. "עיכוב התקציבים אשר יועדו למשטרת ישראל כדין, מוביל, הלכה למעשה ובטווח המיידי, לפגיעה בתפקודה של משטרת ישראל, בשירות לאזרח ובביטחון המדינה והציבור", כתב המפכ"ל. הוא הוסיף: "מצב שבו תקציבים ייעודיים של משטרת ישראל מעוכבים במשרדך, אינו יכול, בשום פנים ואופן, להימשך".

. "עיכוב התקציבים אשר יועדו למשטרת ישראל כדין, מוביל, הלכה למעשה ובטווח המיידי, לפגיעה בתפקודה של משטרת ישראל, בשירות לאזרח ובביטחון המדינה והציבור", כתב המפכ"ל. הוא הוסיף: "מצב שבו תקציבים ייעודיים של משטרת ישראל מעוכבים במשרדך, אינו יכול, בשום פנים ואופן, להימשך".

העתק מהמכתב מוען גם לראש הממשלה נתניהו. כותרת המכתב של לוי היא "עיכוב תקציבים למשטרת ישראל באופן הפוגע במימוש תפקידיה", ובתוכו הוא הסביר כי מתוך מסגרת התקציב הועברו עד כה למשטרה 117 מיליון שקלים, בשעה שבן גביר מעכב 333 מיליון שקלים.

העתק מהמכתב מוען גם לראש הממשלה נתניהו. כותרת המכתב של לוי היא "עיכוב תקציבים למשטרת ישראל באופן הפוגע במימוש תפקידיה", ובתוכו הוא הסביר כי מתוך מסגרת התקציב הועברו עד כה למשטרה 117 מיליון שקלים, בשעה שבן גביר מעכב 333 מיליון שקלים.

העתק מהמכתב מוען גם לראש הממשלה נתניהו. כותרת המכתב של לוי היא "עיכוב תקציבים למשטרת ישראל באופן הפוגע במימוש תפקידיה", ובתוכו הוא הסביר כי מתוך מסגרת התקציב הועברו עד כה למשטרה 117 מיליון שקלים, בשעה שבן גביר מעכב 333 מיליון שקלים.

לוי הזהיר כי אחת ההשלכות היא עיכוב ברכישת כ-330 כלי רכב מבצעיים לתחנות המשטרה: ״אי העברת התקציב משמעו – פגיעה ביכולתה של משטרת ישראל להגיע לאירועים ולקריאות אזרחים, פגיעה ביכולתה לסכל אירועי טרור ופשיעה, פגיעה במימוש תפקידיה לאכוף חוק וסדר".

לוי הזהיר כי אחת ההשלכות היא עיכוב ברכישת כ-330 כלי רכב מבצעיים לתחנות המשטרה: ״אי העברת התקציב משמעו – פגיעה ביכולתה של משטרת ישראל להגיע לאירועים ולקריאות אזרחים, פגיעה ביכולתה לסכל אירועי טרור ופשיעה, פגיעה במימוש תפקידיה לאכוף חוק וסדר".

לוי הזהיר כי אחת ההשלכות היא עיכוב ברכישת כ-330 כלי רכב מבצעיים לתחנות המשטרה: ״אי העברת התקציב משמעו – פגיעה ביכולתה של משטרת ישראל להגיע לאירועים ולקריאות אזרחים, פגיעה ביכולתה לסכל אירועי טרור ופשיעה, פגיעה במימוש תפקידיה לאכוף חוק וסדר".