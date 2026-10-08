הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית, שתוכננו להתקיים ב-28 בנובמבר, יידחו למועד מאוחר יותר. ההחלטה מסתמנת על רקע הקשיים בקיום הבחירות ברצועת עזה ובמזרח ירושלים, וכן בשל המחלוקות בין הפלגים הפלסטיניים סביב ההיערכות לבחירות. כעת עולה השאלה, כיצד יגיבו המדינות שתורמות כספים לרשות הפלסטינית - שבמידה רבה לחץ שלהן הוביל את אבו מאזן להכריז על קיום בחירות.
במקביל, נמשכים המגעים בקהיר בין פתח, חמאס, הג'יהאד האיסלאמי והחזית העממית, בתיווך מצרי, בניסיון להגיע להסכמות על מועד חדש ועל מתווה להשתתפות הפלגים במערכת הפוליטית.
מזכיר הוועד המרכזי של פתח, ג'יבריל רג'וב, אמר לערוץ הטלוויזיה המצרי "אל-שרק" כי מטרת המגעים היא להגיע לדיאלוג לאומי כולל ולבנות מחדש את המערכת הפוליטית הפלסטינית, על בסיס "רשות אחת, חוק אחד ונשק לגיטימי אחד". לדבריו, קביעת מועד הבחירות תהיה אחת מתוצאות ההסכמה הלאומית.
סגן מזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי, מוחמד אל-הינדי, אמר בהודעה לסוכנות הידיעות AP כי לאחר הפגישות בקהיר, הפלגים "הגיעו להבנות בנוגע לחידוש הדיאלוג הלאומי הפלסטיני והסכימו לדחות את הבחירות הפלסטיניות הקרובות".
במקביל, בחמאס הבהירו כי התנועה ערוכה להשתתף בבחירות ואף לבחון השתתפות במסגרת רשימה משותפת עם מועמדים עצמאיים ואנשי מקצוע. באסם נעים, חבר הלשכה המדינית של חמאס, אמר ל-AP כי ההחלטה לקיים את הבחירות במועד שנקבע הייתה מוקדמת מדי. לדבריו: "בחירות הן חלק מתהליך דמוקרטי, ועליהן להתבסס על דיאלוג פלסטיני פנימי איתן. זאת כדי לבחון כיצד נוכל להתקדם בסכסוך זה ולנהל את המחלוקות הפנימיות שלנו, וכן כיצד להציג את הפלסטינים לעולם עם הנהגה מאוחדת וחזון מאוחד", אמר.
הבחירות, שנקבעו תחילה ל-28 בנובמבר, צפויות להידחות למועד מוגדר במהלך 2027. גורמים מערביים ששוחחו עם "אל-שרק" ציינו כי הרשות הפלסטינית מתמודדת עם מכשולים משמעותיים, ובהם סירוב ישראל לאפשר לוועדת הבחירות המרכזית להיכנס לרצועת עזה ולמזרח ירושלים לצורך ההיערכות לבחירות.
בתוך כך, במערכת הפוליטית הפלסטינית נמשכות ההכנות להרכבת הרשימות, ובהן מגעים בין גורמים בפתח, אנשיו של מוחמד דחלאן וחמאס, וכן מאמצים להקים רשימה בראשות מרואן ברגותי שמרצה מאסר עולם בישראל בגין טרור.
הבחירות האחרונות לפרלמנט הפלסטיני התקיימו בשנת 2006 ואילו הבחירות לנשיאות נערכו לאחרונה ב-2005. בלשכת הנשיאות ברמאללה נימקו את ההחלטה לקיים בחירות לראשונה מזה שני עשורים בטענה כי "הצו הנשיאותי נועד לבסס את יסודות הדמוקרטיה ולהשלים את התהליך הבחירתי שהחל במדינת פלסטין".