ראש הממשלה בנימין נתניהו, אישר אמש בריאיון בערוץ 14 בניגוד להצהרות קודמות שלו בעבר, כי עבאס כאמל אכן הגיע לישראל - אך לדברי נתניהו הוא "לא נפגש איתי, כי הייתי בטקס אזכרה לחללי צה"ל". גם ראש המוסד דאז דדי ברנע וראש השב"כ דאז רונן בר סיפרו שלא נפגשו עם כאמל ואמרו כי לדעתם הדיווחים על הביקור הם פייק ניוז - כי לא סביר שכאמל יגיע לישראל ולא ייפגש איתם. במוסד אמרו כי אף גורם מטעם הארגון לא נפגש עם כאמל.

גם מתאם פעולות הממשלה בשטחים באותם ימים, רסאן עליאן, שעסק רבות ברגיעה בעזה, מכחיש שפגש את כאמל באותו יום. גם ראש המל"ל דאז צחי הנגבי אומר שלא נפגש עם הבכיר המצרי. בשגרירות ישראל במצרים, גורם נוסף שעובד מול ראש המודיעין המצרי, מודרו מהפגישה.