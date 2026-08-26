, אך הלילה (בין רביעי לחמישי) לפחות חלק מהתיאוריות שנשמעו מאז הביקור מקבלות חיזוק: ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי ראש סוכנות הביון האמריקנית הגיע לבירת רוסיה כדי להזהיר את הקרמלין מפני תקיפה נגד ברית נאט"ו. דיווח דומה פורסם גם ב"פוליטיקו", אלא ששם נכתב כי רטקליף גם לחץ על מוסקבה להפחית את הסיוע הצבאי והכלכלי לאיראן.

, אך הלילה (בין רביעי לחמישי) לפחות חלק מהתיאוריות שנשמעו מאז הביקור מקבלות חיזוק: ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי ראש סוכנות הביון האמריקנית הגיע לבירת רוסיה כדי להזהיר את הקרמלין מפני תקיפה נגד ברית נאט"ו. דיווח דומה פורסם גם ב"פוליטיקו", אלא ששם נכתב כי רטקליף גם לחץ על מוסקבה להפחית את הסיוע הצבאי והכלכלי לאיראן.

כי על פי הערכות מודיעין עדכניות במערב, רוסיה עשויה לבחון את המחויבות של ברית נאט"ו לחבריה ולתקוף בשנים הקרובות מדינה שחברה בארגון. ראשי המדינות הבלטיות - ליטא, לטביה ואסטוניה - הביעו לא פעם חשש כי האזור הבלטי עשוי להפוך לזירת עימות בין רוסיה לבין המערב.

כי על פי הערכות מודיעין עדכניות במערב, רוסיה עשויה לבחון את המחויבות של ברית נאט"ו לחבריה ולתקוף בשנים הקרובות מדינה שחברה בארגון. ראשי המדינות הבלטיות - ליטא, לטביה ואסטוניה - הביעו לא פעם חשש כי האזור הבלטי עשוי להפוך לזירת עימות בין רוסיה לבין המערב.

שכבר נמצאת בשנתה החמישית, עלול לפתוח במתקפה - ממתקפת סייבר עד פלישה צבאית מוגבלת - ככל הנראה נגד אחת הבלטיות. ב"פוליטיקו" דווח מפי שני גורמים המעורים בפרטים כי רטקליף הזהיר גורמים רשמיים במוסקבה שלא להסלים את העימות עם בעלות בריתה של ארה"ב בנאט"ו - בדגש על הבלטיות. אחד מהאנשים ששוחח עם "פוליטיקו" וגורם בריטי ציינו כי ראש ה-CIA ניצל את הביקור כדי ללחוץ על הרוסים להפחית את הסיוע הכלכלי והצבאי לאיראן.

שכבר נמצאת בשנתה החמישית, עלול לפתוח במתקפה - ממתקפת סייבר עד פלישה צבאית מוגבלת - ככל הנראה נגד אחת הבלטיות. ב"פוליטיקו" דווח מפי שני גורמים המעורים בפרטים כי רטקליף הזהיר גורמים רשמיים במוסקבה שלא להסלים את העימות עם בעלות בריתה של ארה"ב בנאט"ו - בדגש על הבלטיות. אחד מהאנשים ששוחח עם "פוליטיקו" וגורם בריטי ציינו כי ראש ה-CIA ניצל את הביקור כדי ללחוץ על הרוסים להפחית את הסיוע הכלכלי והצבאי לאיראן.

. לדברי הגורם, ראש ה-CIA הבהיר כי על רוסיה להפסיק לשתף נשק וטכנולוגיית הגנה עם איראן, וייעץ למוסקבה שלא "להגיב בצורה מוגזמת" אם היא תיפגע מהסנקציות האמריקניות.

. לדברי הגורם, ראש ה-CIA הבהיר כי על רוסיה להפסיק לשתף נשק וטכנולוגיית הגנה עם איראן, וייעץ למוסקבה שלא "להגיב בצורה מוגזמת" אם היא תיפגע מהסנקציות האמריקניות.