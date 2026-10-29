בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום), הציג היום (חמישי) לנשיא דונלד טראמפ אפשרויות לפעולה צבאית נגד איראן. כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" מפי גורמים אמריקנים ואחרים שתוארו כ"מעורים ישירות בפרטי הפגישה". בעיתון האמריקני ציינו כי מדובר בביקור אישי וחריג בבית הלבן - בשעה שארה"ב שוקלת לחדש את הפעולות הצבאיות הנרחבות נגד איראן.
לפי הדיווח, למפקד סנטקום הצטרפו גם שר ההגנה פיט הגסת', יו"ר המטות המשולבים דן קיין וחברי קבינט נוספים. בג'ורנל הדגישו כי קופר ממעט לתדרך באופן אישי את טראמפ, ולכן הפגישה עשויה להעיד שארה"ב מתקרבת לבצע פעולות צבאיות משמעותיות, לשון הדיווח. לדברי אחד המקורות, לפגישה קדמה ישיבה שנערכה אתמול בבית הלבן בין קציני הצבא לסגן הנשיא ג'יי די ואנס.
מוקדם יותר דווח ב"ג'ורנל" כי במטרה לחדש את המשא ומתן, ולמרות איומיו הפומביים של טראמפ לחדש את המלחמה, ואנס שלח מכתב למוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי במדינה, שנחשב לאחד ממקורביו של מוג'תבא חמינאי. לפי אחד מהגורמים, המכתב נשלח בהנחיית טראמפ. בדיווח צוין כי בממשל סבורים שדווקא הידברות ישירה עם הזרם הניצי באיראן, שרזאי נחשב לאחד מבכיריו, עשויה להוביל לתוצאה דיפלומטית טובה יותר.
אתמול דווח כי ארה"ב קראה לכמה מדינות ערביות במפרץ להיערך למערכה צבאית קצרה ואינטנסיבית לאחר בחירות האמצע שיתקיימו בשבוע הבא. גורמים שעודכנו בפרטי השיחות אמרו כי המסרים שהועברו בערוצים דיפלומטיים וצבאיים מצטרפים לשורה הולכת וגדלה של סימנים שארצות הברית וישראל נערכות לפתוח בסבב חדש של פעולות לחימה נרחבות נגד איראן.
גורמים הבקיאים בנושא אמרו אתמול ל"ג'ורנל" כי צבא ארצות הברית מעביר לאזור מערכת פטריוט מטקסס כדי לתגבר את מערך ההגנה שלו מפני טילים, וכן העביר כוחות מבסיסים שבהם היו חשופים לפגיעה, כהיערכות להסלמה. לפי כמה מהגורמים, כוחות ארצות הברית באזור חידשו את מלאי התחמושת שלהם, ומטוסי הפצצה ומטוסי קרב נערכים לתקיפות.
לפי הדיווח, קבוצת תקיפה נוספת של נושאת מטוסים וכוח משלוח של חיל הנחתים צפויים גם הם להצטרף בחודש הבא לארמדה של כ-20 ספינות מלחמה נוספות הפועלות במזרח התיכון, אם כי חלק מהספינות עשויות להחליף אחרות.
בעצרת שקיים טראמפ בשבוע שעבר הוא אמר: "אולי נבצע עוד 'Epic Fury' (השם האמריקני למלחמה באיראן) קטן". בשבוע שעבר דיווחה רשת NBC כי צבא ארה"ב הפחית "באופן שקט" את נוכחות החיילים בבסיסים ברחבי המזרח התיכון בימים האחרונים, ומחלקת המדינה הורתה על צמצום נוסף בסגל בכמה עמדות דיפלומטיות באזור.