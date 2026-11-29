שתי חשיפות בתקשורת האמריקנית והבריטית שופכות אור על האיומים שמציבה איראן בפני הכוחות האמריקניים, גם הרחק מגבולות המזרח התיכון: "וושינגטון פוסט" דיווח אמש (שבת) כי איראן ניצלה את שירות האינטרנט הלווייני " סטארלינק " של המיליארדר אילון מאסק לצורך פעילותה הצבאית נגד ארצות הברית, ובמקביל ב"פייננשל טיימס" הבריטי נחשף כי כשישה כטב"מים הופיעו לפני כשבועיים סביב בסיס צבאי בבריטניה שבו מוצבים אלפי אנשי חיל האוויר האמריקני - וכי איראן חשודה במעורבות בתקרית.

גלריה אילון מאסק וכטב"ם איראני ( צילום: AP Photo/Evan Vucci )

ב-13 בנובמבר פורסמה התרעה ביטחונית בבסיס חיל האוויר המלכותי לייקנהית' שבמחוז סאפוק במזרח אנגליה, ואנשי הצבא האמריקנים שמוצבים בו הונחו לתפוס מחסה. התקרית דווחה כבר אז , אך רק כעת נחשפים פרטים נוספים על שאירע.לפי גורמים המעורים בפרטי התקרית ששוחחו עם "פייננשל טיימס", כשישה כטב"מים זוהו באזור הבסיס, ובמקום הופעלו מערכות אמריקניות להגנה מפני כלי טיס בלתי מאוישים. המערכות הצליחו להדוף את הכטב"מים, אולם אף אחד מהם לא אותר לאחר מכן בידי הכוחות האמריקניים או הבריטיים. לדברי הגורמים, קיים חשד כי איראן קשורה לתקרית.

בבסיס מוצבת כנף הקרב ה-48 של חיל האוויר האמריקני, והוא משמש מוקד הפעילות הגדול ביותר של מטוסי הקרב האמריקניים באירופה, עם קרוב ל-7,000 אנשי צוות. כבר בספטמבר אישרו בבסיס כי הוא נמצא ברמת הכוננות הביטחונית השנייה בגובהה של משרד ההגנה האמריקני. העובדה שהכטב"מים לא אותרו מותירה שאלות פתוחות בנוגע למטרת הפעולה, כשהרשויות בבריטניה ובארה"ב אינן יכולות לשלול את האפשרות שהם נשאו אמצעי לחימה, ציוד ריגול או ציוד אחר.

מדובר באחת משורת תקריות ביטחוניות שאירעו השנה בבסיסים בבריטניה שמשמשים את חיל האוויר האמריקני, ובהן מזימת טרור לכאורה בבסיס פיירפורד שבמחוז גלוסטרשייר. טהרן הכחישה מעורבות.

בסיס חיל האוויר המלכותי לייקנהית' באנגליה ( צילום: CHRIS RADBURN / AFP )

כוחות החירום סמוך לבסיס חיל האוויר פיירפורד, לפני כחודשיים ( צילום: REUTERS/Toby Shepheard )





חיל האוויר האמריקני אישר ביום התקרית בלייקנהית' כי הגיב לפעילות חשודה של כטב"מים בלתי מורשים, והדגיש כי לא נגרם נזק למטוסים או לתשתיות וכי איש לא נפגע. ביום שישי סירבו בחיל האוויר האמריקני באירופה להתייחס למערכות ההגנה שהופעלו במקום, מטעמי ביטחון מבצעי, אך קראו לתושבים לגלות ערנות ולדווח לרשויות על כל פעילות חשודה.

בבריטניה משקיעים 470 מיליון ליש"ט בחיזוק האבטחה במתקנים צבאיים ברחבי המדינה, בין היתר באמצעות שיפור מערכות המעקב וההגנה מפני כטב"מים. לפי דיווח ברשת "סקיי ניוז", חיל האוויר הבריטי מעביר חלק ממטוסיו להאנגרים בשעות הלילה, ומתכנן להציב רשתות הגנה מפני כטב"מים סביב מטוסים אחרים שנותרים חשופים.

הזעם של מאסק - ופיטורי הבכירים

בימים הראשונים של חודש מרץ, לאחר שישראל וארה"ב החלו לתקוף באיראן וזו הגיבה במתקפות נגד בסיסים אמריקניים ברחבי המזרח התיכון, נודע לאילון מאסק כי שירות האינטרנט הלווייני שבבעלותו משמש גם את האויב האיראני. ארבעה גורמים המעורים בפעילות הצבאית האיראנית אישרו ל"וושינגטון פוסט" כי טהרן השתמשה ב"סטארלינק" כדי לתמוך במבצעיה הצבאיים. לפי שני גורמים המעורים בדיונים הפנימיים בחברת SpaceX, מאסק זעם כשנודע לו על כך.

אלא שבאותם ימים גילה המיליארדר שגם הצבא האמריקני עושה שימוש בשירותיו בניגוד לתנאי ההתקשרות עם החברה. לפי הדיווח, הפנטגון השתמש בחבילת שירות של "סטארשילד", הגרסה הצבאית של "סטארלינק", שנועדה לפעילות קרקעית בלבד - לצורך הפעלת כטב"מים תוקפים. עד סוף אותו שבוע, לדברי אחד הגורמים, פוטרו לפחות שני בכירים בחברה בעקבות המקרים.

לוויין של "סטארלינק" בחלל ( צילום: יח"צ סטארלינק )

הגילוי על השימוש האיראני במערכת הכעיס במיוחד את מאסק, משום שפחות מחודשיים קודם לכן הוא כבר נאלץ לפעול נגד שימוש דומה שעשתה רוסיה בשירותי "סטארלינק" במלחמתה באוקראינה. בעקבות פנייה מצד קייב, שהציגה ראיות לשימוש רוסי במערכת במסגרת פעילות צבאית, הטילה SpaceX מגבלות על השירות וגיבשה עם הרשויות האוקראיניות רשימה של מסופים מורשים.

לפי "וושינגטון פוסט", השימוש האיראני בסטארלינק הוזכר גם בסקירה מסווגת על המלחמה שהועברה בקיץ לשר ההגנה האמריקני פיט הגסת'. גורם המעורה בתוכן הסקירה סיפר כי איראן השתמשה בטכנולוגיה לצורכי פיקוד ושליטה בכוחותיה ולניהול פעילות הכטב"מים שלה, בשעה שארה"ב פעלה לפגוע במערכות התקשורת הצבאיות המסורתיות של טהרן.

בתחילת מרץ נהרגו שישה אנשי צבא אמריקנים בתקיפה איראנית נגד מתקן צבאי בכוויית. זמן קצר לאחר מכן החמירה SpaceX את דרישות הזיהוי של משתמשים מסוימים בשירותיה, אך לא הוברר אם איראן השתמשה ב"סטארלינק" במסגרת אותה תקיפה קטלנית. הפנטגון טרם פרסם את ממצאי חקירת התקרית. דוברת הפנטגון מסרה בתגובה כי לא ידוע לה על קיומה של הסקירה המסווגת שהוזכרה בדיווח, וסירבה להתייחס לשימוש האיראני במערכת. מאסק וחברת SpaceX לא השיבו לפניות העיתון.

מאסק. האשים את הפנטגון בשימוש בלתי הולם ב"סטארלינק" ( צילום: Julia Demaree Nikhinson/AP )

המתיחות בין מאסק למערכת הביטחון האמריקנית סביב השימוש ברשת הלוויינים הגיעה בחודש מאי גם לעיני הציבור. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה אז כי SpaceX דרשה להעלות את מחיר המינוי החודשי לשירות הצבאי הרלוונטי מ-5,000 ל-25 אלף דולר. בעקבות הדיווח האשים מאסק את הפנטגון בשימוש בלתי הולם במערכת האזרחית של "סטארלינק" לצרכים צבאיים.

מנגד, אחד הגורמים המעורים במשא ומתן בין הצדדים סיפר כי גורמים בצבא האמריקני הרגישו ש-SpaceX "מחזיקה אותם כבני ערובה". "בסופו של דבר, השאלה היא מי שולט בנכס צבאי משמעותי - ארה"ב או אדם פרטי?", אמר לעיתון סטיבן פלדסטין, חוקר בכיר במכון קרנגי לשלום בינלאומי. לדבריו, גורמים עוינים הצליחו לנצל את הטכנולוגיה באופן שפוגע ישירות בביטחון הלאומי האמריקני.

הדילמה: לסייע למתנגדי המשטר - או לנתק את איראן

רשת "סטארלינק", שמספקת שירותי אינטרנט באמצעות אלפי לוויינים במסלול נמוך סביב כדור הארץ, זמינה ביותר מ-160 מדינות. בחודשים האחרונים הגבירה SpaceX את הפיקוח על מערך המכירות שלה, בין היתר בניסיון למנוע את הגעת המסופים לידי גורמים עוינים. אלא שבמקרה של איראן ניצבים מאסק והממשל האמריקני בפני דילמה מורכבת במיוחד. בינואר האחרון, לאחר שהמשטר האיראני ניתק את האינטרנט ברחבי המדינה במסגרת הדיכוי האלים של המחאה נגדו, אפשרה "סטארלינק" לאיראנים שברשותם מסופים להתחבר לשירות ללא תשלום.

המחאות באיראן בתחילת השנה. "האינטרנט והרשתות החברתיות הם הדרך היחידה של האיראנים להשמיע את קולם ולספר מה מתרחש בתוך המדינה" ( צילום: Anonymous/Getty Images )

עבור מתנגדי המשטר ואזרחים איראנים רבים, מדובר באחד האמצעים הבודדים שמאפשרים להם לעקוף את הצנזורה הממשלתית ולהעביר מידע לעולם החיצון. גם הממשל האמריקני מעוניין בהמשך זרימת המידע מאיראן, שבה אין לארה"ב שגרירות ושבה עיתונאים מתקשים לפעול בחופשיות. "האינטרנט והרשתות החברתיות הם הדרך היחידה של האיראנים להשמיע את קולם ולספר מה מתרחש בתוך המדינה", אמרה הולי דגרס, חוקרת בכירה במכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב.

לדברי גורמים בתעשיית התקשורת הלוויינית, ל-SpaceX יש יכולת טכנולוגית לחסום את השירות באיראן, אך פעולה כזו תפגע גם במתנגדי המשטר. בניגוד לאוקראינה, שבה החברה יכולה לשתף פעולה עם הרשויות המקומיות כדי לזהות משתמשים מורשים, באיראן אין גורם ממשלתי שעליו היא יכולה לסמוך.