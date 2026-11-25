בדיון, שנמשך כעשר דקות בלבד, הוזכרו האישומים נגד ראש הממשלה בראשי פרקים בלבד. הנה תזכורת לפרשיות שבמרכז כתב האישום נגד ראש הממשלה.





תיק 1000 (תיק המתנות)

לפי כתב האישום, בנימין נתניהו מואשם בעבירה של מרמה והפרת אמונים בגין קבלת טובות הנאה ומתנות, בהן סיגרים, שמפניות, תכשיטים והטבות נוספות תוך פעולה בניגוד עניינים ומתן תמורה לכאורה. על פי כתב האישום, מחודש אוקטובר 2011 ועד לחודש דצמבר 2016 , קיבלו בנימין נתניהו ורעייתו שרה מאיש העסקים ארנון מילצ'ן טובות הנאה שונות. עוד עולה מהאישום כי בשנת 2013 הכיר מילצ'ן לנתניהו את איש העסקים האוסטרלי ג'יימס פאקר, ובשנים 2016-2014 קיבלו נתניהו ורעייתו מפאקר טובות הנאה שונות גם כן.

לפי כתב האישום, מעשים אלה של נתניהו הם "מעשי הפרת אמונים הפוגעים פגיעה מהותית באמון הציבור ובטוהר המידות. זאת, בכך שקיים במשך שנים מערכת יחסים פסולה עם מילצ'ן ופאקר במסגרתה קיבל יחד עם רעייתו טובות הנאה בהיקפים גבוהים מאוד, בזיקה לתפקידיו הציבוריים של נתניהו ולמעמדו כראש ממשלת ישראל".

בכתב האישום מצוין כי "נוכח שלל הזיקות בין נתניהו למילצ'ן, היה על נתניהו להימנע כליל מלעסוק בענייניו של מילצ'ן, במסגרת תפקידיו", אך אף על פי כן, בשנים 2014-2013 פעל נתניהו מול גורמי ממשל אמריקנים על מנת שתינתן למילצ'ן אשרת כניסה לארצות הברית, בשני אירועים: בשנת 2013 , נתניהו פנה לשר האוצר באותה העת, יאיר לפיד, בעניין הארכת משך הפטור מדיווח ותשלום מס הכנסה הניתן לתושבים חוזרים, ממנו נהנה מילצ'ן.

בשנת 2015 , נתניהו פעל בעצמו והנחה את שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת, לסייע למילצ'ן בעניינים הנוגעים לרגולציה, בקשר לעסקת מיזוג בין חברות התקשורת "רשת" ו"קשת", על מנת שהשקעה שבחן מילצ'ן באותה העת תהיה כדאית עבורו מבחינה כלכלית. בניגוד למילצ'ן, כתב האישום אינו מייחס לנתניהו תמורה שלטונית שניתנה לפאקר. מנגד, נתניהו טען כי המתנות התקבלו במסגרת חברות קרובה וארוכת שנים עם ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, והיו הדדיות ומותרות בחוק. כאמור, מבחינת השופטים, תיק זה עדיין נמצא על השולחן והם קראו לצדדים להידבר עליו ולהגיע להבנות.

גלריה ארנון מילצ'ן, בנימין נתניהו, ג'יימס פאקר ( צילום: gettyimages, יואב דודקביץ', AP )

תיק 2000 (נתניהו - מוזס)

התיק עוסק במפגשים ובשיחות שהתקיימו בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין מו"ל "ידיעות אחרונות" ו-ynet ארנון מוזס בעשור הקודם, שבהם דנו השניים באפשרות לשיפור הסיקור של נתניהו בכלי התקשורת של מוזס בתמורה לקידום חקיקה שתגביל את תפוצת העיתון "ישראל היום". כתב האישום מייחס לנתניהו עבירה של מרמה והפרת אמונים.

מנגד, נתניהו טען כי השיח עם מוזס כ"תכסיסני" ודומה לשיח מול "יריב פוליטי", ולא הייתה כל כוונה לממש עסקה כלשהי. הצהרת השופטים מהיום שלפיה שלא בטוח שהייתה במיוחס לנתניהו עבירה, הורידה למעשה את הנושא מסדר היום של המשפט.

ארנון מוזס ( צילום: חיים גולדברג/פלאש90 )

תיק 3000 (פרשת הצוללות)

מדובר בפרשה שהיא אינה חלק מהמשפט וראש הממשלה אינו חשוד בה. הזכרנו אותה כאן משום שעם חשיפתה היא הוזכרה בתקשורת לצד הפרשיות שהפכו בסופו של דבר לכתבי אישום נגד ראש הממשלה. מדובר בפרשה שעוסקת בחשדות לשחיתות, שוחד, מרמה והפרת אמונים ברכש צוללות וספינות מחברת "טיסנקרופ" הגרמנית בשנים 2017–2009. לאחרונה הורשע במסגרתה יועץ התקשורת צחי ליבר .

שאול אלוביץ' ( צילום: מוטי קמחי )

תיק 4000 (פרשת וואלה - בזק)