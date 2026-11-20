מאז פיצוץ הרימון בכפר מנדא נרצחו עוד 3 בני אדם בחברה הערבית בתוך פחות משבוע, ובסך הכול מתחילת השנה עומד מספר הנרצחים בחברה הערבית על 203.

האחרון שבהם הוא פארס אבו גזאלה, בן 74