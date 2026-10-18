גורמים במשטרה טוענים כי הדיפלומטים האירופיים שהותקפו אתמול (שבת) על-ידי פורעים יהודים במהלך מסיק זיתים בכפר הפלסטיני טייבה סמוך לרמאללה לא משתפים פעולה במסגרת הניסיון לגבות עדויות. עד כה לא נעצרו חשודים בתקיפת הדיפלומטים וגם לא בתקיפת הצלמת האמריקנית היידי לוין יום קודם לכן בכפר הפלסטיני אבו פלאח.
עוד אמרו במשטרה כי צוות החקירה ממשיך לאסוף ממצאים וראיות בנוגע לתקיפת הדיפלומטים בכפר טייבה. משטרת מחוז ש"י יצרה קשר עם משרד החוץ על-מנת לפנות לנציגויות המדינות במטרה לגבות עדויות במסגרת מאמצי החקירה, עד כאמור עד אמש לא התקבל שיתוף פעולה מאותם הנציגים.
לפי הגורמים במשטרה, החוקרים ביקשו מתן עדויות מפורטות, קבלת חומרי צילום, מתן אפשרות לבדיקת כלי הרכב, דגימת ממצאים פורנזיים ועוד. לדבריהם, מטרת הדרישות היא לאתר את החשודים בתקיפה, לעצור אותם, ולהביא למיצוי הדין עם כל מי שנטל חלק באירוע.
בנוגע לתקיפת צלמת ה"וושינגטון פוסט" לוין ביום שישי, נמסר כי צוות החקירה המשטרתי ושב"כ ממשיכים במאמציהם בניסיון לחשוף את זהות החשודים במעשה כדי להביאם לדין. לוין עברה אמש ניתוח בידה. אשלי מילנר, בתה של העיתונאית, אמרה כי האצבע בידה השמאלית של האם נחתכה עד העצם, עד כדי כך שהגיד נחשף. היא הוסיפה כי אמה סובלת משבר בצלע, ומשברים בכמה חוליות - לצד חתכים לאורך גופה.
לפי הגורמים במשטרה, מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י עומד מקרוב על מאמצי חקירת אירועי האלימות הקיצוניים שהתרחשו במהלך סוף השבוע, והטיל את חקירת אירוע תקיפת אשת התקשורת והאירוע שבו מעורבים דיפלומטים על היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז.
עוד נמסר כי מפקד המחוז ציין את חשיבות השיתוף פעולה והקשר המודיעני והחקירתי עם שב"כ לקידום החקירות ומיצוי הדין עם הפורעים. בנוסף, צוותי חקירה תוגברו בחוקרים נוספים ופועלים יחד עם שב"כ במטרה להאיץ את פעולות החקירה בשני המקרים על-מנת להביא לדין את המעורבים.
"תקפו אותם שבעה גברים בוגרים, בני 20 ומעלה, שככל הנראה לא הגיעו מחווה סמוכה אלא מאזור מרוחק - כלומר, הם נקראו במיוחד", אמר אחד הדיפלומטים שהיו בשטח הכפר הפלסטיני טייבה בשבת. "הם בעטו בראש העיר הצרפתי, והוא נפצע".
דיפלומט אירופי שהיה באחד מכלי הרכב שהותקפו סיפר ל-ynet על רגעי האימה: "תושבי טייבה הזמינו דיפלומטים ופעילי שלום למסיק הזיתים כדי שיגנו עליהם. בשלב מסוים שמענו שהמתנחלים מגיעים, נכנסנו מיד לרכב והתחלנו לנסוע. ואז ראיתי מתנחלים רעולי פנים עם מקלות ולומים ממתכת רצים לעברנו. היה ברור שאין להם כוונות טובות. זה מפחיד. הם לא באו למסוק זיתים".
לדבריו, "הם בעטו בראש העיר הצרפתי, ואחרי שהיכו אותו קראו 'ויוה לה פראנס'. הם זיהו את דגל צרפת. הם גם תקפו את הרכב הבלגי. כשאתה רואה את זה אתה אומר לעצמך, 'אלוהים אדירים, איך קורה דבר כזה?'. באנו עם אנשי ביטחון, וזה אבסורד כי מדובר באזור שנמצא תחת שליטה ישראלית. ידענו שהאלימות של המתנחלים חמורה, אבל כשאתה עד לכך בעצמך אתה מבין עד כמה זה נורא, בעיקר עבור התושבים שמתפרנסים ממסיק הזיתים".
בקרב חברי המשלחה, אמר הדיפלומט, יש כעס גדול על תגובתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאירועים. נתניהו נמנע עד כה מלפרסם התייחסות מפורשת לתקיפה, וכך גם ראשי המפלגות האחרות במחנה שלו. אלא שמשרד ראש הממשלה פרסם תגובה מפורשת באנגלית שבה הטיל ספק בגרסה האירופית - וכל זאת אחרי ששר החוץ גדעון סער וצה"ל אמרו כי לאירועים אחראים "פורעים ישראלים".
מלבד העובדה שישראל שוב אינה מדברת בקול אחד עם העולם, ונציגיה הרשמיים סותרים זה את זה, הדיפלומט שהיה בשטח אמר כי "העבר הפוליטי של ראש העיר לא רלוונטי לשאלה מי תקף אותו. ההצהרה של נתניהו מתעלמת לגמרי מכך שמדובר בכפר נוצרי ובמשלחת ממדינות קתוליות שרואות עצמן מחויבות לנוצרים בגדה. באירופה, ההצהרה של נתניהו נתפסת כמזעזעת".