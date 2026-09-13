הלילה אותרו שני אחים, בני 17 ו-20, ובן דודם (22) ללא רוח חיים

במושב האחורי של רכב שרוף בשטח פתוח בין באקה אל-גרבייה לג'ת שבשרון. לפי החשד הם נרצחו ביישוב אחר, ייתכן שבג'לג'וליה, וגופותיהם הועלו באש ביחד עם הרכב. טרם נעצרו חשודים. מתחילת השנה נרצחו 173 בני אדם בחברה הערבית.