתר בבית החולים שנמצא לא רחוק ממקום הפיגוע, ולוחמי דובדבן תפסו אותו במיטתו, ותועדו מקיפים אותה בתמונה שהופצה לאחר מכן ברשתות הפלסטיניות. כבר באותו היום הורה הרמטכ"ל לאטום ולהרוס את ביתו. לפי הדיווחים, במהלך הפעילות בבידו הבית כותר ותושבי האזור פונו.