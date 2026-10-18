בנוגע לתקיפת צלמת ה"וושינגטון פוסט" לוין ביום שישי, נמסר כי צוות החקירה המשטרתי ושב"כ ממשיכים במאמציהם בניסיון לחשוף את זהות החשודים במעשה כדי להביאם לדין. לוין עברה אמש ניתוח בידה. אשלי מילנר, בתה של העיתונאית, אמרה כי האצבע בידה השמאלית של האם נחתכה עד העצם, עד כדי כך שהגיד נחשף. היא הוסיפה כי אמה סובלת משבר בצלע, ומשברים בכמה חוליות - לצד חתכים לאורך גופה.

בנוגע לתקיפת צלמת ה"וושינגטון פוסט" לוין ביום שישי, נמסר כי צוות החקירה המשטרתי ושב"כ ממשיכים במאמציהם בניסיון לחשוף את זהות החשודים במעשה כדי להביאם לדין. לוין עברה אמש ניתוח בידה. אשלי מילנר, בתה של העיתונאית, אמרה כי האצבע בידה השמאלית של האם נחתכה עד העצם, עד כדי כך שהגיד נחשף. היא הוסיפה כי אמה סובלת משבר בצלע, ומשברים בכמה חוליות - לצד חתכים לאורך גופה.

בנוגע לתקיפת צלמת ה"וושינגטון פוסט" לוין ביום שישי, נמסר כי צוות החקירה המשטרתי ושב"כ ממשיכים במאמציהם בניסיון לחשוף את זהות החשודים במעשה כדי להביאם לדין. לוין עברה אמש ניתוח בידה. אשלי מילנר, בתה של העיתונאית, אמרה כי האצבע בידה השמאלית של האם נחתכה עד העצם, עד כדי כך שהגיד נחשף. היא הוסיפה כי אמה סובלת משבר בצלע, ומשברים בכמה חוליות - לצד חתכים לאורך גופה.

עוד נמסר כי מפקד המחוז ציין את חשיבות השיתוף פעולה והקשר המודיעני והחקירתי עם שב"כ לקידום החקירות ומיצוי הדין עם הפורעים. בנוסף, צוותי חקירה תוגברו בחוקרים נוספים ופועלים יחד עם שב"כ במטרה להאיץ את פעולות החקירה בשני המקרים על-מנת להביא לדין את המעורבים.

עוד נמסר כי מפקד המחוז ציין את חשיבות השיתוף פעולה והקשר המודיעני והחקירתי עם שב"כ לקידום החקירות ומיצוי הדין עם הפורעים. בנוסף, צוותי חקירה תוגברו בחוקרים נוספים ופועלים יחד עם שב"כ במטרה להאיץ את פעולות החקירה בשני המקרים על-מנת להביא לדין את המעורבים.

עוד נמסר כי מפקד המחוז ציין את חשיבות השיתוף פעולה והקשר המודיעני והחקירתי עם שב"כ לקידום החקירות ומיצוי הדין עם הפורעים. בנוסף, צוותי חקירה תוגברו בחוקרים נוספים ופועלים יחד עם שב"כ במטרה להאיץ את פעולות החקירה בשני המקרים על-מנת להביא לדין את המעורבים.

דיפלומט אירופי שהיה באחד מכלי הרכב שהותקפו סיפר ל-ynet על רגעי האימה: "תושבי טייבה הזמינו דיפלומטים ופעילי שלום למסיק הזיתים כדי שיגנו עליהם. בשלב מסוים שמענו שהמתנחלים מגיעים, נכנסנו מיד לרכב והתחלנו לנסוע. ואז ראיתי מתנחלים רעולי פנים עם מקלות ולומים ממתכת רצים לעברנו. היה ברור שאין להם כוונות טובות. זה מפחיד. הם לא באו למסוק זיתים".

דיפלומט אירופי שהיה באחד מכלי הרכב שהותקפו סיפר ל-ynet על רגעי האימה: "תושבי טייבה הזמינו דיפלומטים ופעילי שלום למסיק הזיתים כדי שיגנו עליהם. בשלב מסוים שמענו שהמתנחלים מגיעים, נכנסנו מיד לרכב והתחלנו לנסוע. ואז ראיתי מתנחלים רעולי פנים עם מקלות ולומים ממתכת רצים לעברנו. היה ברור שאין להם כוונות טובות. זה מפחיד. הם לא באו למסוק זיתים".

דיפלומט אירופי שהיה באחד מכלי הרכב שהותקפו סיפר ל-ynet על רגעי האימה: "תושבי טייבה הזמינו דיפלומטים ופעילי שלום למסיק הזיתים כדי שיגנו עליהם. בשלב מסוים שמענו שהמתנחלים מגיעים, נכנסנו מיד לרכב והתחלנו לנסוע. ואז ראיתי מתנחלים רעולי פנים עם מקלות ולומים ממתכת רצים לעברנו. היה ברור שאין להם כוונות טובות. זה מפחיד. הם לא באו למסוק זיתים".