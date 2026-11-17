, בחשד שהתכוונו לשלם למצביעים: ל-ynet ול"ידיעות אחרונות" נודע כי שעות לפני ביצוע המעצרים התקיימה במשטרה הערכת מצב לילית שבמסגרתה נבחנה מהימנותו של המקור המודיעיני, מניעיו האפשריים וההצדקה לנקיטת פעולה על בסיס המידע שמסר.

, בחשד שהתכוונו לשלם למצביעים: ל-ynet ול"ידיעות אחרונות" נודע כי שעות לפני ביצוע המעצרים התקיימה במשטרה הערכת מצב לילית שבמסגרתה נבחנה מהימנותו של המקור המודיעיני, מניעיו האפשריים וההצדקה לנקיטת פעולה על בסיס המידע שמסר.

, לשעבר יועץ בלשכת בנימין נתניהו, הדגיש בפני גורמי המודיעין של המשטרה את היכרותו עם החברה הערבית ואת העובדה שהיה בעבר חלק מסביבת ראש הממשלה. הוא התבקש להגיש תלונה מקוונת בעניין אך סירב. במסגרת בחינת המידע עלתה האפשרות שמדובר ב"מקור משטה" – כזה המבקש להניע את המשטרה לפעולה שעשויה לשרת את האינטרסים שלו.

, לשעבר יועץ בלשכת בנימין נתניהו, הדגיש בפני גורמי המודיעין של המשטרה את היכרותו עם החברה הערבית ואת העובדה שהיה בעבר חלק מסביבת ראש הממשלה. הוא התבקש להגיש תלונה מקוונת בעניין אך סירב. במסגרת בחינת המידע עלתה האפשרות שמדובר ב"מקור משטה" – כזה המבקש להניע את המשטרה לפעולה שעשויה לשרת את האינטרסים שלו.

אתמול פורסם ב-ynet כי קצין אח"מ במחוז דרום סירב לבצע את המעצרים ודרש להיפגש עם המקור בטרם הוצאתם לפועל. זאת בין היתר משום שגרינברג אינו מקור מודיעיני של המשטרה, אלא בבחינת "מקור חד-פעמי", שהסתמכות על המידע שמסר כרוכה בקושי רב יותר ומחייבת רף גבוה יותר של בחינת מהימנות.

אתמול פורסם ב-ynet כי קצין אח"מ במחוז דרום סירב לבצע את המעצרים ודרש להיפגש עם המקור בטרם הוצאתם לפועל. זאת בין היתר משום שגרינברג אינו מקור מודיעיני של המשטרה, אלא בבחינת "מקור חד-פעמי", שהסתמכות על המידע שמסר כרוכה בקושי רב יותר ומחייבת רף גבוה יותר של בחינת מהימנות.

אתמול פורסם ב-ynet כי קצין אח"מ במחוז דרום סירב לבצע את המעצרים ודרש להיפגש עם המקור בטרם הוצאתם לפועל. זאת בין היתר משום שגרינברג אינו מקור מודיעיני של המשטרה, אלא בבחינת "מקור חד-פעמי", שהסתמכות על המידע שמסר כרוכה בקושי רב יותר ומחייבת רף גבוה יותר של בחינת מהימנות.

אלא שחרף כל האמור - הזיקה הפוליטית, החשש שמדובר במקור משטה וההסתייגות של קצין האח"מ - בתום הערכת המצב ולאחר שנערכו בדיקות רקע בעניינו של גרינברג הנחה אגף החקירות והמודיעין במטה הארצי את מחוז דרום להוציא את המעצרים אל הפועל. לדברי גורם המעורה בפרשה, המידע שמסר גרינברג היה "גדול בהרבה" מזה שנחשף עד כה, והיקפו לא אפשר למשטרה להתעלם ממנו.

אלא שחרף כל האמור - הזיקה הפוליטית, החשש שמדובר במקור משטה וההסתייגות של קצין האח"מ - בתום הערכת המצב ולאחר שנערכו בדיקות רקע בעניינו של גרינברג הנחה אגף החקירות והמודיעין במטה הארצי את מחוז דרום להוציא את המעצרים אל הפועל. לדברי גורם המעורה בפרשה, המידע שמסר גרינברג היה "גדול בהרבה" מזה שנחשף עד כה, והיקפו לא אפשר למשטרה להתעלם ממנו.

אלא שחרף כל האמור - הזיקה הפוליטית, החשש שמדובר במקור משטה וההסתייגות של קצין האח"מ - בתום הערכת המצב ולאחר שנערכו בדיקות רקע בעניינו של גרינברג הנחה אגף החקירות והמודיעין במטה הארצי את מחוז דרום להוציא את המעצרים אל הפועל. לדברי גורם המעורה בפרשה, המידע שמסר גרינברג היה "גדול בהרבה" מזה שנחשף עד כה, והיקפו לא אפשר למשטרה להתעלם ממנו.