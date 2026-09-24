על רקע ביטול הוויזה שלו לארצות הברית , ובצל רצף המתקפות וההאשמות נגד ישראל , יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן נאם הערב (חמישי) בווידאו בכינוס העצרת הכללית של האו"ם. ב-21:00 (שעון ישראל) ינאם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בדבריו, שהוקלטו מראש, יצא יו"ר הרש"פ בתקיפות נגד הקהילה הבינלאומית ודרש ממדינות להפסיק לספק נשק לישראל. "כמה זמן עוד תשתקו?!", שאל, "העם הפלסטיני נתון להרג, הרס, הרעבה, ניסיון עקירה ומלחמה ג'נוסיידית בעזה".

גלריה "אין לישראלים זכות להחליט עלינו". נאום אבו מאזן מוקרן בכינוס העצרת הכללית של האו"ם, הערב ( צילום: AP Photo/Seth Wenig )

אבו מאזן אמר בפתח דבריו: "מניעת הגעתי לנאום בעצרת היא הפרה של נוהלי האו"ם. אנחנו קוראים לארה"ב להסיר הסנקציות ולחזור לדיאלוג וכבוד ולדיון על פתרון שתי המדינות". לדבריו, "בעזה, העם הפלסטיני נתון להרג, הרס, הרעבה, ניסיון עקירה ומלחמה ג'נוסיידית שיצרה אסון הומניטרי גדול. בגדה, כולל מזרח ירושלים, הואצה הרחבת ההתנחלויות וייהוד ירושלים".

אבו מאזן הוסיף: "מדיניות ישראל בהפרה של הדין הבינלאומי הורסת את פתרון שתי המדינות. הסכנה גדולה יותר ומאיימת על הקיום של העם הפלסטיני באדמתו. מה שקורה בעזה ובגדה זו מזימה קולוניאלית שנועדה לאלץ אותנו לעזוב. אנו מזהירים אתכם שלא לאפשר עוד נכבה וטבח כמו ב-1948. אל תאפשרו לכנופיות אלימות באישור הצבא הישראלי לשרוף קהילות. כמה זמן עוד תשתקו ותמשיכו לספק נשק לישראל?! כיצד תגנו על העם הפלסטיני, ותבטיחו נוכחותו בשטחים והקמת מדינה פלסטינית?".

עוד אמר אבו מאזן: "כמעט שנה חלפה מאז החלטת 2803 של האו"ם והקמת מועצת השלום לעזה. אנחנו קוראים להאיץ את היישום של השלב השני. צריך אופק פוליטי ברור. יש לאחד את עזה לגדה המערבית ולמזרח ירושלים תחת הרשות הפלסטינית, תחת חוק אחד ונשק אחד".

יו"ר הרשות הפלסטינית מחה גם נגד "התקפות המתנחלים האלימים" נגד אתרי דת ברשות הפלסטינית, כולל במסגד אל-אקצא לדבריו. "זה מפר את חופש הפולחן, ויש לעצור אותם לפני שזה יתרחב למלחמת דת. התקיפות הישראליות נגד מתקני האו״ם בירושלים ובגדה המערבית פוגעות ביכולתה של אונר״א למלא את תפקידיה".

אבו מאזן. "מה שקורה בעזה ובגדה זו מזימה קולוניאלית" ( צילום: AP Photo/Seth Wenig )

אבו מאזן פנה גם לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "אנו קוראים לנשיא לקיים את הבטחותיו שהעניק למדינות ערב, למנוע את גירוש הפלסטינים ואת סיפוח האדמה הפלסטינית. ישראל מחזיקה בכפייה ביותר מ-6 מיליארד דולר מכספי עמנו, ואנו דורשים לשחררם מיד". עוד הזהיר אבו מאזן מפני "תוכנית ההתנחלות E1, שמנתקת בין צפון הגדה המערבית לדרומה ומונעת הקמת מדינה פלסטינית".

יו"ר הרשות הפלסטינית הוסיף כי "העם הפלסטיני יישאר על אדמתו, לא ייעלם, לא יגורש ולא יקבל עקירה. גם לא טרור מתנחלים וסיפוח יביאו פתרון. אין לישראלים זכות להחליט עלינו. לא יישללו הזכויות הלגיטימיות שלנו". לדבריו, "אנו רוצים ביטחון ושלום לכולם, מתנגדים לפגיעה באזרחים מכל צד שהוא ונאבקים באנטישמיות. אנחנו רוצים את שיבת הפליטים והקמת מדינה פלסטינית מפורזת מנשק, שבירתה מזרח ירושלים ושתחיה לצד מדינת ישראל". בסיום הנאום ששודר מרחוק, זכה אבו מאזן למחיאות כפיים מצד הנוכחים באולם בניו יורק.

הוויזה בוטלה, ישראל במוקד

מחלקת המדינה האמריקנית דחתה שוב את בקשת הוויזה של אבו מאזן, והוא לא יורשה גם הפעם להגיע לניו יורק לנאום בכינוס העצרת הכללית, כפי ש פורסם ב-ynet לפני כחודש מפי גורמים אמריקנים . זו השנה השנייה ברציפות שבה נאסרת הגעתו לעצרת, אחרי שגם ב-2025 סירבה ארה"ב להעניק לו ויזה, והוא נאם בפני העצרת בווידאו.

נתניהו נוחת בארה"ב לקראת הנאום בעצרת הכללית ( צילום: עומר מירון, לע"מ )





גם נציגים איראניים עמדו בפני בעיה דומה, אולם בסופו של דבר האמריקנים העניקו ויזה לנשיא איראן מסעוד פזשכיאן, והוא נאם אתמול בכינוס העצרת הכללית, תוך שהוא מניף את תמונת המנהיג העליון שחוסל עלי חמינאי, וזאת בצל איומי "השמדה" מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בסוכנות הידיעות האמריקנית AP צוין כי ארה"ב, המדינה המארחת של מטה האומות המאוחדות, מוגבלת במידה מסוימת ביכולתה למנוע ממנהיגים זרים להגיע לכינוס העצרת הכללית, אך זה לא מונע ממנה לדחות בקשות לוויזה - או לכל הפחות "לעודד" מנהיגים זרים להימנע מלבקש אם אלו היו בעימותים גלויים איתה.