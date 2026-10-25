, שנורה לאחר שסייע לעצור את הפיגוע בצומת גבעת שאול בירושלים בנובמבר 2023. מודזגברישוילי תועסק כאזרחית עובדת צה"ל ותנהל את המערך הענק של תביעות מחבלי הנוחבה. מדובר באירוע רגיש ומשמעותי עם השלכות רחבות מאוד גם בתוך ישראל - מול המשפחות השכולות והציבור הרחב בצל הטראומה - ובמקביל מול גורמים במשפט הבינלאומי שיעקבו אחר ההליכים.

, שנורה לאחר שסייע לעצור את הפיגוע בצומת גבעת שאול בירושלים בנובמבר 2023. מודזגברישוילי תועסק כאזרחית עובדת צה"ל ותנהל את המערך הענק של תביעות מחבלי הנוחבה. מדובר באירוע רגיש ומשמעותי עם השלכות רחבות מאוד גם בתוך ישראל - מול המשפחות השכולות והציבור הרחב בצל הטראומה - ובמקביל מול גורמים במשפט הבינלאומי שיעקבו אחר ההליכים.

בקריאה שנייה ושלישית, ברוב של 93 תומכים מול 0 מתנגדים. החוק מניח את התשתית המשפטית למשפטים חסרי תקדים – הגדולים והמשמעותיים ביותר שנערכו בישראל מאז משפט אייכמן. מי שיזמו את החוק הם יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית וח"כ יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, ומי שגיבשו אותו בשיתוף פעולה מקצועי ונדיר, הם שר המשפטים יריב לוין והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

בקריאה שנייה ושלישית, ברוב של 93 תומכים מול 0 מתנגדים. החוק מניח את התשתית המשפטית למשפטים חסרי תקדים – הגדולים והמשמעותיים ביותר שנערכו בישראל מאז משפט אייכמן. מי שיזמו את החוק הם יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית וח"כ יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, ומי שגיבשו אותו בשיתוף פעולה מקצועי ונדיר, הם שר המשפטים יריב לוין והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

החוק מגדיר את המעשים שביצעו המחבלים בין 7 ל-10 באוקטובר 2023 כפשעים כלפי העם היהודי, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה. הגדרות אלו כוללות מעשי רצח, אונס, חטיפה וביזה. החוק יחול גם על עבירות שבוצעו לאחר תאריכים אלו נגד חטופים שהוחזקו בעזה, כולל חטופים שנרצחו בשבי.

החוק מגדיר את המעשים שביצעו המחבלים בין 7 ל-10 באוקטובר 2023 כפשעים כלפי העם היהודי, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה. הגדרות אלו כוללות מעשי רצח, אונס, חטיפה וביזה. החוק יחול גם על עבירות שבוצעו לאחר תאריכים אלו נגד חטופים שהוחזקו בעזה, כולל חטופים שנרצחו בשבי.

החוק מגדיר את המעשים שביצעו המחבלים בין 7 ל-10 באוקטובר 2023 כפשעים כלפי העם היהודי, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה. הגדרות אלו כוללות מעשי רצח, אונס, חטיפה וביזה. החוק יחול גם על עבירות שבוצעו לאחר תאריכים אלו נגד חטופים שהוחזקו בעזה, כולל חטופים שנרצחו בשבי.