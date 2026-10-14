- שבה לפי החשד הוא תקף שוטרים. הוא, מצידו, המשיך להכחיש את הטענות נגדו, וטוען ל"מסע ציד" מצד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

- שבה לפי החשד הוא תקף שוטרים. הוא, מצידו, המשיך להכחיש את הטענות נגדו, וטוען ל"מסע ציד" מצד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.