ימים ספורים לאחר ביקורו של טוני בלייר בישראל ופגישתו עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, פרסמה מועצת השלום הצהרה חריפה בעקבות ההצפות ברצועת עזה, ובה קראה לישראל לאשר מיידית הכנסת ציוד להיערכות לחורף. בהודעה ביקרה המועצה את התנהלות ישראל, וטענה כי העיכובים באישורי הכנסת הציוד החמירו את המצוקה ברצועה. הקריאה לחמאס להניח את נשקו ולהעביר את סמכויות השלטון לוועדה הלאומית לניהול עזה צוינה בשולי הדברים.

גלריה הצפות בדיר אל-בלח, רצועת עזה בסוף השבוע ( צילום: AP Photo/Abdel Kareem Hana )

ההצהרה פורסמה על רקע הגשמים שהציפו את ערי האוהלים בעזה במהלך סוף השבוע. אלא שלצד הקריאה ההומניטרית, ההודעה כוללת כאמור גם ביקורת על ממשלת ישראל. במועצה טענו כי במשך חודשים הפעילו לחץ על ישראל לאשר הכנסת חומרים וציוד חיוניים, בהתאם להתחייבויותיה במסגרת הסכם שארם א-שייח.

"מועצת השלום מודאגת עמוקות מההצפות העונתיות הקשות שפקדו את רצועת עזה ביומיים האחרונים. ההצפות הציפו עשרות אלפי אוהלים ומחסות מאולתרים, גרמו נזק לחפצים חיוניים והותירו משפחות עקורות, שממילא חיו בתנאים קשים, חשופות לקור ולתנאים המסכנים את שלומן", נכתב בפתח ההודעה.

"במשך חודשים התריעה מועצת השלום מפני התנאים שאנו עדים להם כעת, והפעילה שוב ושוב לחץ על כל הצדדים למלא את התחייבויותיהם במסגרת תוכנית השלום המקיפה של הנשיא". אז פנו במועצה לביקורת: "בפרט, האצנו בממשלת ישראל לאשר הכנסת חומרים חיוניים למחסה זמני, לתשתיות מים ותברואה, לטיפול בפסולת, לניקוז ולסילוק שפכים, ולעמוד בהתחייבויותיה".

בהמשך כאמור, התייחסו גם ללחץ שהפעילו על חמאס, "להסכים להניח את נשקו, לוותר על סמכויות השלטון ולמלא את חובותיו במסגרת התוכנית. היעדר הפעולה עיכב את ההתקדמות והחריף את הקשיים שעימם מתמודדים אזרחי רצועת עזה".

הצפות ברחבי עזה





הצפות ברחבי עזה

דיר אל-בלח ( צילום: AP Photo/Abdel Kareem Hana )

במועצה ציינו כי הם מכירים בצעדים שישראל כן נקטה. "אך המענה עדיין אינו מספק", הדגישו. "אנו קוראים לממשלת ישראל הנוכחית לפעול מייד כדי לאשר ולאפשר את הכנסת כל הציוד הדרוש להיערכות לחורף ולמענה ההומניטרי, וליישם במלואן את התחייבויותיה במסגרת תוכנית השלום המקיפה של הנשיא. העיכובים במתן האישורים הללו וביישום ההתחייבויות שניתנו בשארם א-שייח החמירו את השלכותיו של קושי הומניטרי שהיה אפשר לצפות מראש, ועיכבו במידה ניכרת את תחילת תהליך הוצאת הנשק מכלל שימוש והעברת הסמכויות מחמאס לוועדה הלאומית לניהול עזה".

המועצה קראה לארגון הטרור לעמוד גם כן בהתחייבויות שלו. "הפעילות הצבאית לאחרונה באזורים אזרחיים ובסמוך לעמדות ישראליות מסכנת אזרחים ופוגעת בהתקדמות ההומניטרית שהושגה בשנה האחרונה. על חמאס להפסיק פעילות זו, להניח את נשקו ולאפשר את העברת מלוא סמכויות השלטון לוועדה הלאומית לניהול עזה. למען הסר ספק, דבר אינו פוטר את חמאס מאחריותו למתקפות שפתח בהן ב-7 באוקטובר 2023, בלי להביא בחשבון את ההשלכות על האוכלוסייה".

בלייר, שכיהן בעבר כראש ממשלת בריטניה וכעת הנציג הבכיר במועצת השלום, מעורב במהלכים הנוגעים לעתידה של רצועת עזה, ונפגש עם הרצוג על רקע המאמצים לקדם את תוכנית השלום של הנשיא דונלד טראמפ. אחרי הפגישה בין השניים, התייחס אתמול הרצוג בבית הנשיא לצורך בקידום התוכנית. "האתגרים העומדים בפני מדינת ישראל הם עצומים. חלקם מחייב התייחסות דחופה ומיידית", אמר במעמד הטלת המנדט להרכבת הממשלה.

"איראן אינה ממתינה אף לא לרגע במזימותיה ואיומיה. יש לעסוק בבניית האופק המדיני באזור וביום שאחרי המלחמה. יש להתקדם עם תכנית 20 הנקודות בעזה של מועצת השלום והנשיא טראמפ ובמשא ומתן עם לבנון ושאר שכנינו", הוסיף.

הרוגים ב"מפולת סלעים"

הגשמים העזים בעזה גרמו למפולת אבנים על אוהלים, שבה נהרגו אישה ושלושה ילדים. צוותים רפואיים מקומיים מסרו שגשם שירד אתמול בערב סחף "גדת חול סלעית", ליד מחנה עקורים מדרום לדיר אל-בלח שבמרכז רצועת עזה. אישה ושניים מילדיה, בני 8 ו-6, נהרגו. בן 4 נוסף נהרג, ושישה בני אדם נוספים נפצעו.

מפולת הסלעים בדיר אל-בלח ( צילום: AP Photo/Abdel Kareem Hana )

"מה אפשר לומר על המצב בעזה? מי שלא מת מפצצות ומטילים, מת מקריסת מבנים עליו, מקריסת חול והרים", אמרה אמל א-זאין, בת 35, קרובת משפחה של ההרוגים. סוהייב אבו דרבאלי, שהיה עד לאירוע, סיפר כי המפולת נשמעה כמו פיצוץ. "מצאנו שלושה אוהלים שכוסו לחלוטין לאחר שההר קרס עליהם. אנשים היו מתחת להריסות ולא יכולנו לראות אותם", אמר לסוכנות הידיעות רויטרס.

רוב תושבי רצועת עזה עדיין מתגוררים בערי האוהלים או בהריסות מבנים שהופצצו. עבודות השיקום טרם החלו, והרשויות המקומיות טענו כי לפחות 70 אלף אוהלים הוצפו בשעות הראשונות לאחר שהגשמים העזים החלו לרדת ביום שבת.