ראשית כל העובדות: אין שום מידע מודיעיני קונקרטי שמתריע על כוונה איראנית או של חיזבאללה לתקוף את ישראל לפני או אחרי הבחירות. מה שכן ידוע הוא שיש ויכוח בצמרת האיראנית, שהיא כיום פנאטית וג'יהאדיסטית יותר מאי פעם , אם צריך לתקוף לפני שטראמפ ונתניהו יתקפו את איראן. אבל הוויכוח בצמרת המשטר האיראני נוגע יותר לכוונות של טראמפ והשאלה היא מה יקרה אחרי בחירות האמצע בארה"ב ואיך איראן צריכה להיערך לכך, ולא לבחירות בישראל.

גלריה ראש הממשלה ושר הביטחון בצפון הרצועה ( צילום: חיים צח/ לע״מ )

ידוע גם, וזה התפרסם בעיתונות הערבית, שהאיראנים העבירו דרישה לחיזבאללה להצטרף למערכה עצימה עם ישראל ועם ארה"ב אם תיפתח מערכה כזו, או סט מהלומות אוויריות נוסף. המשמעות היא שאין כרגע איום ממשי מיידי על ישראל ועל אזרחיה לפני הבחירות הקרובות, חוץ מאפשרות של מה שמכונה בז'רגון הצבאי מיסקלקולציה. המשמעות: האיראנים יפרשו לא נכון את ההכנות שעושים האמריקנים ואנחנו לתקיפה אפשרית באיראן במועד לא ידוע בעתיד. המיסקלקולציה היא חישוב מוטעה של האיראנים, שהמועד הזה כבר נקבע - ובמקרה כזה כדאי להם לתקוף ראשונים כדי להסב נזק מקסימלי לכוחות האמריקנים במזרח התיכון, לישראל ולבעלות בריתה הערביות של ארה"ב באזור המפרץ הפרסי.

החשש ממיסקלקולציה בישראל מוצדק, אבל מה שלא מוצדק הוא האופן שבו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ מצהירים ופועלים לצרכים אלקטורליים שלהם, ועל ידי כך מגבירים את ההסתברות שהאיראנים יפרשו את ההצהרות האלה ואת הצעדים שהם נוקטים כהכנות לתקיפה בזמן הקרוב. לא מדובר במידע מודיעיני על כוונה איראנית קונקרטית, עם תוכנית ומועד ביצוע, אלא על ההערכה שהאיראנים עלולים לעשות זאת - כדי להקדים את הכוונות התוקפניות שהם מייחסים לארה"ב ולישראל. ההצהרות הסותרות של הנשיא טראמפ ושל נתניהו ושל כ"ץ מעוררות את חששות טהרן שהמתקפה האמריקנית-ישראלית עומדת להתרחש עוד לפני בחירות האמצע בארה"ב.

נתניהו מציג את "תפיסת הביטחון של ישראל" ( צילום: לע"מ )

נשאלת השאלה מדוע נתניהו וכ"ץ מתייצבים למעשה כמעט כל יום בתקופה האחרונה בבסיס או במתקן צה"לי ומצהירים הצהרות לוחמניות לא רק כלפי איראן, אלא גם כלפי חיזבאללה וחמאס, זאת בשעה שאין לכך כרגע סיבה ממשית מלבד הערכה שזה אולי עלול לקרות. התשובה היא מורכבת: מחד, אחרי טבח 7 באוקטובר גם הערכה שהאיראנים ושלוחיהם עלולים להעריך שישראל נמצאת בעימות פנימי קשה ערב הבחירות ולכן זו השעה לתקוף אותה - הערכה כזאת היא לגיטימית ולכן היא מצדיקה לא רק היערכות וכוננות עליונה בצה"ל אלא גם הצהרות מפי הקברניטים המדיניים, אבל המצב האובייקטיבי והמידע המודיעיני לא מצדיקים הצהרות לוחמניות.

סביר לכן להעריך שה"געוואלד הביטחוני" שמטפחים נתניהו וכ"ץ בהצהרותיהם וגם במעשיהם נועד לשפר את מצבה של הקואליציה ובעיקר את מצבו של הליכוד בקלפי בבחירות בעוד פחות משבוע. מצד אחד, אנחנו שומעים את קברניטי הביטחון המדיניים מתפארים בהישגי הקואליציה הנוכחית במלחמה, ומצד שני הם יוצרים מצב של חוסר ודאות ביטחוני שלהערכת נתניהו כנראה מגדיל את התמיכה בו, כפי שאמרה אחת הבוחרות לכתב טלוויזיה "לא מחליפים סוסים באמצע העלייה", ומפני שנתניהו בעיני רבים מבוחרי הימין הוא "מר ביטחון" למרות הכישלון האסטרטגי הנורא ב-7 באוקטובר.

כ"ץ חישק את הממשלה

נתניהו וכ"ץ אינם מסתפקים רק בהצהרות לוחמניות אלא גם במעשים, כמו למשל הצורך הדחוף של ראש הממשלה להציג את תפיסת הביטחון כביכול של מדינת ישראל בפני כתבים שאינם ביקורתיים כלפיו. מה שנתניהו הציג זו לא תפיסת ביטחון של ישראל שהקבינט עדיין לא אישר אותה - אלא רשימת עקרונות שלפיהם נתניהו פועל ולא כולם משרתים ממש את ביטחון מדינת ישראל. אבל הצגת התפיסה הזאת נועדה לחזק את דימוי ה"מר ביטחון" של נתניהו. גם הטיסה הבהולה שלו להיפגש עם שר המלחמה האמריקני בבסיס עובדה בשטח הריבוני של מדינת ישראל נועדה להמחיש עד כמה נתניהו הוא באמת המגן של מדינת ישראל מפני איומי האיראנים, כפי שאמר הנשיא טראמפ בהודעת התמיכה החריגה שפרסם בבחירתו של נתניהו לראש ממשלת ישראל.

עובדה הפך בפועל לבסיס אמריקני. השר הגסת' ( צילום: משרד ההגנה האמריקני )

הטיסה הזאת רק פגעה בביטחון מדינת ישראל ודימויה כמדינה עצמאית שאינה וסאל של הפיאודל טראמפ. עוד לא קרה בהיסטוריה של מדינת ישראל שראש ממשלתנו טס לפגוש שר חשוב ככל שיהיה על אדמת ישראל, במקום שהשר יבוא אליו להיפגש איתו בירושלים. אגב הפגישה הזאת חשף נתניהו עובדה מעניינת, שבסיס עובדה בדרום הפך בפועל לבסיס אמריקני לכל דבר, ששר ההגנה של ארה"ב טס אליו מבלי להידרש לכללי הפרוטוקול הנהוגים של ביקור אישיות רשמית במדינה זרה.

ואומנם האמריקנים העבירו לשטח ישראל ולא רק לעובדה חלק מהמטוסים שהיו מוצבים על היבשה באזור המזרח התיכון. אגב הביקורים וההצהרות במתקני צה"ל חשף גם את מדיניות ההרתעה של ישראל כלפי לבנון וחיזבאללה - ואלה המרכיבים של מדיניות ההרתעה לפי כ"ץ, שהיה ספציפי ולמעשה חישק את ממשלת ישראל ואת צה"ל ללא שום צורך: 1. כ"ץ קבע "כל ירי או שיגור רחפנים וכטב"מים לעבר ערים, יישובים או קיבוצים ישראליים ייענה בתגובה עוצמתית לעבר רובע הדאחייה בביירות". לא ברור אם להצהרה כזו יש בסיס ואם היא תואמה עם טראמפ שדורש מישראל במפורש להימנע מתקיפות בדאחייה. 2. "אם חיזבאללה יצטרף להתקפה איראנית על ישראל, צה"ל יתמרן לעבר שטחים נוספים במרחבי נבטיה והליטני... והשטח יהפוך באופן קבוע לחלק מאזור הביטחון של ישראל בלבנון". 3. "צה"ל לא יזוז מאזור הביטחון כל עוד לא יפורק חיזבאללה מנשקו".

כאמור, ההצהרה הזו שנועדה להרתיע את חיזבאללה ולהעלות את המתח הביטחוני בקרב תושבי הצפון, כאילו לא די להם במה שהם כבר חווים ומרגישים. כ"ץ מקטין את גמישות הפעולה וההרתעה שישראל וצה"ל יכולים להפעיל כלפי לבנון ומגדיל את הסכנה של פדיחה - אם למשל צה"ל יקבל פקודה לתקוף בדאחייה וטראמפ ימנע זאת. גם נתניהו גרם לא מעט נזק ליחסי ישראל עם מדינות ערב, כאשר במפה שהציג לכתבים במסגרת תפיסת הביטחון שלו הראה את המורדים בסודן שהואשמו כרוצחי עם בדרפור כבעלי ברית אפשריים של ישראל. בכך לקח נתניהו צד במלחמת האזרחים העקובה מדם המתנהלת בסודן דווקא לצד מרצחי דארפור, ולא לצד שליט סודן הרשמי הגנרל אל-בורהאן שחתום על הסכמי אברהם (כפי שפרסם רועי קייס בכאן 11).

יש מי שטוענים שראש הממשלה נתניהו מעוניין ואולי גם מתכנן לדחות את הבחירות למועד יותר נוח לו ולקואליציה שלו באמצעות עימות צבאי עצים עם איראן וחיזבאללה. אין סימן ממשי שיעיד שאלה הם פני הדברים, אבל ברור לגמרי שנתניהו וכ"ץ מנהלים קמפיין הפחדה ביטחוני במטרה ברורה להגדיל את התמיכה בליכוד ובמנהיגותם עקב הבחירות ובבחירות עצמן.

להרתיע את איראן ממיסקלקולציה

צה"ל אינו יכול להיות אדיש לקמפיין הזה, מה גם שהמצב כרגע והמידע על הוויכוח בצמרת האיראנית בדבר מתקפת מנע, יחד עם המידע על כוונות בצד גורמים קיצוניים בחיזבאללה ובחמאס ואדי הדלק ביו"ש - מצדיקים היערכות מוגברת וכוננות בדרגה אחת לפני העליונה של צה"ל. קיים צורך אמיתי להרתיע את איראן ושלוחיה ממיסקלקולציה באמצעות הגברת כוננות ושינוי היערכות. הכוונה היא להבהיר לאיראנים שמתקפת פתע שלהם לא תשיג תוצאה שתפגע ביכולת ישראל או האמריקנים לתקוף אותם בחזרה, אלא רק תביא עליהם חורבן והרס ושיתוק הכלכלה יותר חמורים ממה שישראל וארה"ב התכוונו ממילא.

מצא דרך להבהיר כי המטכ"ל מתנגד ליוזמה מלחמתית. הרמטכ"ל זמיר ( צילום: דובר צה"ל )

את חמאס צריך להרתיע מניסיון לחטוף חייל, וכמה מהמפקדים בעזה שוקלים לבצע פעולה, אבל הסיבה הקונקרטית הממשית להגברת ההיערכות והכוננות הוא מה שקורה ביהודה ושומרון. שם אדי הדלק באוויר מתעבים כל יום עקב התנכלויות הפורעים היהודים, וזה מצב שעלול לגרום להתלקחות רבתי בלי התרעה. זה האיום היחיד הממשי שקיים בימים האלה, ואכן צה"ל נערך לו. בינתיים מבחינים כבר בהתגברות תכנוני וניסיונות הפיגוע מצד פלסטינים, אבל מדובר לעת עתה ביוזמות של בודדים שנתקלות בערנות גבוהה מאוד של שב"כ ושל צה"ל. בכל מקרה, התלקחות במצב הנוכחי שנגרם על-ידי פעולות הטרוריסטים היהודים היא אפשרות ממשית שצה"ל חייב להיערך לה.