. בריאיון לערוץ 14 אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי כאמל "לא נפגש איתי, כי הייתי בטקס אזכרה לחללי צה"ל". לפי פרסומים, כאמל הזהיר אז מ"מתקפה גדולה שמתכנן חמאס".

. בריאיון לערוץ 14 אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי כאמל "לא נפגש איתי, כי הייתי בטקס אזכרה לחללי צה"ל". לפי פרסומים, כאמל הזהיר אז מ"מתקפה גדולה שמתכנן חמאס".

, בהמשך לפרסום של סוכנות הידיעות AP על אזהרה מצרית, כי כאמל העביר מסר ללשכת נתניהו - שבו הזהיר מ"משהו חריג, מבצע אימתני" שעומד להתרחש מכיוון עזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדברים.

, בהמשך לפרסום של סוכנות הידיעות AP על אזהרה מצרית, כי כאמל העביר מסר ללשכת נתניהו - שבו הזהיר מ"משהו חריג, מבצע אימתני" שעומד להתרחש מכיוון עזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדברים.