ראש הממשלה מודה לראשונה כי ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל - מהמקורבים ביותר לנשיא מצרים עבד אל-פתח א-סיסי - נחת בישראל שבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר. בריאיון לערוץ 14 אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי כאמל "לא נפגש איתי, כי הייתי בטקס אזכרה לחללי צה"ל". לפי פרסומים, כאמל הזהיר אז מ"מתקפה גדולה שמתכנן חמאס".
יומיים אחרי הטבח חשפה סמדר פרי ב-ynet, בהמשך לפרסום של סוכנות הידיעות AP על אזהרה מצרית, כי כאמל העביר מסר ללשכת נתניהו - שבו הזהיר מ"משהו חריג, מבצע אימתני" שעומד להתרחש מכיוון עזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדברים.
"הוא לא דיבר איתי. ממתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אין דבר כזה. הוא תמיד יבוא עם מישהו", אמר היום נתניהו. אבל שנתיים בלבד לפני כן אירח נתניהו את כאמל במעון ראש הממשלה בירושלים. בסרטון שפרסמה אז לשכת ראש הממשלה נראו נתניהו וכאמל לוחצים יד ומשוחחים, כשכאמל עמד אז בראש משלחת בכירים מצרים שהגיעה לארץ.
נתניהו טען כי אינו יודע עם מי כאמל נועד בישראל באותו ביקור חשאי, ב-26 בספטמבר 2023: "היה פה שר מודיעין של מצרים. בילה פה 59 דקות על הקרקע. אני פונה לגורמי הביטחון, האכיפה – אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. מישהו שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי".
בחודש שעבר נחשף במגזין "אטלנטיק" האמריקני כי כאמל הגיע לארץ לביקור קצרצר ב-26 בספטמבר, "הזהיר שחמאס נערך למתקפה גדולה וקרא לישראל לבצע הקלות כלכליות כדי למנוע הסלמה". לפי התחקיר שערך המגזין, מטוס ססנה חכור שמקושר לשירותי המודיעין של מצרים נחת אז בנתב"ג ונשאר בישראל 67 דקות בלבד לפני שהמריא בחזרה לקהיר.
גורם ישראלי לשעבר ששוחח עם המגזין טען כי עצם הגעתו של ראש המודיעין המצרי לביקור כה קצר וחריג הייתה צריכה להבהיר את מידת הדחיפות. לדבריו, "השליח היה המסר". כשעתיים לאחר נחיתת המטוס המצרי השתתף נתניהו בטקס לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים בירושלים. "כלקח מרכזי מאותה מלחמה, איננו מזלזלים באף איום", אמר אז נתניהו.
ה"וול סטריט ג'ורנל" חשף במקביל כי כאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה - אחרי ששתי אזהרות מצריות קודמות לא זכו להתייחסות. "כאמל החל לחוש דאגה", נכתב - באישור נוסף לחשיפה של סמדר פרי ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" ימים ספורים אחרי הטבח על אזהרה מצרית.