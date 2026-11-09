ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שני) סרטון נוסף שבו קרא להקים ממשלת אחדות, אך כזו שבה לא יוותר על אף אחד משותפיו, כולל המפלגות החרדיות - ברקע המגעים הראשוניים של יהדות התורה עם יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט. לדבריו, "זהו צורך השעה, זה פשוט צורך הכרחי. הממשלה הזאת צריכה לכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי, זה כולל גם את המפלגות החרדיות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שני) סרטון נוסף שבו קרא להקים ממשלת אחדות, אך כזו שבה לא יוותר על אף אחד משותפיו, כולל המפלגות החרדיות - ברקע המגעים הראשוניים של יהדות התורה עם יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט. לדבריו, "זהו צורך השעה, זה פשוט צורך הכרחי. הממשלה הזאת צריכה לכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי, זה כולל גם את המפלגות החרדיות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שני) סרטון נוסף שבו קרא להקים ממשלת אחדות, אך כזו שבה לא יוותר על אף אחד משותפיו, כולל המפלגות החרדיות - ברקע המגעים הראשוניים של יהדות התורה עם יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט. לדבריו, "זהו צורך השעה, זה פשוט צורך הכרחי. הממשלה הזאת צריכה לכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי, זה כולל גם את המפלגות החרדיות".