אישה בת 32 נפצעה באורח אנוש הערב (שישי) מפיצוץ ברכב בעיר טירה שבשרון. הרכב התפוצץ בזמן נסיעה ברחוב הראשי. במד"א אמרו כי האישה מחוסרת הכרה. שני ילדיה, בני שבע ושנתיים, נפצעו באורח קל מהפיצוץ, שהתרחש בזמן נסיעה. המשטרה מסרה כי "שוטרי תחנת טירה במחוז מרכז פתחו בחקירת נסיבות האירוע. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי".
הדיווח על הפיצוץ ברכב התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון בשעה 21:40. חובשים ופרמדיקים של הארגון פינו את הפצועים לבית החולים מאיר בכפר סבא.
חובש בכיר במד"א סאמר מחאמיד סיפר: "מדובר באירוע קשה מאוד. ברחוב הייתה המולה רבה ובמרכז הכביש עמד רכב עם פגיעה קשה בחלקו הקדמי ועשן עלה ממנו. אזרחים שהיו במקום הוציאו מהרכב שני ילדים שהיו בהכרה מלאה, ואנחנו חילצנו ממושב הנהג את האישה בת ה-32 שהייתה מחוסרת הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות ופינינו לבית חולים בניידות טיפול נמרץ את שלושת נוסעי הרכב".
ביום שבת האחרון נרצחה בפיצוץ רימון רסס בקונדיטוריה בכפר מנדא לינא קאסם (זידאן), בת 51 מדליית אל כרמל. לינא ירדה לקנות ממתקים ונפגעה מהרימון לעיני בעלה. היא האישה ה-20 שנרצחה השנה בחברה הערבית. מלבדה נפצעו ארבעה בני אדם נוספים, בהם הבעל עצמו - שאותו העבריינים דרסו.
מאז פיצוץ הרימון בכפר מנדא נרצחו עוד 3 בני אדם בחברה הערבית בתוך פחות משבוע, ובסך הכול מתחילת השנה עומד מספר הנרצחים בחברה הערבית על 203. האחרון שבהם הוא פארס אבו גזאלה, בן 74, שנורה למוות בתוך המכולת שבבעלותו בערערה אתמול. על פי החשד, שני רעולי פנים הגיעו למקום וירו בו מטווח אפס, בזמן שישב על כיסא. המשטרה הודיעה על מעצרם של ארבעה חשודים במעשה. לפני כמה חודשים נרצחו בנו ונכדו של גזאלה באום אל פחם.