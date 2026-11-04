סבב התייעצויות ראשון של נשיא המדינה (צילום: לע"מ)





בדרך להטלת המנדט: נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח אחר הצהריים (רביעי) את סבב ההתייעצויות עם סיעות הכנסת לקראת הטלת מלאכת הרכבת הממשלה. הסבב יימשך עד מחר בערב, ובסיומו יחליט הנשיא למי יש את הסיכויים הטובים ביותר להקים ממשלה. ynet מעביר את השיחות בשידור חי.

בניגוד לעבר, הרצוג החל דווקא עם נציגי הסיעות הקטנות ויסיים עם הגדולות. הראשונים להגיע לסבב ההתייעצויות בבית הנשיא הם נציגי סיעת הציונות הדתית, בשעה 17:00 - אורית סטרוק, צביקה מור ואיתמר איתם. בשעה 18:15 יגיעו נציגי ש"ס; ב-19:30 נציגי ישראל ביתנו וב-20:45 יגיעו להתייעצות נציגי זהות, האחרונים להיום.

הרצוג לסטרוק: "איך את מאבחנת בין דברייך לגזענות?" ( צילום: לע"מ )





התקרית בבית הנשיא ( צילום: שלו שלום )





בפתח הדברים הבהירו נציגי הציונות הדתית כי ימליצו על ראש הממשלה בנימין נתניהו . "אנחנו מודאגים מהחשדות שנבדקים על ידי השב"כ והמשטרה, וקוראים למיצוי מלא של החקירה ללא חסמים", אמרה סטרוק. "בלי קשר לחקירה אנחנו סבורים שהמפלגות הערביות הלאומניות להרכבת ממשלה והדחת יו"ר הכנסת הן לא לגטימיות לתהליך הזה. לא משום שהן ערביות, אלא משום שהם לאומניות, בגלל שלדעתן הקמת מדינת ישראל זה נכבה, ושהניצחון שלהם הוא לטובת אחיהם שהם אויבינו".

הרצוג מחה על דבריה: "איך את מאבחנת בין גזענות לבין מה שאת אומרת?". היא השיבה: "המציאות מאבחנת, היה לאזרחי ישראל הערבים ההזדמנות להצביע בעד מועמד ערבי ששירת בצה"ל, יוסף חדאד, אבל אזרחי ישראל הערבים הצביעו למועמדים שמחבינתם הקמת מדינת ישראל היא אסון". הרצוג התייחס בהמשך ליואב סגלוביץ' ואמר כי "מספר 2 ברע״מ היה מפקד בכיר במשטרה ולוחם. צריך להבין שאנחנו חיים עם אזרחים ערבים בישראל. ההכללה הזו מאוד מפריעה לי".

בהמשך דיבר צביקה מור, והרצוג אמר לו כי "זו הערה מאוד מסוכנת לטעון נגד צד אחר שהם עושים השתלטות על המדינה מבפנים, זה להטיל דופי", מור: "אני לא מטיל דופי, אני פשוט שומע את מנסור עבאס אומר שכל המדינה הזאת שלנו. צריך להזכיר את המובן מאליו, המדינה הזאת היא קודם כל מדינה יהודית ויחד הזאת כולנו מחוייבים לאהבתם את הגר".

גלריה נציגי הציונות הדתית יחד עם הרצוג ( צילום: לע"מ )

הרצוג אמר כי "זו אמירה חשובה, זה אומר גם לדעת לגנות גזענות", מור השיב כי "ודאי, אבל יש פה מיעוט בעל שאיפות לאומניות, אז כאן אנחנו צריכים להגיד עד כאן". הנשיא הוסיף: "אתה רואה שיש פה ניסיון הושטת יד, רצון להשתלב", אך מור השיב כי "להתשלב לטובת מה? צריך לשמוע מה עבאס לא אומר ברשת ב', אלא מה לקהל מאזיניו. הוא שייח, הוא מופתי. ההנהגה הערבית לא עוסקת בהשתלבות בתוכנו, שהייתה יכולה להיות מבורכת - אלא בדאגה לפלסטיניזם, בכיבוש הארץ מידינו".

סטרוק אמרה בהמשך כי "הם רוצים לחתור תחתינו ולבצע את מה שעבאס מכנה ג'יהאד אזרחי". הרצוג השיב: "חס וחלילה שיצא מפה קול גזעני. זה משודר לעולם כולו ואנחנו לא כאלה". סטרוק טענה: "זו לא גזענות".

מור התייחס בהמשך לוועדת חקירה ממלכתית, ואמר כי "במצב החברתי-פוליטי היום, ולאור השינויים שחלו בבית המשפט העליון ב-30 השנים האחרונות, אי-אפשר לקיים לדעתנו את חוק ועדות החקירה כלשונו, משום שאנחנו רוצים שכל אזרח ירגיש מיוצג בוועדה. אני לא מבין איך אפשר להתנגד לוועדה שוויונות לחלוטין". הרצוג השיב: "רק בגלל העניין של חיבור הפוליטיקה".

מגדה גיבלי, העיתונאית שעוכבה בבית הנשיא

תקרית חריגה התרחשה לפני תחילת הסבב, כשעיתונאית זרה עוכבה במהלך הבידוק בכניסה לבית הנשיא, כשעל ידיה נמצאו שאריות חומר נפץ. העיתונאים במקום הונחו להישאר באוהל הבידוק ולא לצאת למשך דכות ארוכות, ואנשי האבטחה הונחו להתרחק מהחלונות. בהמשך הוסרה החשדות וחודשה הכניסה למקום. העיתונאית, מגדה גיבלי, אזרחית ונצואלה ואיטליה שעובדת בין היתר עבור סוכנות הידיעות הספרדית EFE, שוחררה והורשתה .

הנשיא ימשיך בסבב מחר בבוקר בשעה 8:30, אז יגיעו למשכן נציגי סיעת יהדות התורה; ב-9:45 יגיעו נציגי עוצמה יהודית; ב-11:00 נציגי הדמוקרטים; ב-12:15 נציגי רע"מ; ב-16:45 הרשימה המשותפת; וב-18:00 ביחד. לבסוף יגיעו נציגי המפלגות הגדולות: ב-19:15 נציגי ישר!, וב-20:30 נציגי הליכוד.

נכון לעכשיו, יו"ר ישר! גדי איזנקוט צפוי לקבל את המספר הגבוה ביותר של ממליצים - 48 (ממפלגות ישר!, ביחד, הדמוקרטים וישראל ביתנו). נתניהו צפוי להשיג 46 ממליצים (ממפלגות הליכוד, עוצמה יהודית, ש"ס והציונות הדתית). הרשימה המשותפת, רע"ם ויהדות התורה עדיין לא הודיעו על מי ימליצו להטיל את המנדט להרכבת הממשלה.

"ערעור על תוצאות הבחירות - סכנה של ממש"

מוקדם יותר היום יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג מסר לנשיא את התוצאות הרשמיות של הבחירות לכנסת ה-26 . "בימים האחרונים נשמעים קולות שמבקשים להטיל דופי בתוצאות הבחירות ולערער על תוקפן. זוהי סכנה של ממש", אמר השופט סולברג בפתח דבריו לצד הרצוג. "אחד מסודותיה של הדמוקרטיה הוא היכולת להחליף שלטון בדרכי שלום"

לדבריו, "מחלוקות קשות, מאבקים פוליטיים סוערים ולעיתים תוצאות שהפתיעו רבים - כל אלה לא מנעו מאיתנו להכיר בהכרעת הבוחר ולפעול על פיה. הכול ידעו כי תוצאות הבחירות משקפות את הכרעת העם שאותה יש לכבד. אסור לנו לסטות מהדרך הזאת שניצבת ביסוד חוסננו כמדינה דמוקרטית. אכן הועלו חשדות, חלקם חמורים. החשדות מחייבים בירור יסודי וזה אכן מתקיים. כלל הגורמים פועלים להגיע לחקר האמת כדי לא לפגוע במאמצים שנעשים ולא לחשוף מידע סודי. אין באפשרותי להרחיב מעבר לכך.

( צילום: אלכס קולומויסקי, אוליבייה פיטוסי, יונתן זינדל/פלאש 90 )

"הצגנו לחברי ועדת הבחירות את תמצית המידע המודיעיני כפי שזו הועברה לבקשתי מטעם ראש השב"כ. בשלב זה מדובר בחשדות בלבד, וגם אם אלה יאומתו היקף השפעתם מתוחם. בהתאם לכך התוצאות מפורסמות כעת במועדן. מטבע הדברים ככל שיימצאו ראיות - בהמשך אפשר לפעול במסלול שמתווה החוק לשם כך על ערעור בחירות. עוד חשוב להדגיש שאין בחשדות כדי להטיל דופי בהצבעתם של בני המגזר הערבי בשום אופן. הצבעה בשיעורים גבוהים היא דבר מבורך לגבי כל ציבור וציבור בחברה הישראלית".

נשיא המדינה הרצוג התייחס גם הוא לחקירה בחשד למעורבות זרה בבחירות. לדבריו, "כל חשד להשפעה חיצונית חתרנית על תוצאות הבחירות חייב להיחקר על ידי השב"כ ועל ידי המשטרה עד תום. צריך סבלנות, החקירה תתברר באופן מקצועי בשיתוף פעולה של כל הגורמים בצוות החקירה המיוחד, ואני סומך על תהליכים אלה כפי שנהוג מימים ימימה".

הרצוג התייחס בדבריו לחברה הערבית בישראל. "אני מבקש לשוב ולהדגיש: אסור להכפיש ציבור שלם", אמר הנשיא. "היזהרו מהכללות. אני מכבד מאד את החברה הערבית בישראל, אני מוקיר את תרומתה למדינה בכל תחומי החיים ואת רצונה להשתלב. זהו דבר מבורך. אני מוקיע גסות רוח וביטויים גזעניים ששמענו לאחרונה. אין לכך מקום כלפי אף ציבור בישראל. יש מקום, אחיותיי ואחיי אזרחי ישראל - להושיט יד. להושיט יד - גם תוך כדי מחלוקת קשה שקורעת אותנו בתחומים רבים מדי. הבחירות הסתיימו, עכשיו הגיע זמן קריאת המציאות".