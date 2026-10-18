איראן הודיעה היום (ראשון) על מינויו של מהרדאד אחלאקי, ששימש במשך שנים כבכיר בתעשיית הטילים של הרפובליקה האיסלאמית, לתפקיד שר ההגנה. הוא מחליף בתפקיד את מג'יד אבן א-רזא, שכיהן עד כה כשר הגנה בפועל במקומו של עזיז נסירזאדה, שחוסל על ידי ישראל במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי", ב-28 בפברואר השנה.
אחלאקי בן ה-68 שימש במשך עשרות שנים כבכיר בתעשייה הביטחונית של איראן, בפרט בתחום הטילים שלה, והוא נתון לסנקציות אמריקניות ואירופיות בשל הפעילות הזו. מינויו כעת לשר ההגנה אושר לפי הדיווחים ברוב קולות בפרלמנט האיראני, אחרי שהציג לחבריו תוכנית שבה התחייב לשקם את התשתיות של התעשייה הצבאית במדינה, שנפגעה קשות במלחמה, וכן להאיץ את פיתוחן של טכנולוגיות ביטחוניות ולהרחיב את שיתוף הפעולה עם חברות מהמגזר הפרטי.
בעבר עמד אחלאקי בראש "הקבוצה התעשייתית שהיד באקרי", השייכת לארגון תעשיות התעופה והחלל של איראן העוסק בייצור טילים בליסטיים. כבר במרץ 2007 הכניסה אותו מועצת הביטחון של האו"ם לרשימת הסנקציות שלה. שנה אחר כך, הטיל עליו גם משרד האוצר האמריקני סנקציות, בטענה כי ניהל את הפעילות השוטפת של "שהיד באקרי" והשתתף במשא ומתן לרכישת ציוד עבור הארגון.
בנובמבר 2014 מונה אחלאקי למנהל ארגון תעשיות התעופה והחלל באיראן, הפועל תחת משרד ההגנה. מסמכים של האיחוד האירופי מציינים כי הוא מילא תפקיד ניהולי גם ב"ארגון לתעשיות ביטחוניות" ומקשרים את פעילות הגופים שניהל לפיתוח טילים, כטב"מים וטכנולוגיות צבאיות. הוא בעל תואר בהנדסה כימית מאוניברסיטת אמיר כביר ותואר שני בניהול אסטרטגי מאוניברסיטת מאלכ אשתר. למרות התפקידים שמילא, נוכחותו התקשורתית נותרה מוגבלת, והמידע הקיים אודותיו מתמקד בעיקר ברישומי מוסדות צבאיים ובמסמכים הקשורים לסנקציות.
אחרי מינויו לשר ההגנה, ועל רקע חיסול קודמו הקבוע בתפקיד נסירזאדה, אחלאקי ציין בדברים שנשא בצהריים כי "אני נמצא ברשימת החיסולים של האויב כבר 35 שנה" – והוא איים בתגובה קשה "אם האויב האמריקני-ישראלי יבצע טעות נוספת". לדבריו במקרה שכזה "תגובת העם האיראני תהיה מפתיעה ונרחבת". הוא ציין כי "חיזוק ציר ההתנגדות יהיה אחד מעמודי התווך המרכזיים של התוכנית שלי", וכי הוא מתכוון להוביל רפורמה במבנה משרד ההגנה ולהתאים אותו "לנסיבות הנוכחיות ולאיומים היומיומיים".
אחלאקי טען גם כי טהרן נקטה כבר בצעדים הנדרשים כדי להתמודד עם האפשרות שארה"ב תשתמש נגדה ב"אם כל הפצצות", הפצצה האמריקנית החזקה ביותר שאינה גרעינית, על רקע דיווחים שהנשיא דונלד טראמפ שוקל שימוש בה בתקיפה עתידית נגד איראן. "טראמפ צריך לחשוב איך להוציא את אנשיו מהאזור כשהם בריאים ושלמים. שינסה להטיל פצצה אחת, ואז נראה כמה גופות הוא ייאלץ לפנות", איים שר ההגנה החדש של איראן.
הוא הוסיף: "איננו מקימים מפעלים חדשים במיקומים קודמים. תחת זאת, אנחנו בונים אותם בתוך הרים ובתוך מבנים מאובטחים ומבוצרים. כשאצבעותינו על ההדק, אנחנו ערוכים למלחמה נגד הציונים". הוא הבטיח בנוסף כי "מטוס קרב כבד איראני ימריא בשנה הבאה. הוא מתוצרת איראנית מלאה".
במקביל לאיומים, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הצהיר היום כי ההצעה האיראנית לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז בתוך שבעה ימים – הצעה שטראמפ כבר דחה בחודש שעבר – עדיין נמצאת מבחינת משטר האייתוללות על הפרק. "עמדתנו ברורה לחלוטין. הצגנו אותה לארה"ב במתכונת של 'תוכנית שבעת הימים'". עראקצ'י הוסיף: "אם קיימת כנות כלשהי מצד האמריקנים, הדרך קדימה ברורה: אם התנאים ימולאו, המצר ייפתח מחדש ביום השישי והשיחות יחודשו בשביעי".
התנאים הללו, נזכיר, כוללים לא רק את הסרת המצור האמריקני על איראן, החונק את כלכלתה ומונע ממנה לייצא נפט, אלא גם הסרה של הסנקציות על הנפט, שחרור הכספים האיראניים המוקפאים וסיום הלחימה "בכל החזיתות", כלומר גם בלבנון. איראן דורשת למעשה חזרה למתווה "מזכר ההבנות" מחודש יוני, שבו ארה"ב העניקה לה ויתורים גדולים, אבל טראמפ לא מעוניין כעת לחזור להסכם ההוא ודורש ויתורים מיידיים מצדה בתחום הגרעין – כאלה שהיא מסרבת להעניק.
בצל המבוי הסתום במגעים איראן הסלימה החודש את המתקפות שלה על מכליות נפט וספינות החוצות בחסות מבצע הגנה אמריקני את מצר הורמוז, בניסיון לשתק שוב את התנועה בנתיב הסחר האסטרטגי, ולפי שעה מחירי הדלק נותרו גבוהים, חרף הצהרותיו של טראמפ שלפיהן המצר פתוח לחלוטין. מנגד גם נמשך המצור האמריקני על נמלי איראן, שמצבה הכלכלי הולך ונעשה נואש יותר, וטראמפ אותת כי אחרי בחירות האמצע בארה"ב ב-3 בנובמבר הוא עשוי לחדש את התקיפות נגדה.
בדבריו היום, שר החוץ האיראני עראקצ'י שב והבטיח כי בתרחיש כזה טהרן לא תיכנע: "אנחנו ערוכים להגנה עצמית טוב יותר מאי פעם. יחד עם זאת, אנחנו פתוחים לנתיב הדיפלומטי, ובלבד שזה יתנהל מתוך כבוד וערך עצמי, ויבטיח את זכויותיה של האומה האיראנית".