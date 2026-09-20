נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שב הלילה (בין שבת לראשון) מוקדם מהצפוי לבית הלבן מקמפ דיוויד, על רקע ההסלמה בלחימה בתימן - בעקבות הירי החות'י לבירת סעודיה ריאד. הבית הלבן לא סיפק הסבר לחזרה המוקדמת של הנשיא, שעזב את מרילנד יממה לפני התכנון המקורי, אך במקביל פרסמה ארה"ב פעם נוספת שורת אזהרות למזרח התיכון - כשהפעם הזכירה, לצד איראן, גם את החות'ים.
באזהרה האמריקנית שיצאה לשגרירויות במזרח התיכון, כולל בישראל, נמסר כי "בשל המתיחות במזרח התיכון, המצב הביטחוני נותר מורכב וקיים פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. על אזרחים אמריקנים ששוהים במזרח התיכון לגלות ערנות מוגברת ולהיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת מרחב אווירי ושיבושים בנסיעות".
"החות'ים, שנתמכים על-ידי איראן, מעורבים בפעולות עוינות נגד סעודיה, כולל פגיעה בנמלי תעופה אזרחיים. קיים פוטנציאל להסלמה מהירה של סכסוך צבאי זה", נכתב באזהרה.
מחלקת המדינה האמריקנית קראה לאמריקנים "לשקול מחדש" נסיעות למזרח התיכון או דרכו. בנוסף, נכתב, כפי שצוין גם באזהרות קודמות "נציגויות דיפלומטיות של ארה"ב, גם מחוץ למזרח התיכון, היוו בעבר מטרה לפעולות עוינות. איראן וארגונים שתומכים בה עלולים לפגוע באינטרסים אמריקניים נוספים מעבר לים, או במיקומים שמזוהים עם ארה"ב ואזרחים אמריקנים ברחבי העולם - כולל עסקים אמריקניים ומוסדות אחרים".
מלבד השגרירות בישראל, יצאו האזהרות לשגרירויות האמריקניות בעומאן, לבנון, עיראק, בחריין, ירדן, כוויית, קטאר, סעודיה ואיחוד האמירויות.
לפי סעודיה, הירי החות'י על ריאד כלל טיל בליסטי אחד שיורט. תושבי הבירה שמעו פיצוץ, ומאוחר יותר נצפה עמוד עשן סמוך לנמל התעופה - אך לא דווח על נפגעים או על נזק. בנוסף אמרו הסעודים כי החות'ים ניסו לתקוף תשתיות אזרחיות בעיר הנמל ינבוע שבים האדום - שם מסתיים צינור נפט סעודי מרכזי - וכן בערים טאיף, בייש ופראסאן, אך הניסיונות סוכלו. החות'ים, מנגד, טענו כי תקפו "אתרים רגישים" בריאד ומתקנים של ענקית הנפט הסעודית ארמקו בינבוע, וגרמו ל"שריפות ענק".
התנאים של איראן
בתוך כך, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, התראיין אמש לרשת "אל-ג'זירה" הקטארית והצהיר כי המשטר ערוך ל"מלחמה מכרעת" – ולצד התנאים שהציב גם לא שלל שינוי עתידי בדוקטרינה הגרעינית הנוכחית של האייתוללות, שפומבית שוללת כיום פיתוח נשק גרעיני.
"ההערכות והחישובים של נשיא ארה"ב בנוגע לאיראן היו שגויים, ונתניהו הוא שיזם את המלחמה", אמר רזאי בריאיון. "האינטרס של וושינגטון הוא לקבל את התנאים שלנו לסיום המלחמה. האיומים של טראמפ לא יניבו תוצאות. אנחנו ערוכים למלחמה מכרעת. אנחנו מודעים לנקודות התורפה של הצבא האמריקני וערוכים טוב יותר מאי-פעם להתמודד עם התקיפות האוויריות שלו". הוא הוסיף כי איראן נמצאת בקשר עם המתווכות קטאר ופקיסטן, וכי דוחא העבירה לוושינגטון את התנאים האיראניים לסיום המלחמה. "אנחנו ממתינים לתגובה מהנשיא טראמפ", אמר.
התנאים שהציב דומים לתנאים שאיראן כבר הכריזה עליהם בחודש שעבר בתמורה לפתיחת מצר הורמוז, המצר האסטרטגי שאותו היא ממשיכה לנסות לחסום עם מתקפות על מכליות נפט – אל מול מבצע נגדי של הצי האמריקני להגנה על הספינות, כדי להזרים נפט לשווקי העולם ולהפחית את מחירו, שבינתיים נותר גבוה מאוד. התנאים של רזאי כוללים את "סיום המלחמה בכל החזיתות" (טהרן משתמשת בדרך כלל במונח הזה כדי לתאר גם את הלחימה בין ישראל לחיזבאללה בלבנון); שחרור הכספים המוקפאים של איראן; והסרת המצור הימי האמריקני המונע מאיראן לייצא נפט לעולם, במטרה לחנוק את כלכלתה.
במסגרת ההסלמה בגזרה הזו, נזכיר, החות'ים משגרים כעת מתקפות טילים וכטב"מים נרחבות נגד מתקני נפט ואנרגיה בסעודיה – שמנגד ממשיכה בקמפיין הפצצות נרחב נגדם בתימן, בניסיון לסייע לכוחות הממשלה התימנית בשטח. אמש אישר הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע כי אלו שיגרו בלילה שבין שישי לשבת מתקפה ראשונה מאז ההסלמה על הבירה הסעודית ריאד, שם לטענתו הם פגעו ב"אתרים רגישים". לדבריו הם תקפו גם מתקן של חברת הנפט הסעודית "ארמקו" בנמל ינבוע, לחופי הים האדום. הנמל הזה משמש את סעודיה לאורך המלחמה באיראן כחלופה לייצוא הנפט ממצר הורמוז החסום, אבל הדרך החלופית כבר שובשה בעקבות מתקפה קודמת בשבוע שעבר של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, נגד הצינור האסטרטגי שמעביר נפט ממזרח חצי האי ערב אל נמל ינבוע שבמערבו. סריע טען ששתי התקיפות הללו הצליחו לכאורה, וכי "שריפות ענק" פרצו בעקבותיהן. הוא רומז כנראה לתיעוד של עשן גדול מיתמר ליד נמל התעופה הראשי בריאד, אם כי לא ברור מה בדיוק נפגע שם.
סריע טען שהתקיפות נעשו כתגובה להמשך ההפצצות של סעודיה בתימן, כשלדבריו היא ביצעה כבר 732 גיחות אוויריות מאז ההסלמה, וגם בתגובה לטענותיה של סעודיה כי החות'ים שיגרו כטב"ם לעבר מכה, העיר הקדושה ביותר למוסלמים. סריע תיאר זאת כ"הכפשה", והוסיף כי המורדים "נותרים מחויבים לאכיפת המשוואה של 'מצור מול מצור' ו'הסלמה מול הסלמה', ולפגיעה בריכוזי כוחות של האויב הסעודי, עד אשר תיפסק התוקפנות ויוסר המצור מעל ארצנו". החות'ים, נזכיר, טוענים כי סעודיה מטילה עליהם מצור ימי ואווירי, ועוד לפני ההסלמה שחלה לפני יותר משבוע הכריזו על "מצור ימי" נגד ספינות סעודיות.
לפי שעה לא ברור כיצד תשפיע הלחימה בין סעודיה לחות'ים על הזירה האיראנית, אבל ברשת CNN דווח אתמול כי "גורמים רבים במפרץ" לא רק חוששים ממה שתואר בדיווח כ"חולשה סעודית" – אלא גם בטוחים שמדובר בחזית נוספת במלחמה בין איראן לארה"ב, וכי לא ניתן יהיה לרשום התקדמות מול טהרן מבלי למצוא פתרון להתפתחויות מול החות'ים. "ההתקדמות של החות'ים בים האדום מעודדת את משמרות המהפכה האיראניים. הסעודים חייבים לפתור את הבעיה הזו, אחרת הם מנהלים משא ומתן כשאקדח מונח על השולחן – והם לא יעשו את זה", אמר לרשת החדשות ג'ואי הוד, דיפלומט אמריקני לשעבר במזרח התיכון. "איראן נמצאת כעת במאבק קיומי ומגייסת את כל שלוחיה כדי להילחם. החות'ים אינם נשלטים מרחוק על ידי איראן, אבל הם זקוקים ממנה לדלק. לכן, ההצהרות של החות'ים בנוגע לסיבות שבגללן הם מנהלים את המתקפה הזו דווקא עכשיו אינן משקפות את המציאות במלואה", הוא הוסיף.