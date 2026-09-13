כמה יריות נורו היום (ראשון) לעבר בית ספר בג'סר א-זרקא, כשהמטרה הייתה לפגוע בתלמידים במקום. למרות הסכנה, האירוע הסתיים ללא נפגעים. צפו בתיעוד מהמקום, שבו נראית הבהלה בשטח בית הספר לאחר הירי:
מהמשטרה נמסר כי מיד עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה, וכעבור זמן קצר נעצרו שלושה חשודים במעורבות בירי. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט.
הירי מגיע ימים ספורים אחרי שמורה נורה בחניון בית ספר יסודי בישוב חורה שבנגב, דקות לפני תחילת יום הלימודים ולעיני תלמידים שהיו בדרכם למוסד. המורה, ערוה נאסר מהיישוב דיר חנא שבצפון, נפצע באורח בינוני.
הלילה אותרו שני אחים, בני 17 ו-20, ובן דודם (22) ללא רוח חיים במושב האחורי של רכב שרוף בשטח פתוח בין באקה אל-גרבייה לג'ת שבשרון. לפי החשד הם נרצחו ביישוב אחר, ייתכן שבג'לג'וליה, וגופותיהם הועלו באש ביחד עם הרכב. טרם נעצרו חשודים. מתחילת השנה נרצחו 173 בני אדם בחברה הערבית.