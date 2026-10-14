בזה אחר זה מכחישים היום (רביעי) ראש הממשלה, ראש המל"ל ובכירי מערכת הביטחון כל קשר למפגש עם מי שנחת בנתב"ג במטוס המצרי ב-26 בספטמבר, 11 ימים לפני טבח 7/10. על פי פרסומים, בפגישה זו הזהיר ראש המודיעין של מצרים דאז עבאס כאמל את מי ששוחח איתו מ"מתקפה גדולה שמתכנן חמאס".
ראש הממשלה בנימין נתניהו, אישר אמש בריאיון בערוץ 14 בניגוד להצהרות קודמות שלו בעבר, כי עבאס כאמל אכן הגיע לישראל - אך לדברי נתניהו הוא "לא נפגש איתי, כי הייתי בטקס אזכרה לחללי צה"ל". גם ראש המוסד דאז דדי ברנע וראש השב"כ דאז רונן בר סיפרו שלא נפגשו עם כאמל ואמרו כי לדעתם הדיווחים על הביקור הם פייק ניוז - כי לא סביר שכאמל יגיע לישראל ולא ייפגש איתם. במוסד אמרו כי אף גורם מטעם הארגון לא נפגש עם כאמל. גם מתאם פעולות הממשלה בשטחים באותם ימים, רסאן עליאן, שעסק רבות ברגיעה בעזה, מכחיש שפגש את כאמל באותו יום. גם ראש המל"ל דאז צחי הנגבי אומר שלא נפגש עם הבכיר המצרי. בשגרירות ישראל במצרים, גורם נוסף שעובד מול ראש המודיעין המצרי, מודרו מהפגישה.
נזכיר כי יומיים אחרי הטבח חשפה סמדר פרי ב-ynet, בהמשך לפרסום של סוכנות הידיעות AP על אזהרה מצרית, כי כאמל פנה ללשכת רה"מ והעביר מסר - שבו הזהיר מ"משהו חריג, מבצע אימתני" שעומד להתרחש מכיוון עזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו אז את הדברים, ולפחות כך נראה, לא מיהרו לברר במשך שלוש שנים האם אכן הועברו מסרים כלשהם מהצד המצרי - גם אם לא לנתניהו ישירות.
בנוגע לטענה של נתניהו שלפיה הוא לא יכול היה להיות זה שפגש את מי שהגיע במטוס משום שהוא היה בטקס למלאת 50 שנים למלחמת יום כיפור בהר הרצל - לפי ה"אטלנטיק", הטקס נערך כשעתיים אחרי נחיתתו של כאמל. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה העריך הבוקר כי "זה היה אחד מראשי מערכת הביטחון", אלא שכולם - הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ והמפכ"ל - ישבו לצד נתניהו והרצוג בטקס.
"חיזוק הנרטיב של הדיפ סטייט"
בכיר ישראלי לשעבר שהתייחס היום לדברים אמר: "לא סביר שעבאס כאמל יגיע לישראל להיפגש עם פחות מראש ממשלה. נתניהו פגש אותו בעבר, בניגוד לדברים שאמר בערוץ 14. הוא גם פגש בשנה שעברה את מחליפו, חסן ראשד. בכל מקרה, ברור שכשמגיע ראש המודיעין המצרי, שהוא שר ומספר 2 של הנשיא א-סיסי, הוא נפגש במינימום עם ראש ממשלה וגם עם נשיא המדינה. לא סביר שעבאס כאמל לא פגש את רה"מ. אי אפשר להסתיר דבר כזה".
לדבריו, "כשמגיע בכיר זר - המטוס שלו נכנס למסלול מיוחד ברשות שדות התעופה. יש מצלמות ואיכונים דיגיטליים. ביבי עושה כאן מניפולציה ומכין את הקרקע להמשך הקורבניות שלו. 'למה לא דיווחו לי?'. נתניהו מחזק את הנרטיב של הדיפ סטייט. אבל זה לא בעיה לבדוק את הדברים. ראש הממשלה טוען שיש פה הפרת אמונים. הוא אומר הגיע מטוס. עד עכשיו שנים לא היה אכפת לי. עכשיו אני אומר זה היה. אז היועמ"שית יכולה להורות על תפיסת כל הממצאים הדיגיטלים, להיכנס למחשבים לראות מי באותו יום היה במסלול צדדי. מטוס נוחת, הצוות אמור להיות רשום. האם ירדו מהמטוס. האם מישהו הגיע אליהם לפגישה".
מנגד, בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, פרסם פוסט ברשת X שבו כתב: "לכל 'עיתונאי השמאל' - תפסיקו כבר עם התעמולה שלכם! אבא שלי דיבר על זה שראש ממשלה לא נפגש עם ראש מודיעין של מדינה אחרת 'לבד', כפי שעלילת הדם נגדו טענה. הפגישה שהם הראו מ-2021 עם ראש המודיעין המצרי הייתה ביחד עם מקביליו הישראלים כמו ראש המל"ל , שר המודיעין הישראלי ועוד. בזמן הביקור בן השעה בנתב״ג של ראש המודיעין המצרי ב-2023, 11 ימים לפני הטבח, אבא שלי היה בטקס לציון מלחמת יום כיפור".
יאיר נתניהו סיכם: "עכשיו עולה השאלה - מי כן נפגש עם ראש המודיעין המצרי אז? ולמה מסתירים זאת מראש הממשלה ומהציבור 3 שנים, ועד עכשיו מסרבים לבקשה של ראש הממשלה לחשוף בפניו עם מי נפגש עם ראש המודיעין בארץ?".
"לא מזלזלים באף איום"
בחודש שעבר נחשף במגזין "אטלנטיק" האמריקני כי כאמל הגיע לארץ לביקור קצרצר ב-26 בספטמבר, "הזהיר שחמאס נערך למתקפה גדולה וקרא לישראל לבצע הקלות כלכליות כדי למנוע הסלמה". לפי התחקיר שערך המגזין, מטוס חכור שמקושר לשירותי המודיעין של מצרים נחת אז בנתב"ג ונשאר בישראל 67 דקות בלבד לפני שהמריא בחזרה לקהיר.
גורם ישראלי לשעבר ששוחח עם המגזין טען כי עצם הגעתו של ראש המודיעין המצרי לביקור כה קצר וחריג הייתה צריכה להבהיר את מידת הדחיפות. לדבריו, "השליח היה המסר". כשעתיים לאחר נחיתת המטוס המצרי השתתף נתניהו בטקס לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים בירושלים. "כלקח מרכזי מאותה מלחמה, איננו מזלזלים באף איום", אמר אז נתניהו.
ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח במקביל כי כאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה - אחרי ששתי אזהרות מצריות קודמות לא זכו להתייחסות. "כאמל החל לחוש דאגה", נכתב - באישור נוסף לחשיפה של סמדר פרי ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" ימים ספורים אחרי הטבח על אזהרה מצרית. נתניהו מכחיש כאמור ששוחח איתו.