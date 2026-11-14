תקרית ביטחונית התרחשה אתמול (שישי) בבסיס חיל האוויר המלכותי הבריטי (RAF) לייקנהית' שבמזרח אנגליה בעקבות "חשד לפעילות כטב"מים בלתי מורשית". חיל האוויר האמריקני, שמציב כוחות בבסיס, מסר כי "האירוע הסתיים" וכי לא נגרם נזק לאנשי צוות, לכלי טיס או לתשתיות. זה הבסיס האמריקני השלישי שהיה נתון לאיומים בשבועות האחרונים. לא ידוע אם יש קשר לאיראן, בדומה לתקריות הקודמות.
"אנחנו ממשיכים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם עמיתינו בבריטניה כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של כל אנשי הצוות", נמסר בהודעה מטעם דובר חיל האוויר האמריקני. משרד ההגנה הבריטי מסר כי אנשי כוחות הביטחון של חיל האוויר האמריקני "הגיבו" לדיווחים על פעילות בלתי מורשית של כטב"מים.
לפני ארבעה ימים דווח כי ארה"ב פינתה כלי טיס שלה מבסיס חיל האוויר הבריטי RAF מילדנהול, עקב איום בפגיעה בהם על-ידי איראן. בדיווח צוין כי בעוד שהאיום הספציפי נגד בסיס חיל האוויר "עודנו בדיונים בין גורמים אמריקנים בכירים", שני מטוסי תדלוק שנהגו לנחות במילדנהול הוסטו לגרמניה בבוקר, בעוד שכמה מתדלקים אחרים כבר הופנו לגרמניה ולמיקומים אחרים מוקדם יותר. גורם אמריקני מסר אז ל"וושינגטון פוסט" כי ההחלטה להעביר את כלי הטיס התקבלה כאמצעי מנע יזום, ולא כתגובה לאירוע שכבר התרחש.
בתחילת החודש שעבר ארה"ב הודיעה כי הוציאה את כל מפציצי ה-B-1 שלה מבסיס פיירפורד - שנמצא כ-240 ק"מ מערבית לבסיסים מילדנהול ולייקנהית' - לאחר שסוכלה מזימת טרור נגד הבסיס - שלפי החשד לאיראן היה קשר אליה. ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח אז כי הסיבה להוצאת המטוסים, ששימשו בין היתר להפצצות במלחמה עם איראן, היא "חשש ביטחוני" בנוגע לבסיס. ב"ניו יורק טיימס" דיווחו מפי שני גורמים אמריקנים רשמיים כי המטוסים הוצאו "בבהילות" בעקבות איומים חדשים שהתקבלו על "מזימה בתמיכה איראנית" נגד המתקן.
לפני כחודשיים, 5 צעירים תושבי לונדון נעצרו בכפר סמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי בחשד שתכננו מתקפת טרור. ברשותם נמצאו שלושה כלי רכב מסחריים, שבהם טיפלו חבלנים בשל חומרי הנפץ שנטען תחילה כי אותרו בהם, ובתמונות שצילם תושב מקומי נראו העצורים מוטלים על מדרכה ללא חולצה כשידיהם אזוקות מאחורי גבם וכשהם עוברים בידוק על-ידי כוחות הביטחון הבריטיים. איראן הכחישה כי היא מעורבת בניסיון הפיגוע.
יממה לאחר התקרית משטרת בריטניה הפתיעה רבים כשהודיעה כי החמישה שוחררו בערבות, אך בסוף אוקטובר רשויות התביעה במדינה הודיעו כי הגישו כתבי אישום נגד שניים מהחשודים, על בסיס "חוק הביטחון הלאומי", בגין התקרית בבסיס פיירפורד. הפרקליטות הבריטית מסרה אז כי הגישה כתב אישום נגד מוחמד עבדול-כרים, בן 24, בגין מעורבות בפעילות העלולה לסייע באופן מהותי לשירות ביון זר, ונגד נועמאן א-סע'יר, גם הוא בן 24, בגין כניסה למקום אסור במטרה לפגוע באינטרסים של בריטניה.