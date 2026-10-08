מזכיר הוועד המרכזי של פתח, ג'יבריל רג'וב, אמר לערוץ הטלוויזיה המצרי "אל-שרק" כי מטרת המגעים היא להגיע לדיאלוג לאומי כולל ולבנות מחדש את המערכת הפוליטית הפלסטינית, על בסיס "רשות אחת, חוק אחד ונשק לגיטימי אחד". לדבריו, קביעת מועד הבחירות תהיה אחת מתוצאות ההסכמה הלאומית.

מזכיר הוועד המרכזי של פתח, ג'יבריל רג'וב, אמר לערוץ הטלוויזיה המצרי "אל-שרק" כי מטרת המגעים היא להגיע לדיאלוג לאומי כולל ולבנות מחדש את המערכת הפוליטית הפלסטינית, על בסיס "רשות אחת, חוק אחד ונשק לגיטימי אחד". לדבריו, קביעת מועד הבחירות תהיה אחת מתוצאות ההסכמה הלאומית.

מזכיר הוועד המרכזי של פתח, ג'יבריל רג'וב, אמר לערוץ הטלוויזיה המצרי "אל-שרק" כי מטרת המגעים היא להגיע לדיאלוג לאומי כולל ולבנות מחדש את המערכת הפוליטית הפלסטינית, על בסיס "רשות אחת, חוק אחד ונשק לגיטימי אחד". לדבריו, קביעת מועד הבחירות תהיה אחת מתוצאות ההסכמה הלאומית.