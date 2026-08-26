בבית הלבן טרם הודיעו באופן רשמי מה הייתה סיבת הביקור החריג של ראש ה-CIA ג'ון רטקליף שלשום במוסקבה, אך הלילה (בין רביעי לחמישי) לפחות חלק מהתיאוריות שנשמעו מאז הביקור מקבלות חיזוק: ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי ראש סוכנות הביון האמריקנית הגיע לבירת רוסיה כדי להזהיר את הקרמלין מפני תקיפה נגד ברית נאט"ו. דיווח דומה פורסם גם ב"פוליטיקו", אלא ששם נכתב כי רטקליף גם לחץ על מוסקבה להפחית את הסיוע הצבאי והכלכלי לאיראן.
הדיווח ב"ג'ורנל" מתבסס על גורמים שתודרכו בנושא הביקור המפתיע, שהיה הראשון של רטקליף ברוסיה. בעיתון האמריקני כבר דווח מוקדם יותר החודש כי על פי הערכות מודיעין עדכניות במערב, רוסיה עשויה לבחון את המחויבות של ברית נאט"ו לחבריה ולתקוף בשנים הקרובות מדינה שחברה בארגון. ראשי המדינות הבלטיות - ליטא, לטביה ואסטוניה - הביעו לא פעם חשש כי האזור הבלטי עשוי להפוך לזירת עימות בין רוסיה לבין המערב.
עוד נטען בדיווח כי גורמים אמריקנים רשמיים חוששים מכך שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שנמצא עם הגב לקיר במלחמה באוקראינה שכבר נמצאת בשנתה החמישית, עלול לפתוח במתקפה - ממתקפת סייבר עד פלישה צבאית מוגבלת - ככל הנראה נגד אחת הבלטיות. ב"פוליטיקו" דווח מפי שני גורמים המעורים בפרטים כי רטקליף הזהיר גורמים רשמיים במוסקבה שלא להסלים את העימות עם בעלות בריתה של ארה"ב בנאט"ו - בדגש על הבלטיות. אחד מהאנשים ששוחח עם "פוליטיקו" וגורם בריטי ציינו כי ראש ה-CIA ניצל את הביקור כדי ללחוץ על הרוסים להפחית את הסיוע הכלכלי והצבאי לאיראן.
הגורם הבריטי סיפר כי רטקליף העלה את הסוגיה בהמשך לאיום של שר האוצר האמריקני סקוט בסנט להחריף את הסקנציות על מדינות שלא ינתקו את הקשר הכלכלי איראן. לדברי הגורם, ראש ה-CIA הבהיר כי על רוסיה להפסיק לשתף נשק וטכנולוגיית הגנה עם איראן, וייעץ למוסקבה שלא "להגיב בצורה מוגזמת" אם היא תיפגע מהסנקציות האמריקניות.
ב"פוליטיקו", כמו גם ב"ג'ורנל", לא ציינו אם רטקליף נועד באופן ישיר עם פוטין. ביום הביקור, דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב טען תחילה כי אינו יודע מי הגיע למוסקבה על סיפונו של מטוס תובלה צבאי מסוג C-17. בהמשך אישר כי מדובר בראש ה-CIA וכי הנשיא פוטין היה מודע לכך. פסקוב טען כי רטקליף לא פגש את פוטין, אלא הגיע למפגש "בין סוכנויות", וכי פוטין תודרך על השיחות.
גורם אחד ששוח עם "פוליטיקו" סיפר כי הפגישה נועדה "בעיקר כדי להזהיר את רוסיה מפני כל פעולה של הסלמה נגד המדינות הבלטיות". לפי סעיף 5 באמנת נאט"ו, מתקפה על אחת מהחברות בברית נחשבת למתקפה על כולן, ומחייבת את החברות להגן על המדינה המותקפת. עם זאת, לאורך השנים רוסיה משתמשת בשיטות שונות כדי לפגוע במדינות ולבצע פעולות עוינות בשטחן - כמו למשל מתקפות סייבר או פעולות חבלה - מבלי לגרום להפעלת הסעיף.
בשבועות האחרונים גורמים שונים ברוסיה, בהם הנשיא לשעבר דמיטרי מדבדב, החריפו את איומיהם בהסלמה נגד "המערב", והשמיעו איומים גם בתקיפת נאט"ו. מדבדב, כמו גם מגיש הטלוויזיה הקיצוני ולדימיר סולוביוב ותועמלנים אחרים, מרבים להצדיק את דבריהם בטענה שבפועל, רוסיה "כבר נלחמת בנאט"ו באוקראינה".
בבית הלבן בחרו שלא להגיב, והפנו לדברים שאמר מוקדם יותר הנשיא דונלד טראמפ, כשהתייחס לסוגיה בריאיון למגיש הרדיו השמרן גלן בק. טראמפ הציג את הביקור של רטקליף ב"חצי שגרתי", והסיט את השיחה למלחמה באוקראינה: "משהו עשוי לצאת מזה (מהביקור). אנחנו עובדים מאוד קשה כדי לסיים את המלחמה, ובכנות, בשלב הזה שני הצדדים רוצים לראות אותה מסתיימת". ב-CIA בחרו שלא למסור תגובה.
הביקור הידוע האחרון של ראש ה-CIA ברוסיה התרחש בחודש נובמבר בשנת 2021, לפני שרוסיה פתחה במלחמה הרחבה בפברואר 2022. באותו ביקור, ראש סוכנות הביון דאז וויליאם ברנס הזהיר את פוטין שלא לתקוף את אוקראינה.
במקביל, נמשכות כל העת התקיפות של רוסיה ואוקראינה על העורף. הלילה נשמעו פיצוצים בבירה האוקראינית קייב, והרשויות דיווחו גם על תקיפה רוסית לעבר "מתקן תעשייתי" בעיר קריבי ריה שבמרכז המדינה, עיר הולדתו של הנשיא וולודימיר זלנסקי. ראש המנהל הצבאי בעיר אמר כי רוסיה השתמשה בטילים בליסטיים וכי שני בני אדם נפצעו, אך לא סיפק פרטים נוספים.
שעות קודם לכן, אוקראינה ביצעה תקיפה חריגה יחסית, ככל הנראה באמצעות טילי שיוט, בעיר דונייצק הכבושה. אף גורם רשמי באוקראינה לא לקח אחריות על התקיפה בדונייצק, אך הרס עצום תועד באזור שהותקף ולפי דיווחים בערוצי טלגרם אוקראיניים ייתכן שהופצצה מפקדה של הארמייה ה-51 של הצבא הרוסי.