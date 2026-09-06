הטלטלה במפלגה החרדית יהדות התורה הותירה את היו"ר משה גפני מחוץ לרשימה לכנסת, ואת מקומו יתפוס ח"כ יעקב אשר - שיהיה גם יו"ר המפלגה המאוחדת יהדות התורה. ח"כ אשר היה היה חבר מועצה באלעד וראש העיר בני ברק, והוא נחשב למקורב לבני ביתו של הרב דוב לנדו. החל מפברואר 2013 הוא מכהן כחבר כנסת, ובין היתר כיהן כיו"ר ועדת חוקה ויו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, התפקיד האחרון שממנו התפטר עם עזיבת חברי המפלגה את כלל תפקידיהם הקואליציוניים במחאה על אי-הסדרת הפטור לבני ישיבות.
ח"כ אשר נחשב היה לבאי ביתם הקבוע של הרבנים ובראשם המנהיג הליטאי המנוח הרב שטיינמן. נכדו של הרב שטיינמן, דוד שפירא, הוא כיום האיש החזק בביתו של הרב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי כיום, וגם שם נחשב ח"כ אשר כנאמן ומקורב מאוד. בחודשים האחרונים ביקשו בביתו של הרב לנדו לרענן את הרשימה, בין היתר בעקבות כילשון חוק הגיוס ורצון להציג לבוחרים רשימה עם דם חדש, אך גם רצון להציב ברשימה ח"כים נאמנים יותר לבית הרב לנדו כדי להעמיק את השפעת אנשיו בסיעה.
אשר מקבל את המינוי מידיו של הרב לנדו, שקבע בחודשים האחרונים שאין יותר נאמנות לגוש. הוא עצמו אמר רק ביום רביעי בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, כי "מי שרוצה שותפים נוחים לממשלה, שלא רוצים לקחת לו את הכסא ולא להחליף אותו וירצה ממשלה יציבה, יצטרך לשבת איתנו. אין לי בעיה לשבת עם גדי איזנקוט, אתם תמיד שואלים על ביבי ואני אומר לכם: מוכן לשבת עם כל אחד".
בריאיון ל-ynet ביולי האחרון סבר ח"כ אשר כי בממשלה בלי נתניהו היה להם קל יותר להשיג חוק פטור מגיוס. לדבריו "אם היינו מוסיפים משפט שלפיו 'ממשלת הליכוד בראשות נתניהו מפסיקה את תפקידה', הייעוץ המשפטי והאופוזיציה היו בעד כל חוק שהיינו מביאים. יש אנשים בחברה הישראלית שבאמת קשה להם להבין את המושג 'תורתו אומנתו', אני מבין, אבל כל הפוליטיקאים מסביב וכל מיני ארגונים שקמו והפכו לפוליטיקאים רצו רק להפיל את הממשלה".
אשר בעצמו שירת בצה"ל תקופה קצרה במילואים אחרי שהתגייס לשלב ב', גיוס אחרי גיל חובת שירות לטירונות קצרה עם תפקיד במילואים בלבד. עם זאת, בשנה האחרונה הוא חבר בוועדת חוץ וביטחון כנציג יהדות התורה - שם נאבק על הסדרת מעמד בחורי הישיבות. בהתחלה תמך במתווה שיפטור כמובן את הצעירים החרדים משירות אם הם מוכרים כתלמידי ישיבה, אך בהמשך היה ממובילי חוק הקפאת המעצרים.
בתוך כך, בשבועיים האחרונים נמצאים חלקיה השונים של מפלגת יהדות התורה, אגודת ישראל החסידית ודגל התורה הליטאית, במשא ומתן קדחתני על גיבוש הרשימה המאוחדת לכנסת. במפלגה הליטאית שוקלים הפעם לדרוש תפקיד שר. עד כה בדגל התורה סירבו לשבת סביב שולחן הממשלה מטעמים עקרוניים, בין היתר שותפות במשרדים ואחריות על חילול שבת וכן הימנעות משותפות מאסיבית בתוך המדינה.
למרות זאת, הפעם כאמור, שוקלים בדגל התורה לבקש מהרבנים אישור להתמנות לשרים - אחרי שגם באגודת ישראל נמנעו מכך שנים ארוכות עד שבעקבות החלטה שלא ניתן להיות סגן שר במעמד שר, הפך בזמנו יעקב ליצמן לשר החרדי האשכנזי הראשון. הפעם הליטאים גם לוטשים עיניים וצפויים לדרוש לא רק את המקום הראשון אלא גם את התפקיד הבכיר ביותר, דבר שעד כה ויתרו עליו לטובת החסידים. נזכיר כי בשנה האחרונה חברי דגל התורה לא מכהנים בשום תפקיד, סגן שר או שר, בשל התנגדותם להיות חלק מקואליציה שלא מסדירה את נושאי הפטור מגיוס.