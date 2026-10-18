בדבריו היום, שר החוץ האיראני עראקצ'י שב והבטיח כי בתרחיש כזה טהרן לא תיכנע: "אנחנו ערוכים להגנה עצמית טוב יותר מאי פעם. יחד עם זאת, אנחנו פתוחים לנתיב הדיפלומטי, ובלבד שזה יתנהל מתוך כבוד וערך עצמי, ויבטיח את זכויותיה של האומה האיראנית".