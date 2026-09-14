סביב תקציב משטרת ישראל עולה שלב. גורמים במשטרה טוענים כי הקפאת התקציב שעליה החליט השר אינה פוגעת רק בהתנהלות השוטפת של הארגון - אלא מגיעה גם ליחידות מבצעיות שעוסקות בין היתר בסיכול טרור ובפשיעה חמורה. מידע שהגיע לידי ynet מעלה כי בין הכספים שהעברתם נעצרה נמצאים תקציבים שנועדו לשיפור התשתיות ותנאי השירות של לוחמי הימ״מ, יחידה 33 בלהב 433 (הגדעונים) ומתחם מג״ב ביהודאי.

סביב תקציב משטרת ישראל עולה שלב. גורמים במשטרה טוענים כי הקפאת התקציב שעליה החליט השר אינה פוגעת רק בהתנהלות השוטפת של הארגון - אלא מגיעה גם ליחידות מבצעיות שעוסקות בין היתר בסיכול טרור ובפשיעה חמורה. מידע שהגיע לידי ynet מעלה כי בין הכספים שהעברתם נעצרה נמצאים תקציבים שנועדו לשיפור התשתיות ותנאי השירות של לוחמי הימ״מ, יחידה 33 בלהב 433 (הגדעונים) ומתחם מג״ב ביהודאי.

המשטרה רב-ניצב דני לוי לפני ימים ספורים טען בן גביר ל״מסע בזבוזים״ במשטרה, ובין היתר ציין כי הארגון יצא לפרויקט ״שיפוץ בלהב 433״. אלא שהשר לא ציין במכתבו כי מאחורי אותו סעיף עומדות, בין היתר, עבודות שיפוץ הנדרשות עבור יחידה 33 - הגדעונים, יחידת עילית מבצעית של להב 433 שלוחמיה משתתפים בפעילות לסיכול טרור ומחבלים. במשטרה טוענים כי הצגת הפרויקט כ״שיפוץ בלהב 433״ בלבד אינה משקפת את מטרת העבודות ואת תנאי השירות של הלוחמים שאותם הן נועדו לשפר.

המשטרה רב-ניצב דני לוי לפני ימים ספורים טען בן גביר ל״מסע בזבוזים״ במשטרה, ובין היתר ציין כי הארגון יצא לפרויקט ״שיפוץ בלהב 433״. אלא שהשר לא ציין במכתבו כי מאחורי אותו סעיף עומדות, בין היתר, עבודות שיפוץ הנדרשות עבור יחידה 33 - הגדעונים, יחידת עילית מבצעית של להב 433 שלוחמיה משתתפים בפעילות לסיכול טרור ומחבלים. במשטרה טוענים כי הצגת הפרויקט כ״שיפוץ בלהב 433״ בלבד אינה משקפת את מטרת העבודות ואת תנאי השירות של הלוחמים שאותם הן נועדו לשפר.

גורם בכיר במשטרה מספר כי תנאי המגורים של לוחמי הגדעונים הגיעו למצב שבו לוחמים נאלצים ללון באוהל ובמגורים שאינם ראויים. ״מדובר בלוחמים שלוקחים חלק בסיכול מחבלים ונאלצים לחזור לבסיס ולישון באוהל ובמגורים שאינם ראויים״, אמר הגורם. במשטרה מדגישים כי מדובר בלוחמים שיוצאים לפעילות מבצעית מורכבת ורגישה, ולאחר מכן חוזרים לבסיס שבו, לטענת גורמים בארגון, התשתיות אינן הולמות את צורכיה של יחידת עילית מבצעית.

גורם בכיר במשטרה מספר כי תנאי המגורים של לוחמי הגדעונים הגיעו למצב שבו לוחמים נאלצים ללון באוהל ובמגורים שאינם ראויים. ״מדובר בלוחמים שלוקחים חלק בסיכול מחבלים ונאלצים לחזור לבסיס ולישון באוהל ובמגורים שאינם ראויים״, אמר הגורם. במשטרה מדגישים כי מדובר בלוחמים שיוצאים לפעילות מבצעית מורכבת ורגישה, ולאחר מכן חוזרים לבסיס שבו, לטענת גורמים בארגון, התשתיות אינן הולמות את צורכיה של יחידת עילית מבצעית.

גורם בכיר במשטרה מספר כי תנאי המגורים של לוחמי הגדעונים הגיעו למצב שבו לוחמים נאלצים ללון באוהל ובמגורים שאינם ראויים. ״מדובר בלוחמים שלוקחים חלק בסיכול מחבלים ונאלצים לחזור לבסיס ולישון באוהל ובמגורים שאינם ראויים״, אמר הגורם. במשטרה מדגישים כי מדובר בלוחמים שיוצאים לפעילות מבצעית מורכבת ורגישה, ולאחר מכן חוזרים לבסיס שבו, לטענת גורמים בארגון, התשתיות אינן הולמות את צורכיה של יחידת עילית מבצעית.

לטענת המשטרה, הפגיעה אינה מסתכמת בגדעונים. חלק מהכספים שהעברתם נעצרה נועדו גם לתשתיות עבור הימ״מ – היחידה הלאומית ללוחמה בטרור – וכן למתחם מג״ב ביהודאי. במשטרה מציינים כי במתחם מג״ב המעליות אינן פועלות, ולוחמים ושוטרים נאלצים לעלות עד לקומה הרביעית ברגל כשהם נושאים וסטים וציוד מבצעי, לעיתים לאחר משמרות ממושכות. גורמים בארגון טוענים כי המקרים הללו ממחישים כיצד המאבק על התקציב מגיע בסופו של דבר עד לתנאי השירות של הלוחמים בשטח.

לטענת המשטרה, הפגיעה אינה מסתכמת בגדעונים. חלק מהכספים שהעברתם נעצרה נועדו גם לתשתיות עבור הימ״מ – היחידה הלאומית ללוחמה בטרור – וכן למתחם מג״ב ביהודאי. במשטרה מציינים כי במתחם מג״ב המעליות אינן פועלות, ולוחמים ושוטרים נאלצים לעלות עד לקומה הרביעית ברגל כשהם נושאים וסטים וציוד מבצעי, לעיתים לאחר משמרות ממושכות. גורמים בארגון טוענים כי המקרים הללו ממחישים כיצד המאבק על התקציב מגיע בסופו של דבר עד לתנאי השירות של הלוחמים בשטח.

לטענת המשטרה, הפגיעה אינה מסתכמת בגדעונים. חלק מהכספים שהעברתם נעצרה נועדו גם לתשתיות עבור הימ״מ – היחידה הלאומית ללוחמה בטרור – וכן למתחם מג״ב ביהודאי. במשטרה מציינים כי במתחם מג״ב המעליות אינן פועלות, ולוחמים ושוטרים נאלצים לעלות עד לקומה הרביעית ברגל כשהם נושאים וסטים וציוד מבצעי, לעיתים לאחר משמרות ממושכות. גורמים בארגון טוענים כי המקרים הללו ממחישים כיצד המאבק על התקציב מגיע בסופו של דבר עד לתנאי השירות של הלוחמים בשטח.