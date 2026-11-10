תחילתו של החורף ו מערכת הגשמים העוצמתית שנרשמה בסוף השבוע האחרון, בצל המצב ההומניטרי ברצועת עזה , הגיעו לכותרות בכלי תקשורת רבים בעולם ושטפו את הרשתות החברתיות. במשרד הבריאות העזתי, המנוהל על ידי חמאס , טענו כי כ-70,000 אוהלים הוצפו תוך כ-12 שעות, מה שהשפיע על רבבות בני אדם. בינתיים, האצבעות מופנות כלפי ישראל, בטענה שהיא אחראית למצב ומונעת מתושבי הרצועה גישה לציוד הגנה מפני החורף.

תיעוד ההצפות בעזה בסוף השבוע





גלריה ( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

"עזה טובעת". תיעודים מהרצועה ( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

ברשתות החברתיות פורסמו תיעודים רבים מהרצועה תחת הגשם הכבד שהכה באזור בסוף השבוע, שבהם נראית גם הרוח החזקה ואוהלים רבים מוצפים. משפיעני רשת פרו-פלסטינים וגולשים רבים טענו כי "עזה טובעת", והאשימו את ישראל בניסיון מכוון לפגוע בעזתים ולמנוע מהם גישה לציוד הכרחי ולדלק, וכל זאת במסגרת ה"ג'נוסייד" שהיא מבצעת לטענתם בפלסטינים.

בכלי תקשורת רבים בעולם גם עסקו כאמור במצב ההומניטרי ברצועה. ב"גרדיאן" הבריטי פורסמו תיעודים רבים מתוך הרצועה, ודיווחו על אישה ושלושה ילדים שנהרגו בעקבות קריסת אדמה על אוהל עקורים במחנה מדרום לעיר דיר אל בלח שבמרכז הרצועה. גם ב-BBC וב"סקיי ניוז" הבריטיים סיקרו את המצב, ובשניהם הודגשו דבריו של ג'ונתן וייץ', נציג יוניצ"ף לפלסטין, שאמר כי "כמעט כולם ברצועת עזה צריכים עזרה".

ב"אל פאיס" הספרדי פורסם טור של צלם עזתי בשם אחמד אבו כמיל, שבו הוא מתאר את המצב ההומניטרי הקשה ואת הגשם שהציף את האוהל של משפחתו. כותרת הטור הייתה "כשרעש הגשם מפחיד כמו רעש הפצצות". ב-NBC האמריקני נכתב: "גשמים כבדים מציפים אלפי אוהלים בעזה; המחסור בסיוע מקשה על המענה".

העיר עזה ( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

דיר אל בלח ( צילום: AP Photo/Abdel Kareem Hana )

בתוך כך, הולך וגובר הלחץ על ישראל גם מצד דמויות פוליטיות ומדיניות. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד פרסם הצהרה שבה אמר בין השאר: "המצב ההומניטרי בעזה הולך ומחמיר. גשם כבד, אוהלים מוצפים. המציאות בשטח שוברת לב. ממשלת בריטניה לא תעמוד מן הצד. לא ננוח עד שנביא קץ לסבל הבלתי נסבל הזה".

אנוואר גרגאש, יועצו של נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד ואחד מהאנשים החזקים במדינה, כתב ברשת X: "מראות קורעי לב עולים מעזה, שם מתמודדים התושבים עם החורף הקר והגשמים בתוך האוהלים המעניקים הגנה מועטה בלבד מפני התנאים הקשים. זו תזכורת נוקבת לסבל האנושי המתמשך ולצורך הדחוף להגביר את מאמצי הסיוע. בתוך מציאות עצובה זו, איחוד האמירויות ממשיכה להעניק סיוע הומניטרי".

לדבריו, "הנחייתו של מוחמד בן ראשד אל מכתום (שליט דובאי - לב"א), לספק אוהלים המסוגלים לשכן 50,000 בני אדם, משקפת את הגישה ההומניטרית של איחוד האמירויות ואת מאמציה המתמידים להקל על סבלם של תושבי עזה. איחוד האמירויות תמשיך להיות נוכחת באמצעות תרומותיה ההומניטריות, תוך שמירה על מחויבותה לעם הפלסטיני".

הגינוי ממועצת השלום

אתמול פרסמה מועצת השלום לעזה הצהרה חריפה, ובה קראה לישראל לאשר מיידית הכנסת ציוד להיערכות לחורף . בהודעה ביקרה המועצה את התנהלות ישראל, וטענה כי העיכובים באישורי הכנסת הציוד החמירו את המצוקה ברצועה. ההודעה פורסמה ימים ספורים לאחר ביקורו בישראל של הנציג הבכיר במועצת השלום, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, שנפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. הקריאה לחמאס להניח את נשקו ולהעביר את סמכויות השלטון לוועדה הלאומית לניהול עזה צוינה בשולי הדברים.

( צילום: REUTERS/Dawoud Abu Alkas )

( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

במועצה טענו כי במשך חודשים הפעילו לחץ על ישראל לאשר הכנסת חומרים וציוד חיוניים, בהתאם להתחייבויותיה במסגרת הסכם שארם א-שייח. "מועצת השלום מודאגת עמוקות מההצפות העונתיות הקשות שפקדו את רצועת עזה ביומיים האחרונים. ההצפות הציפו עשרות אלפי אוהלים ומחסות מאולתרים, גרמו נזק לחפצים חיוניים והותירו משפחות עקורות, שממילא חיו בתנאים קשים, חשופות לקור ולתנאים המסכנים את שלומן", נכתב בפתח ההודעה.

"במשך חודשים התריעה מועצת השלום מפני התנאים שאנו עדים להם כעת, והפעילה שוב ושוב לחץ על כל הצדדים למלא את התחייבויותיהם במסגרת תוכנית השלום המקיפה של הנשיא". אז פנו במועצה לביקורת: "בפרט, האצנו בממשלת ישראל לאשר הכנסת חומרים חיוניים למחסה זמני, לתשתיות מים ותברואה, לטיפול בפסולת, לניקוז ולסילוק שפכים, ולעמוד בהתחייבויותיה".