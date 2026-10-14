חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן היום (רביעי) לחקירה במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בעקבות התקרית האלימה במצפה יריחו, שנחשפה ב-ynet - שבה לפי החשד הוא תקף שוטרים. הוא, מצידו, המשיך להכחיש את הטענות נגדו, וטוען ל"מסע ציד" מצד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.
ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, פנה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה בבקשה לזמן את קרויזר, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, לחקירה בעקבות התקרית במצפה יריחו. האירוע התרחש בתום אזכרה לזכר ארבעה חללי צה"ל שנפלו בלבנון, ובהם חבר ילדותו של קרויזר, רס"ר שלמה אביעד ניימן.
לטענת קרויזר, במהלך האירוע הוא ניסה להרגיע את הרוחות ולסייע למשפחות השכולות, אך השוטרים הפעילו נגדו כוח בלתי סביר, הכו אותו וריססו גז פלפל לעינו, אף שהזדהה בפניהם כחבר כנסת. עוד טען כי ביום ראשון האחרון התייצב מיוזמתו במשרדי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) כדי להגיש תלונה נגד השוטרים, אך לאחר כמעט ארבע שעות המתנה נמנעה ממנו האפשרות למסור אותה, בעקבות הנחיה שהתקבלה לדבריו "מלמעלה".
"מסע הציד הפוליטי בהובלת גלי בהרב-מיארה ובועז בלט חצה כל גבול ואיבד כל רסן", מסר קרויזר בתגובה לזימונו. "ארבע שעות כדי למנוע ממני להגיש תלונה. רגעים ספורים כדי לקדם את זימוני לחקירה. אכיפה בררנית במלוא כיעורה. וכל זאת, באורח פלא, שבועיים בלבד לפני הבחירות. זאת חקירה פוליטית מתוזמרת, שנועדה להפוך את המתלונן לחשוד".