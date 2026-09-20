לפי שעה לא ברור כיצד תשפיע הלחימה בין סעודיה לחות'ים על הזירה האיראנית, אבל ברשת CNN דווח אתמול כי "גורמים רבים במפרץ" לא רק חוששים ממה שתואר בדיווח כ"חולשה סעודית" – אלא גם בטוחים שמדובר בחזית נוספת במלחמה בין איראן לארה"ב, וכי לא ניתן יהיה לרשום התקדמות מול טהרן מבלי למצוא פתרון להתפתחויות מול החות'ים. "ההתקדמות של החות'ים בים האדום מעודדת את משמרות המהפכה האיראניים. הסעודים חייבים לפתור את הבעיה הזו, אחרת הם מנהלים משא ומתן כשאקדח מונח על השולחן – והם לא יעשו את זה", אמר לרשת החדשות ג'ואי הוד, דיפלומט אמריקני לשעבר במזרח התיכון. "איראן נמצאת כעת במאבק קיומי ומגייסת את כל שלוחיה כדי להילחם. החות'ים אינם נשלטים מרחוק על ידי איראן, אבל הם זקוקים ממנה לדלק. לכן, ההצהרות של החות'ים בנוגע לסיבות שבגללן הם מנהלים את המתקפה הזו דווקא עכשיו אינן משקפות את המציאות במלואה", הוא הוסיף.