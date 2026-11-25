נמצא במצב המשפטי הטוב ביותר שהיה בו אי פעם. למעשה, כ-70% מכתב האישום נגד נתניהו ירד מסדר היום. לדעת השופטים, רק תיק 1000 נותר. אלא שכעת, אם יפתח מו"מ להסדר טיעון, לפרקליטות לא נותר יותר מדי במה לסחור, כך שהתוצאה עשויה להיות הקלה גם בתיק 1000. השאלה הגדולה, זו שתמיד ריחפה באוויר, היא שאלת הקלון.

נמצא במצב המשפטי הטוב ביותר שהיה בו אי פעם. למעשה, כ-70% מכתב האישום נגד נתניהו ירד מסדר היום. לדעת השופטים, רק תיק 1000 נותר. אלא שכעת, אם יפתח מו"מ להסדר טיעון, לפרקליטות לא נותר יותר מדי במה לסחור, כך שהתוצאה עשויה להיות הקלה גם בתיק 1000. השאלה הגדולה, זו שתמיד ריחפה באוויר, היא שאלת הקלון.

, בו מואשם גם המו"ל של כלי תקשורת זה, המצב בנוגע לנתניהו הוא אינו חוסר בראיות, אלא לדעת השופטים אין בכלל עבירה. כלומר זיכוי מחוסר אשמה. לו המשפט יגיע לפסק דין, שם יזכה נתניהו לזיכוי המהדהד ביותר. אלא ש'אליה וקוץ בה', העובדה שהזיכוי אינו נובע מטיב הראיות אלא מכך שכתב האישום לא מגלה בכלל עבירה - היא גירוי מוגבר מאוד לפרקליטות וליועמ"שית להגיע עם התיק לערעור בבית המשפט העליון. שם, עדיף להידיין בשאלה עקרונית, מאשר בראיות.

, בו מואשם גם המו"ל של כלי תקשורת זה, המצב בנוגע לנתניהו הוא אינו חוסר בראיות, אלא לדעת השופטים אין בכלל עבירה. כלומר זיכוי מחוסר אשמה. לו המשפט יגיע לפסק דין, שם יזכה נתניהו לזיכוי המהדהד ביותר. אלא ש'אליה וקוץ בה', העובדה שהזיכוי אינו נובע מטיב הראיות אלא מכך שכתב האישום לא מגלה בכלל עבירה - היא גירוי מוגבר מאוד לפרקליטות וליועמ"שית להגיע עם התיק לערעור בבית המשפט העליון. שם, עדיף להידיין בשאלה עקרונית, מאשר בראיות.

לא הופתע משום שפעם אחר פעם נכתב כאן כי ככל שיש בעיה בשוחד, ספק גדול מאוד אם עבירת הפרת האמונים תחזיק מעמד. מדוע? משום שהמתת בעבירת השוחד, כלומר טובות ההנאה שהעניק אלוביץ' לנתניהו הוא "היענות חריגה בסיקור" באתר וואלה. אם ההיענות החריגה אינה מוכחת, או שנתניהו אינו מודע לה, הרי שאין שוחד. אלא שיותר מכך, גם אין הפרת אמונים.

לא הופתע משום שפעם אחר פעם נכתב כאן כי ככל שיש בעיה בשוחד, ספק גדול מאוד אם עבירת הפרת האמונים תחזיק מעמד. מדוע? משום שהמתת בעבירת השוחד, כלומר טובות ההנאה שהעניק אלוביץ' לנתניהו הוא "היענות חריגה בסיקור" באתר וואלה. אם ההיענות החריגה אינה מוכחת, או שנתניהו אינו מודע לה, הרי שאין שוחד. אלא שיותר מכך, גם אין הפרת אמונים.