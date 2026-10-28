ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהליכוד בראשותו נשארה המפלגה הגדולה ביותר אף שהגוש שלו הצטמצם משמעותית, פתח את נאומו הלילה בהתייחסות לאיראן, ובאמירה "זה לא נגמר". כמעט במקביל, דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי ארצות הברית קראה לכמה מדינות ערביות במפרץ להיערך למערכה צבאית קצרה ואינטנסיבית לאחר בחירות האמצע, שיתקיימו בשבוע הבא.
"הבאנו את המשטר האיראני אל פי פחת", אמר נתניהו. "ועדיין אני אומר לכם - זה עדיין לא הסתיים כי כל עוד המשטר הקנאי הזה קיים, משטר שהגדיר את מהות קיומו בחיסול קיומנו, הוא ינסה שוב להשמיד אותנו. בכוחנו, יחד עם ידידנו הנפלא הנשיא טראמפ, להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד".
נתניהו אמר את הדברים שעות ספורות אחרי נאום יו"ר ישר! גדי איזנקוט, שבו קרא אמש (שלישי) לנתניהו להתפטר, וכינה אותו "ראש ממשלת מעבר ללא מנדט ואמון". איזנקוט, שאמר את הדברים לפני השינויים הדרמטיים במדגמים, פנה לראשי מערכות הביטחון על רקע החשש בגוש השינוי שנתניהו ינסה להביא להסלמה כדי להקשות עליהם ואולי גם לכפות ממשלת חירום, ואמר להם: "עמדו חזק ואיתן מול כל ניסיון לאתגר אתכם. נתניהו, אל תעז להשתמש בביטחון ישראל לצרכיך הפוליטיים".
לפי הדיווח בעיתון האמריקני, המבוסס על גורמים שעודכנו בפרטי השיחות בין ארצות הברית למדינות המפרץ, המסרים שהועברו בערוצים דיפלומטיים וצבאיים מצטרפים לשורה הולכת וגדלה של סימנים שארצות הברית וישראל נערכות לפתוח בסבב חדש של פעולות לחימה נרחבות נגד איראן.
גורמים הבקיאים בנושא אמרו כי צבא ארצות הברית מעביר לאזור מערכת פטריוט מטקסס כדי לתגבר את מערך ההגנה שלו מפני טילים, וכן העביר כוחות מבסיסים שבהם היו חשופים לפגיעה, כהיערכות להסלמה. לפי כמה מהגורמים, כוחות ארצות הברית באזור חידשו את מלאי התחמושת שלהם, ומטוסי הפצצה ומטוסי קרב נערכים לתקיפות.
לפי הדיווח, קבוצת תקיפה נוספת של נושאת מטוסים וכוח משלוח של חיל הנחתים צפויים גם הם להצטרף בחודש הבא לארמדה של כ-20 ספינות מלחמה נוספות הפועלות במזרח התיכון, אם כי חלק מהספינות עשויות להחליף אחרות.
טראמפ טרם החליט אם לצאת למתקפה, אך הוא נוטה לתקיפה נרחבת לאחר בחירות האמצע, ויעדיה צפויים להיות תשתיות איראניות ואתרי גרעין. החלופה היא ניסיון להגיע להסכם. המאמצים הדיפלומטיים של המתווכים האזוריים נמשכים, אך טרם הניבו תוצאות.