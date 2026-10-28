"הבאנו את המשטר האיראני אל פי פחת", אמר נתניהו. "ועדיין אני אומר לכם - זה עדיין לא הסתיים כי כל עוד המשטר הקנאי הזה קיים, משטר שהגדיר את מהות קיומו בחיסול קיומנו, הוא ינסה שוב להשמיד אותנו. בכוחנו, יחד עם ידידנו הנפלא הנשיא טראמפ, להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד".