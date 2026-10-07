, שבמהלכו בוצע גם הרס נרחב של אנדרטאות לזכרם של מחבלים בעיר. במבצע, שמתקיים שלוש שנים בדיוק לטבח 7 באוקטובר, לקחו חלק לוחמים מסתערבים מיחידות מיוחדות לצד כוחות החטיבה המרחבית.

, שבמהלכו בוצע גם הרס נרחב של אנדרטאות לזכרם של מחבלים בעיר. במבצע, שמתקיים שלוש שנים בדיוק לטבח 7 באוקטובר, לקחו חלק לוחמים מסתערבים מיחידות מיוחדות לצד כוחות החטיבה המרחבית.