פרטים חדשים בפרשת מעצר פעילי רע"מ ביום הבחירות, בחשד שהתכוונו לשלם למצביעים: ל-ynet ול"ידיעות אחרונות" נודע כי שעות לפני ביצוע המעצרים התקיימה במשטרה הערכת מצב לילית שבמסגרתה נבחנה מהימנותו של המקור המודיעיני, מניעיו האפשריים וההצדקה לנקיטת פעולה על בסיס המידע שמסר.
בדיון עלה כי המקור, דניאל גרינברג, לשעבר יועץ בלשכת בנימין נתניהו, הדגיש בפני גורמי המודיעין של המשטרה את היכרותו עם החברה הערבית ואת העובדה שהיה בעבר חלק מסביבת ראש הממשלה. הוא התבקש להגיש תלונה מקוונת בעניין אך סירב. במסגרת בחינת המידע עלתה האפשרות שמדובר ב"מקור משטה" – כזה המבקש להניע את המשטרה לפעולה שעשויה לשרת את האינטרסים שלו.
אתמול פורסם ב-ynet כי קצין אח"מ במחוז דרום סירב לבצע את המעצרים ודרש להיפגש עם המקור בטרם הוצאתם לפועל. זאת בין היתר משום שגרינברג אינו מקור מודיעיני של המשטרה, אלא בבחינת "מקור חד-פעמי", שהסתמכות על המידע שמסר כרוכה בקושי רב יותר ומחייבת רף גבוה יותר של בחינת מהימנות.
אלא שחרף כל האמור - הזיקה הפוליטית, החשש שמדובר במקור משטה וההסתייגות של קצין האח"מ - בתום הערכת המצב ולאחר שנערכו בדיקות רקע בעניינו של גרינברג הנחה אגף החקירות והמודיעין במטה הארצי את מחוז דרום להוציא את המעצרים אל הפועל. לדברי גורם המעורה בפרשה, המידע שמסר גרינברג היה "גדול בהרבה" מזה שנחשף עד כה, והיקפו לא אפשר למשטרה להתעלם ממנו.
עוד נודע ל-ynet כי סגן-ניצב רותי האוסליך, ראש מחלקת החקירות באגף החקירות והמודיעין במטה הארצי, שקידומה עמד בלב העימות בין המפכ"ל דני לוי לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הייתה זו ששיגרה למחוז דרום מכתב ובו הנחיות לניהול החקירה.
ביום ראשון דווח ב"עובדה" כי גרינברג היה זה שהעביר את המידע נגד פעילי רע"מ שנעצרו בבוקר הבחירות. קודם לכן היה ידוע רק שראש הסגל בלשכת נתניהו, עדו נורדן, התקשר ללשכת המפכ"ל והתלונן על פעילי רע"מ בדרום - אלא שמאז התברר כי הלשכה גם הפנתה את המשטרה ל"מקור מודיעיני" לכאורה שימסור להם מידע נוסף.
המידע הוזן למערכות המודיעין המשטרתי, ובעקבותיו יצא לדרך מבצע המעצרים ברהט ללא צו חיפוש וללא צו מעצר. קמפיין הליכוד, ערוץ 14 וראש הממשלה נתניהו עצמו הדהדו לאורך יום הבחירות את דבר מעצרם של פעילי רע"מ, ומאז שנסגרו הקלפיות פתחו בקמפיין לערעור על תוצאות האמת - אף שעד כה טרם נמצאו ראיות ממשיות לפגיעה בטוהר הבחירות.