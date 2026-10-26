זוהר תמיד, בן 18 מטירת צבי, נהרג ב תאונת הדרכים הקטלנית שאירעה שלשום (שבת) בכביש 6678, סמוך לקיבוץ שדה אליהו שבאזור בית שאן בעמק המעיינות. לצדו נהרגה נערה בת 17 מאבן יהודה. השניים נהרגו בהתנגשות בין שתי מכוניות, שבה נפצעו שלושה בני אדם נוספים. בתאונה קטלנית אחרת שאירעה פחות משעה לאחר מכן באזור בנימין נהרג יותם אביטן, בן 18 מירושלים.

גלריה זוהר תמיר ז"ל וזירת התאונה ( צילום: באדיבות המשפחה, דוברות מד"ט )

איתמר מטיאש, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות וחבר קיבוץ טירת צבי בעצמו, ספד לזוהר: "קיבלנו בצער כבד את הבשורה הקשה על מותו של זוהר תמיר בתאונת דרכים אמש. נער מקסים לפני גיוס לצה"ל. צער כבד נפל על קהילת טירת צבי ועל עמק המעיינות כולו. נלווה את המשפחה היקרה".

אבל כבד ירד על קיבוץ טירת צבי שבעמק המעיינות בעקבות מותו של זוהר. רק יומיים לפני התאונה חגגה משפחתו את יום הולדתו ה-18 לפי התאריך העברי. דודו, שחר מור-יוסף, סיפר בכאב: "רק שלשום חגגנו לזוהר יום הולדת 18 לפי התאריך העברי. הוא דור שני בטירת צבי. הוריו אודי ויעל הגיעו לטירת צבי ממצפה בגליל והתיישבו כאן. יש לו אחות בכורה שהיא חיילת ועוד שלושה אחים צעירים יותר. אבידה בלתי נתפסת".

זוהר סיים רק לפני כמה חודשים את לימודיו בבית הספר התיכון "אדם ואדמה" בכדורי, שם התחזק הקשר שלו לאדמה, לחקלאות ולטבע. הוא המתין לגיוסו לצה"ל, חלם לשרת ביחידה מובחרת ורק לפני כשבוע וחצי סיים גיבוש לסיירות. בקרוב היה אמור לצאת לגיבוש נוסף לסיירת מטכ"ל. "זוהר היה ילד ציוני, ערכי, אוהב אדמה ועובד אדמה, קשור לרגבי האדמה שלנו, גם במובן החקלאי וגם במובן של טיולים", סיפר דודו. "הוא חלם להיות בסיירת מובחרת ולתרום למדינה. היה אמור להתגייס ממש בקרוב".

זירת התאונה בעמק המעיינות ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )





לדברי הדוד, בערב התאונה יצא זוהר מביתו כדי להסיע חברות של אחותו הצעירה, שלומדת אף היא בבית הספר "אדם ואדמה" בכדורי. במהלך הנסיעה, בנסיבות שעדיין נחקרות, התרחשה התאונה הקטלנית שבה נהרג לצד בת ה-17.

הטרגדיה פקדה את המשפחה ימים ספורים לאחר שחגגה אירוע משמח נוסף. "רק ביום חמישי האחרון חגגנו את בת המצווה של אחותו הצעירה. הבית היה שמח והיה מדהים לראות את החיבור המשפחתי העמוק. אף אחד לא דמיין שהביחד הזה יצטרך להיות מגויס לאבל קשה ועמוק", תיאר מור-יוסף. לדבריו, אביו של זוהר, אודי, הקים את מכינת תל תאומים וכיום עובד בבית יגאל אלון בגינוסר, במקביל לשירות מילואים בדרגת סגן-אלוף.

התאונה בעמק המעיינות התרחשה אתמול סמוך לשעה 21:50, אז התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על התנגשות בין שתי מכוניות. צוותי החירום שהגיעו לזירה מצאו רכב שהתהפך על גגו, ובתוכו שני הנערים כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מחבלות רב-מערכתיות קשות. לאחר בדיקות רפואיות נאלצו החובשים והפרמדיקים לקבוע את מותם במקום.

זירת התאונה ( צילום: דוברות מד"א )

( צילום: דוברות מד"א )

שלושה בני אדם נוספים נפצעו בתאונה ופונו לבית החולים העמק בעפולה. בין הפצועים צעירה כבת 25 שמצבה הוגדר בינוני, ושני פצועים נוספים באורח קל. שוטרי מחוז הצפון ובוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירת נסיבות ההתנגשות.

רופא מתנדב במד"א שמעון דיין, חובש יחידת האופנועים נתנאל שוקרון וחובש מד"א צבי גרינהוט סיפרו: "ראינו רכב הפוך על הגג ובתוכו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, טיפלנו בשלושה פצועים נוספים במצב בינוני וקל".

יותם חלם על שירות קרבי ונהרג בדרך הביתה: "ילד אהוב ומתוק"

בתאונה קטלנית נוספת שאירעה שלשום בכביש 465, סמוך לכפר עאבוד שבבנימין, נהרג יותם אביטן (18) מירושלים, שהיה בדרכו חזרה לביתו. אביטן, בוגר תיכון הימלפרב בעיר, למד השנה במכינת כאייל באופקים ותכנן להתגייס לשירות קרבי בצה"ל. הוא התנדב כמדריך בתנועות הנוער כנפיים של קרמבו ובני עקיבא. מחנך השכבה שלו בתיכון היה הרב אבי גולדברג ז"ל, שנפל במלחמה.

בהודעה מטעם בית הספר הימלפרב נכתב: "בצער עמוק אנו כואבים להודיע כי בוגרנו, יותם אביטן ע"ה, נהרג הלילה בתאונת דרכים. יותם נפגע אנוש מנגרר שהשתחרר על הרכב בו נסע עם חברה שלו שניצלה". עוד נמסר כי פרטים על מועד ההלוויה יפורסמו בהמשך.

יותם אביטן ז"ל, שנהרג בתאונה בכביש 465 ( צילום: מתוך חשבון ה-X של ליאור בדין )

זירת התאונה בכביש 465 ( צילום: דוברות מד"א )

( צילום: דוברות מד"א )

הרב דוד בן זזון, ממחנכיו של יותם, ספד לו בכאב: "יותם הוא חייכן. לב אוהב. הוא התנדב בכנפיים של קרמבו ובבני עקיבא. הוא איש תוסס, אדם דומיננטי, תמיד שמח עם חיוך מלא. גם היה אתלט, תמיד מגיע מקום ראשון, ותמיד לב ענק. תמיד הוא ידע להסתכל על אנשים ולא לשפוט על פי רושם ראשוני". בן זזון הוסיף: "הוא עשה גם שינוי בלימודים בשנתיים האחרונות. כשהוא החליט שהוא לומד, הוא עשה מהפך. ממש ילד אהוב ומתוק. קשה לתאר".

הדיווח על התאונה התקבל במוצאי השבת במוקד 101 של מד"א בשעה 22:32. צוותי ההצלה שהגיעו לזירה מצאו את אביטן ברכב הפרטי, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות רב-מערכתיות קשות. בתום בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו. שני בני אדם נוספים נפצעו בתאונה, בהם גבר כבן 30 באורח בינוני ופצוע נוסף באורח קל. השניים פונו לבית החולים על ידי צוותי הסהר האדום.

חובשי יחידת האופנועים של מד"א, נתי רוט ויוסף נהון, וחובש מד"א שלמה לוי, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה בין משאית לרכב פרטי. בתוך הרכב ראינו גבר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל טיפלנו בשני פצועים נוספים שנפצעו באורח בינוני וקל שפונו על ידי הסהר האדום".