ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שני) סרטון נוסף שבו קרא להקים ממשלת אחדות, אך כזו שבה לא יוותר על אף אחד משותפיו, כולל המפלגות החרדיות - ברקע המגעים הראשוניים של יהדות התורה עם יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט. לדבריו, "זהו צורך השעה, זה פשוט צורך הכרחי. הממשלה הזאת צריכה לכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי, זה כולל גם את המפלגות החרדיות".
הוא פנה במרומז בפעם הראשונה גם למי שלא נמנה עם הגוש שלו: "אני מוכן להיכנס עכשיו לשיח עם כל מפלגה שרוצה לדון בעניין הזה. אנחנו נדון בזה, בעזרת השם, נעשה את מה שצריך, ממשלת אחדות". עם זאת, הבהיר נתניהו כי אינו מתכוון לוותר על ההובלה בממשלת אחדות, ולא הזכיר גם את המילה רוטציה. "מי שצריך להוביל את הממשלה הזאת באופן טבעי זה המפלגה הגדולה ביותר, והליכוד בהנהגתי קיבל את מירב הקולות, ברבע מיליון יותר קולות מהמפלגה הבאה בתור", אמר במסר לאיזנקוט.
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