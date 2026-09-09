מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי שיגר היום (רביעי) מכתב חריף לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והזהיר מפני ההשלכות המבצעיות של עיכוב מאות מיליוני שקלים שמיועדים לתקציב המשטרה. "עיכוב התקציבים אשר יועדו למשטרת ישראל כדין, מוביל, הלכה למעשה ובטווח המיידי, לפגיעה בתפקודה של משטרת ישראל, בשירות לאזרח ובביטחון המדינה והציבור", כתב המפכ"ל. הוא הוסיף: "מצב שבו תקציבים ייעודיים של משטרת ישראל מעוכבים במשרדך, אינו יכול, בשום פנים ואופן, להימשך".
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העתק מהמכתב מוען גם לראש הממשלה נתניהו. כותרת המכתב של לוי היא "עיכוב תקציבים למשטרת ישראל באופן הפוגע במימוש תפקידיה", ובתוכו הוא הסביר כי מתוך מסגרת התקציב הועברו עד כה למשטרה 117 מיליון שקלים, בשעה שבן גביר מעכב 333 מיליון שקלים.
לוי הזהיר כי אחת ההשלכות היא עיכוב ברכישת כ-330 כלי רכב מבצעיים לתחנות המשטרה: ״אי העברת התקציב משמעו – פגיעה ביכולתה של משטרת ישראל להגיע לאירועים ולקריאות אזרחים, פגיעה ביכולתה לסכל אירועי טרור ופשיעה, פגיעה במימוש תפקידיה לאכוף חוק וסדר".
המפכ״ל התריע גם מפגיעה בהצטיידות המבצעית של השוטרים: נשקים, אפודים וקסדות, והזהיר כי עיכוב התקציב יפגע במערכים החדשים שהוקמו, בהם ימ״רים מרחביים והמשמר הלאומי. ״אי העברת התקציב משמעו – פגיעה בשוטרים, באכיפת חוק וסדר, בסיכול ומניעת עבירות בחברה הערבית ובכלל״, כתב. את מכתבו חתם באזהרה חריגה על ״הפגיעה בביטחון הלאומי וביכולתה של משטרת ישראל להתמודד עם כלל משימותיה״, ודרש להעביר את התקציבים ״באופן מיידי״.
בן גביר, נזכיר, מצדיק את הקפאת התקציבים בצורך למנוע בזבוזים לכאורה, ובסביבת השר טוענים כי הכסף מעוכב בשל מחלוקת על אופן השימוש בתקציב, ומתוך דרישה לוודא שהוא מגיע לשוטרים ולצרכים המבצעיים בשטח. מנגד, במשטרה טוענים כי אין הצדקה מקצועית לעיכוב וכי בן גביר למעשה מחזיק את תקציב המשטרה כ״בן ערובה״ ומשתמש בו כאמצעי לחץ במסגרת העימות עם המפכ"ל סביב מינויים בכירים בארגון.
אתמול פורסם לראשונה ב-ynet כי בצל המתיחות בין השר למפכ"ל - בכירים במשרד האוצר מקיימים שיח עם גורמים במשטרה בניסיון לגבש "ציר עוקף". אותה תוכנית מתגבשת אמורה לאפשר העברת כספים ישירות לארגון - לא דרך המשרד לביטחון לאומי. גורמים במשרד האוצר, הבקיאים במהלך, הבהירו כי "מדובר בכסף שמדינת ישראל הקצתה למשטרה". לדבריהם, "לא ניתן לאפשר למשטרת ישראל להפוך לבת ערובה של השר".
הקפאת התקציבים מגיעה כאמור על רקע החלטת בן גביר להקפיא סבב מינויים בכירים במשטרה. ל-ynet נודע כי הרקע לכך הוא כוונת המפכ"ל למנות את נצ"מ תמר ליברטי לסגנית יועמ"ש המשטרה. גורם בלשכת בן גביר טען: "זה מינוי של היועמ"שית". בלשכת בן גביר הוסיפו כי הייתה מלחמה גדולה על זה, ובמשטרה אישרו שהתקיימו "דיונים משמעותיים" לגבי נצ"מ ליברטי.
עם זאת, ולמרות התנגדות בן גביר, סבב המינויים הנרחב במשטרה יצא לדרך ביום ראשון. המפכ"ל מינה בין היתר את הקצינה שבמחלוקת - ניצב-משנה תמר ליברטי - לתפקיד סגנית היועץ המשפטי של המשטרה. בנוסף, מונו גם קצינים בכירים נוספים במשטרה לתפקידים מרכזיים, למרות הודעת בן גביר - שעדיין צריך לחתום על אותם מינויים. בשבוע הבא אמור המפכ"ל להמשיך במינויים לתפקידים נוספים, תפקידי רוחב - וכעת השאלה איך יפעל השר. בינתיים, גורם במשטרה הסביר כי "קצינים בסבב אמרו שאם לא ימנו אותם, אולי הם יעתרו לבג"ץ".
ברקע המחלוקת הבהיר אתמול המשנה ליועמ"שית גיל לימון ליועמ"ש המשטרה כי קיימת מגבלה חמורה על מינוי קצינים בכירים במשטרה בתקופת בחירות. לדברי לימון, קידום מינויים לתפקידים בכירים ורגישים במערכת אכיפת החוק, בדרגת סגן-ניצב ומעלה, יכול להיעשות בזמן בחירות רק בהתאם להמלצות סגל הפיקוד של המשטרה ותוך הודעה של שבוע מראש ליועצת המשפטית לממשלה - שתהיה רשאית לחוות את דעתה.