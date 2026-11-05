עלי מסוודא (28) דקר למוות את אשתו ינינה (יונית) רוסינובה (31) בעת שבנם התינוק שהה בדירתם בחיפה, ולאחר מכן שטף את הדם מגופה במקלחת בניסיון לטשטש את הראיות לרצח. כך מתואר בכתב האישום שהוגש הבוקר (חמישי) נגד מסוודא בגין רצח בנסיבות מחמירות. התינוק, בן שלושה חודשים, נמצא עדיין במסגרת אומנה בסיוע גורמי הרווחה של עיריית לוד.

נציג המשטרה בעקבות הגשת האישום ( צילום: דוברות המשטרה )





מכתב האישום, שהוגש לבית המשפט המחוזי בעיר על-ידי עו"ד מירב בר מפרקליטות מחוז חיפה, עולה כי בתקופה שקדמה לרצח היו יחסיהם של בני הזוג מעורערים, בין היתר על-רקע מערכת היחסים העכורה בין המנוחה למשפחה של בעלם. לאחר לידת בנם, החל הנאשם לחשוד באשתו כי היא בוגדת בו ומתכננת לעזוב אותו.

לפי כתב האישום, בלילה שבין 24 ל-25 בספטמבר, בעת שבני הזוג שהו בדירתם יחד עם בנם התינוק, תקף מסוודא את המנוחה, נטל סכין מהמטבח ונעץ אותה בעוצמה בצווארה, לאחר שגיבש החלטה להמיתה. כתוצאה מהדקירה נפגעה המנוחה בקנה הנשימה ובכלי דם בצווארה, והחלה לדמם באופן מסיבי.

גלריה ינינה והבן התינוק ( צילום: באדיבות פורום מיכל סלה )

הנאשם עלי מסוודא

בהמשך, כך מתואר, לקח מסוודא את המנוחה לחדר המקלחת, שטף את הדם מגופה וכן שטף את גופו, במטרה לטשטש ולהעלים ראיות לביצוע הרצח. לאחר מכן נשא אותה אל מחוץ לדירה והתקשר למוקד המשטרה. שוטרים שהגיעו למקום מצאו את המנוחה בחדר המדרגות ללא דופק, והחלו לבצע בה פעולות החייאה, אליהן הצטרף גם מסוודא. לאורך האירוע שהה בנם התינוק במיטתו בדירה. המנוחה פונתה לבית החולים רמב"ם בעיר, שם נקבע מותה. בנוסף לעבירת הרצח בכוונה בנסיבות מחמירות, מיוחסת למסוודא גם עבירה של שיבוש מהלכי משפט.

בבקשה להאריך את מעצרו של מסוודא עד תום ההליכים ציינה הפרקליטות: "הנאשם פעל בקור רוח, כאשר לאחר הרצח הוא שטף את המנוחה ואת עצמו, ולמרות שהתקשר למוקד 100, לא שיתף בפרטי האירוע, ואף מסר פרטים חלקיים ומגמתיים בלבד. התנהלותו מתחכמת זו, מעידה על מסוכנותו הרבה, אך גם על קור הרוח שלו בעת ביצוע הרצח ולאחריו, ומכאן גם החשש הגבוה מפני שיבוש הליכי המשפט גם בעתיד".

התזות דם על עריסת התינוק

מדוחות הפעולה של השוטרים ומהתיעוד במצלמות הגוף שלהם עלה כי גופתה של המנוחה הייתה נקייה מדם בעת שאותרה, וכי מסוודא עצמו היה רטוב. רצפת הדירה הייתה מגואלת בדם, חלקים מהמיטה היו ספוגים בדם, ועל הקירות נמצאו סימני התזות דם. גם על עריסת התינוק, שתועד ישן במיטתו, נמצאו התזות דם.

הנאשם טען בחקירתו כי אשתו השתוללה בדירה בעודה אוחזת בסכין, איימה על התינוק וביקשה כי יהרוג אותה. לדבריו, הוא ניסה להרחיק ממנה את הסכין והגן על עצמו, בעוד היא מעדה על הסכין ונדקרה. בהתייחס לטענה שקילח את גופתה, מסוודא לא מסר גרסה ברורה. תחילה הוא טען כי אשתו פתחה את הברז לאחר שנדקרה, ובהמשך טען כי המים היו פתוחים עוד קודם לכן.

בחקירתו האחרונה סירב הנאשם לשתף פעולה עם חוקריו. בשיחה עם מדובב משטרתי בתא המעצר, מסוודא הודה בביצוע המעשה ותיאר מערכת יחסים "רעילה ואלימה" עם זוגתו. הוא סיפר למדובב כי תכנן את הרצח מראש ואף שקל להימלט מהארץ לאחר המעשה. עוד סיפר הנאשם למדובב כי הוא חשד שהמנוחה מסתירה ממנו העברות כספים מהחשבון המשותף, ומתכוונת לעזוב אותו ולקחת עימה את התינוק.

לפי הדברים שסיפר למדובב ואחר כך הכחיש, מסוודא נטל סכין ודקר את יונינה בצווארה. לאחר מכן, במקום להזעיק מיד עזרה, הוא גרר אותה לחדר הרחצה, הפעיל את המים ושטף את גופה המדמם. הוא סיפר כאמור כי רחץ גם את עצמו, ורק לאחר מכן התקשר למוקד 100 ודפק על דלתות השכנים. לפי גרסתו בפני המדובב, פעולות אלה נועדו ליצור רושם שהוא מנסה להציל את אשתו ולא להסתיר את מעשיו.

חברותיה של יונינה מסרו עדויות שמתארות מערכת יחסים רוויה בקנאה ואלימות. לדבריהן, מאז לידת התינוק נהג מסוודא להאשים את זוגתו בבגידה, ובדק את מכשיר הטלפון שלה. מריה, חברתה של המנוחה, סיפרה כי כשבוע לפני הרצח היא נפגשה עם בני הזוג באילת, ויונינה תיארה אז כי מסוודא הכה אותה ושבר לה את הטלפון כי חשד שהיא מתכתבת עם גבר אחר. דיאנה, חברה אחרת, העידה כי יונינה סיפרה לה בבכי כי הנאשם הכה אותה במצחה באמצעות הטלפון שלה.