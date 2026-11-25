נתחיל מהסוף, לאחר הכרזת השופטים, ראש הממשלה בנימין נתניהו נמצא במצב המשפטי הטוב ביותר שהיה בו אי פעם. למעשה, כ-70% מכתב האישום נגד נתניהו ירד מסדר היום. לדעת השופטים, רק תיק 1000 נותר. אלא שכעת, אם יפתח מו"מ להסדר טיעון, לפרקליטות לא נותר יותר מדי במה לסחור, כך שהתוצאה עשויה להיות הקלה גם בתיק 1000. השאלה הגדולה, זו שתמיד ריחפה באוויר, היא שאלת הקלון.
הדרמה היום באולם 315 בבית המשפט המחוזי ירושלים היא אולי הדרמה המשפטית הכי גדולה של העשור האחרון, מתחרה ראויה בהחלט לפסק דין של בג"ץ בעניין הסבירות. בנוגע לתיק 2000, בו מואשם גם המו"ל של כלי תקשורת זה, המצב בנוגע לנתניהו הוא אינו חוסר בראיות, אלא לדעת השופטים אין בכלל עבירה. כלומר זיכוי מחוסר אשמה. לו המשפט יגיע לפסק דין, שם יזכה נתניהו לזיכוי המהדהד ביותר. אלא ש'אליה וקוץ בה', העובדה שהזיכוי אינו נובע מטיב הראיות אלא מכך שכתב האישום לא מגלה בכלל עבירה - היא גירוי מוגבר מאוד לפרקליטות וליועמ"שית להגיע עם התיק לערעור בבית המשפט העליון. שם, עדיף להידיין בשאלה עקרונית, מאשר בראיות.
נפילתו של השוחד בתיק 4000 היא כידוע אינו חדשה, אך הפתעת השופטים הייתה בסעיף הפרת האמונים. למען האמת, מי שהיטיב לקרוא את מאמרינו על תיק 4000 לא הופתע משום שפעם אחר פעם נכתב כאן כי ככל שיש בעיה בשוחד, ספק גדול מאוד אם עבירת הפרת האמונים תחזיק מעמד. מדוע? משום שהמתת בעבירת השוחד, כלומר טובות ההנאה שהעניק אלוביץ' לנתניהו הוא "היענות חריגה בסיקור" באתר וואלה. אם ההיענות החריגה אינה מוכחת, או שנתניהו אינו מודע לה, הרי שאין שוחד. אלא שיותר מכך, גם אין הפרת אמונים.
הסיבה לכך היא שעבירת הפרת האמונים בשפה פשוטה, היא הימצאות או פעולה של איש ציבור בתפקידו הציבורי מול אזרח שיש לו איתו קשר מיוחד – כלומר, בניגוד עניינים. זיקה כזאת יכולה להיות על בסיס קרבת משפחה, עסקים ואפילו פוליטית. אלא שלפי כתב האישום, גם הזיקה היא על בסיס היענות חריגה בסיקור. כלומר, אותה היענות חריגה, היא זו שיצרה קשר מיוחד שאוסר על נתניהו לעסוק בענייניו של אלוביץ'. אם אין זיקה, אין הפרת אמונים.
יכולת המיקוח של היועמ"שית ירדה
אם נחזור להתחלה, כזכור, במו"מ להסדר טיעון שהתקיים בשנת 2022 עמדתו של היועמ"ש מנדלבליט הייתה לוותר על כל תיק 2000, על עבירת השוחד בתיק 4000 תמורת הודאה של נתניהו בהפרת אמונים ברף הגבוה בתיק 1000 ו-4000 מה שגם יאפשר לפרקליטות ביתר קלות לטעון לקלון ולמנוע ממנו את ההימצאות בתפקידים ציבוריים. הקלון זו הסיבה שנתניהו לא הלך להסדר. אלא שכעת, כאשר השופטים הורידו את כל 4000 ואת כל 2000, הם למעשה הורידו את יכולת המיקוח של היועמ"שית. נותר 1000, וכדי שנתניהו יחתום צריך להתגמש גם בו.
המשמעות היא: זה אמנם אפשרי, אך כלל לא בטוח שבית המשפט יקבע כי נפל קלון במעשיו. המצב המשפטי, במילים פשוטות, מוריד את עמדת הפרקליטות על הברכיים. לפיכך, העמדה שם צפויה להיות: שופטים נכבדים, אתם רשאים לזכות, אנו פנינו אל בית המשפט העליון. רק דבר אחד צריך לזכור, כאשר התיק יגיע לערעור לעליון, הוא יונח על שולחנו של הנשיא לעתיד נעם סולברג. במילים עדינות: זו לא העלייה למגרש הביתי אצל הנשיא עמית.
עמדה כזו של הפרקליטות למעשה ממשיכה את דיוני ההוכחות בתיק. אלא שממש כמו משה רבנו שצעד במדבר ולא זכה להיכנס לארץ, גם השופטת פרידמן פלדמן שפורשת במהלך 2028 לא תזכה לכתוב את פסק הדין. אלא שכעת התהפכו היוצרות: האינטרס של ראש הממשלה וסנגוריו הוא לקדם את המשפט בזריזות, לוותר על עדים רבים, כדי לאפשר לשופטת להעניק את פסק הדין המזכה.
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מכריז כל העת כי בכוונתו לקדם בכנסת החדשה את חוק הנאשם – כלומר חוק שימנע כהונה מראש ממשלה הנאשם בפלילים, בניגוד לפסק הדין המפורש של בג"ץ בעניין. עמדת השופטים הבוקר מבהירה עד כמה חוק כזה הוא פגיעה בל תשוער בדמוקרטיה הישראלית. זהו חוק שלא רק פוגע בבחירות, אלא גם בזכות נאשם להוכיח את חפותו. לפי השופטים, ברוב התיק, הרי שעלה בידו של נתניהו.