העימות המתמשך בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למפכ"ל רב-ניצב דני לוי מגיע גם לצי הרכב המשטרתי: מטבלה שהגיעה לידי ynet עולה כי המשטרה מבקשת להחליף כלי רכב לשורה של קצינים בכירים - בהם סגני מפקדי מחוזות ומפקדי יחידות מרכזיות (ימ"רים) - אף שחלקם צברו קילומטראז' נמוך יחסית. השר בן גביר מתנגד למהלך בטענה שמדובר ב"בזבוזים".

גלריה המפכ"ל לוי והשר בן גביר. העימות נמשך ( צילום: גיל יוחנן )

קרב התקציב בין בן גביר למפכ"ל לוי כבר מזמן לא מסתכם בוויכוח על מספרים. אחרי הקפאת מאות מיליוני שקלים שיועדו למשטרה ו הטענות ההדדיות בין הצדדים על אופן השימוש בכספי הציבור , כעת נחשף אחד מסעיפי המחלוקת שממחיש היטב את הפער ביניהם: החלפת כלי הרכב של בכירי הארגון.

הטבלה כוללת כאמור שורה של כלי רכב שהמשטרה מבקשת להחליף עבור קצינים בכירים. המסמך מלמד כי לצד כלי רכב שצברו נסיעה של יותר מ-100 אלף קילומטרים, המשטרה מבקשת להחליף גם מכוניות שעברו מרחק של עשרות אלפי קילומטרים בלבד.

ארכיון ( צילום: אורן אהרוני )

בראש הרשימה נמצא רכב שמשמש בכיר בימ"ר ירושלים, שלפי הטבלה צבר נסיעה של 30,101 קילומטרים בלבד. אחריו רכבו של מפקד ימ"ר מרכז ניצב-משנה נתן יאבו עם 44,421 קילומטרים, ורכבו של סגן מפקד מחוז ירושלים תת-ניצב רונן עובדיה עם 44,804 קילומטרים. רכב שמשמש קצין במג"ב צבר 53,008 קילומטרים, ורכבו של מפקד ימ"ר חוף ניצב-משנה יוני חג'ג' עומד על 60,755 קילומטרים.

בהמשך הרשימה מופיעה סגן-ניצב רותי האוסלך מחטיבת החקירות באח"מ, שעתרה נגד השר בן גביר בנוגע לאי-קידומה, עם רכב שנסע 63,958 קילומטרים. עוד ברשימה: רכבו של סגן מפקד מחוז תל אביב ג'האד חסן עם 74,853 קילומטרים, הרכב של סגן-ניצב אלון צרפתי מלשכת ראש אח"מ עם 93,045 קילומטרים, והרכב של מפקד ימ"ר צפון ניצב-משנה אייל הררי עם 96,535 קילומטרים.

כלי רכב אחרים ברשימה כבר חצו את רף 100 אלף הקילומטרים: רכבו של ניצב-משנה אבישי מועלם, קצין משטרה שחשוד בשוחד וכיהן בעבר כמפקד ימ"ר ש"י, עם 106,501 קילומטרים; רכבו של תת-ניצב עמרם נידם, סגן מפקד מג"ב, עם 111,504 קילומטרים; רכבו של תת-ניצב עירן לוי, מפקד עוטף ירושלים, עם 121,544 קילומטרים; רכבו של תת-ניצב ישי שלם, סגן מפקד מחוז ש"י, עם 126,581 קילומטרים; רכבו של תת-ניצב יעקב ברמן, סגן מפקד מחוז מרכז, עם 129,851 קילומטרים; רכבו של ניצב-משנה ציון עמדי, מפקד ימ"ר תל אביב, עם 130,111 קילומטרים; רכבו של תת-ניצב יגאל עזרא, סגן מפקד אגף התנועה, עם 149,982 קילומטרים.

נצ"מ אבישי מועלם ( צילום: שלו שלום )

הנתונים הללו מהווים כאמור חלק מהעימות התקציבי בין השר למפכ"ל. בן גביר טוען כי בכספים שהמשטרה מבקשת לקבל קיימים סעיפים שאינם מצדיקים את העברת התקציב כפי שהוא - ובכללם גם רכישת והחלפת כלי רכב לבכירים עם קילומטראז' נמוך ביותר שאינו מצריך את המהלך.

המשטרה, מנגד, טוענת כי הקפאת מאות מיליוני השקלים פוגעת בשורה ארוכה של צרכים מבצעיים ותשתיתיים של הארגון. במסגרת העימות נחשף ב-ynet כי בין התקציבים שנעצרו גם כספים שנועדו לתשתיות ולשיפור תנאי השירות בימ"מ, ביחידה 33 (הגדעונים) ובמתחם מג"ב יהודאי.

במקביל נודע כי השר בן גביר מתכוון להפנות חלק מהתקציב שהקפיא למשטרה לטובת רכישת מסוק כיבוי, לאחר שנציב הכבאות ביקש רכישה מיידית לנוכח "החמרה בתרחישי ייחוס".