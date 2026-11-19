סכסוך דמים ממושך בין קרובי משפחה, שנמשך שנים, גבה את חייהם של לפחות ארבעה. היום (חמישי) נרצח פארס אבו גזאלה, בן 74, בתוך המכולת שבבעלותו בערערה. על פי החשד, שני רעולי פנים הגיעו למקום וירו בו מטווח אפס, בזמן שישב על כיסא. המשטרה הודיעה על מעצרם של ארבעה חשודים במעשה.
גזאלה היה נשוי לשתי נשים ואב לילדים, בהם ילדים הלומדים בבית הספר היסודי. הם חזרו היום מבית הספר וחיפשו את אביהם, שהיה נוהג לקבל את פניהם במקום עבודתו, אך הפעם לא מצאו אותו במקומו הקבוע. לפני מספר חודשים נרצחו בנו ונכדו של גזאלה באירוע ירי כפול באום אל פחם. באותו יום הוא אמר: "קשה לי לעכל את ממדי האסון הזה, שבמהלכו איבדתי את בני ואת נכדי. הלב שלי נקרע מכאב על הפרידה מהם".
אחמד אבו גזאלה ובנו עבד אלקאדר, נורו למוות בפברואר. הרכב שבו היו השניים התהפך כמה פעמים לאחר שנורו, ועל השמשה נראו פגיעות של לפחות 17 קליעים. רכב שרוף שלפי החשד שימש את המתנקשים נמצא בסמוך לזירת הרצח הכפול.
גזאלה, תושב אום אל פחם במקור, עבר להתגורר בערערה לפני עשרות שנים. קרובי משפחתו סיפרו: "הוא היה מהאנשים הטובים ביותר. הוא היה מתפלל כאימאם במסגד ומשמיע את קריאת המואזין. כל מי שהיה מגיע לקנות ממנו מוצרים, ואם הבחין שמצבו הכלכלי קשה, הוא לא היה גובה ממנו כסף. מדובר באדם פשוט, צנוע, שתמיד עסק בעשיית טוב. רצחו אותו רק בגלל הסכסוך".
בנו של גזאלה סיפר: "אבי הלך לעולמו כשהוא צם. כולנו המומים מהפשע הזה. הדמעות שלנו עדיין לא יבשו מאז הרצח הכפול, והיום הכאב והאבל התעצמו לאחר שאיבדנו את היקר לנו מכל". מקורבים למשפחה סיפרו כי הסכסוך מתנהל בין קרובי משפחה, ולא ברור מהו שורש המחלוקת. לדבריהם, היו אנשים שספגו איומים רק משום ששמרו על קשר עם אחד הצדדים, וחלקם אף החליטו להסתגר בבתיהם ולא לצאת מחשש לחייהם.
עו"ד עלי עדנאן ברכאת, חבר מועצת העיר אום אל-פחם וחברו של הנרצח אמר "אנו נפרדים מאיש דת, מתפלל אדוק, קורא קוראן ופייטן. מה עשית כדי שתירצח באכזריות שכזו? איזה לב מסוגל לכוון כדור לעבר אדם בגילך, אדם שכל חייו היו מוקדשים לאמונה, לתפילה ולזכרו של אלוהים? הרצח שלך אינו כאב של משפחה אחת בלבד, אלא פצע בליבה ובמצפונה של החברה כולה. אנו דורשים לחשוף את האמת ולהעמיד לדין את האחראים למעשה הנפשע".
תושבת ערערה שבמשולש שיתפה בעקבות הרצח: "הילדים שלי מאוד הושפעו מזה. חאג' פארס היה השכן שלנו, והילדים שלי היו הולכים אליו מדי יום. הוא היה איש דת, איש יקר, והוא גם היה המואזין בשכונה שלנו. לאן הגענו עם האלימות והאכזריות של האנשים. הילדים שמעו על הרצח בבית הספר. הם התקשרו אליי, מטלפון של אחת המורות ואמרו: 'אמא, ירו בחאג' פארס'. לאיזו מציאות אנחנו מביאים אותם לגדול".