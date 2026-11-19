גזאלה היה נשוי לשתי נשים ואב לילדים, בהם ילדים הלומדים בבית הספר היסודי. הם חזרו היום מבית הספר וחיפשו את אביהם, שהיה נוהג לקבל את פניהם במקום עבודתו, אך הפעם לא מצאו אותו במקומו הקבוע. לפני מספר חודשים

נרצחו בנו ונכדו של גזאלה באירוע ירי כפול באום אל פחם