פעמיים נשמעו הלילה (בין שישי לשבת) אזעקות בבירת סעודיה , ריאד, לראשונה מאז ההתקדמות הדרמטית של המורדים החות'ים בתימן וההשתלטות על רצועת החוף שמאפשרת להם לשלוט בפועל במצר האסטרטגי באב אל-מנדב . ההגנה האזרחית הסעודית עדכנה לאחר מכן כי הוסרה הסכנה, לא דווח על נזק או נפגעים. לפי דיווחים ערביים, נשמעו פיצוצים ברחבי הבירה.

גלריה ריאד, בירת סעודיה. ארכיון ( צילום: HaniDraye/shutterstock )

האזעקות שנשמעו בבירה מכה הופעלו גם במחוז אל-חרג' הסמוך. האזעקה הראשונה הופעלה סביב השעה 3:00 לפנות בוקר (שעון סעודיה), והשנייה סביב 5:20. קצת לפני השעה 1:00 בלילה נשמעו אזעקות במחוז פרסאן, ואמש נשמעו גלי התרעות באזורים רבים: ינבוע, א-טאיף, ג'דה, חמיס משיט, אל-עלא ג'אזאן, ואבהא.

העימות בין סעודיה לחות'ים - כותרות נוספות:

בעיר ינבוע שלחופי הים האדום, נזכיר, נמצא נמל ייצוא מרכזי של נפט, שסעודיה משתמשת בו כדי לייצא נפט לעולם ולעקוף את מצר הורמוז, שם תנועת המכליות עדיין דלילה בצל המשך העימות בין ארצות הברית לאיראן. בשבוע שעבר הותקף והושבת צינור הנפט הסעודי "מזרח-מערב" , שהזין את נמל ינבוע. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק ממשיכות להכחיש מעורבות בתקיפה הזו, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טופל את האשמה ישירות על איראן. בינתיים סעודיה מצאה פתרון מסוים למשבר , ולפי דיווח ברויטרס היא מעבירה נפט בין ספינות מול נמל סוחאר שבעומאן.

באל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי נכתב הבוקר כי "העימותים בין החות'ים לסעודיה התגברו בכמה חזיתות, במקביל לתקיפות אוויריות ותזוזות מהירות במפת השליטה, במיוחד בחוף המערבי ובאזורים המקיפים את מצר באב אל-מנדב. החות'ים הצהירו כי מטוסי קרב סעודיים הגבירו את תקיפותיהם האוויריות על אזורים הנמצאים תחת שליטתם. בינתיים, ההשלכות ההומניטריות של הלחימה מחמירות, כאשר יותר מ-112,000 בני אדם נעקרו מבתיהם מתחילת החודש, וסיוע רפואי דחוף מגיע לצנעא כדי לטפל במחסור".





אחרי התקיפה לפני התקיפה תמונות לוויין של קו הנפט "מזרח-מערב" בסעודיה, יום ראשון תמונה ימין - צילום: AFP PHOTO / Satellite image ©2026 Vantor | תמונה שמאל - צילום: AFP PHOTO / Satellite image ©2026 Vantor





אמש פרסם הדובר הצבאי החות'י יחיא סריע כי במהלך היממה האחרונה, "מטוסי קרב סעודיים, ובפרט מטוסי F-15 שהמריאו מבסיס חמיס משיט, ביצעו 26 תקיפות אוויריות במחוז תעז". חמיס משיט היה מבין המקומות שבהם הופעלו הלילה אזעקות, ובנוסף סריע טען כי מתחילת השבוע סעודיה ביצעה כ-300 תקיפות בתימן.

מלאי המיירטים אוזל, ארה"ב נפגשה עם החות'ים

בצל המשך הלחימה בין הסעודים לחות'ים, בסוכנות הידיעות AP דווח השבוע כי מלאי הטילים המיירטים של סעודיה הולך ואוזל - וכי ריאד פנתה לבנות בריתה במערב ובאזור לקבלת עזרה. לפי הדיווח, סעודיה ביקשה מצרפת, בריטניה, פקיסטן ומצרים לשלוח סיוע בהגנה אווירית לאזור כדי שניתן יהיה ליירט טילים וכטב"מים שמשוגרים לעבר סעודיה מצד החות'ים או מיליציות אחרות שנתמכות בידי איראן. ארה"ב היא ספקית המיירטים העיקרית של סעודיה, אולם בדיווח הוסבר כי הידלדלות המלאי האמריקני במהלך החודשים האחרונים בשל המלחמה באיראן הובילה לפנייה לעזרה מבעלות ברית אחרות.

כך או כך, ההשתלטות החות'ית על רצועת החוף האסטרטגית בים האדום שמאפשרת להם שליטה על מצר באב אל-מנדב, במתקפה שבה הביסה את כוחותיה של ממשלת תימן הנתמכים על-ידי סעודיה, ממשיכה לעורר דאגה בעולם ובמזרח התיכון בפרט. רויטרס חשפה ברביעי כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו בתחילת השבוע בעומאן עם נציגים של המורדים מתימן, ולפי הדיווח במפגש הזה הודיעו החות'ים לארה"ב כי בכוונתם להימנע מתקיפת כלי שיט אמריקניים במצר באב אל-מנדב הקריטי , שעליו השתלטו למעשה.

הפגנת תמיכה בחות'ים בצנעא, בחודש שעבר. "התחייבו לא לתקוף ספינות אמריקניות" ( צילום: REUTERS/Khaled Abdullah )

לפי רויטרס הפגישה, שלא פורסמה בפומבי אך שלושה מקורות אישרו את דבר קיומה, נערכה ביום ראשון בשגרירות ארה"ב בבירה העומאנית מוסקט, והחות'ים אמרו בה לבכירים האמריקנים כי הם נותרים מחויבים להפסקת האש שסוכמה בינם לבין ארה"ב ב-2025, וכי לפיכך אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקניים. אחד המקורות, גורם תימני אמר לרויטרס בנוסף כי אנשי המיליציה ציינו גם שלא יתקפו ספינות ישראליות או כל כלי שיט מסחרי אחר, למעט כאלה השייכים לסעודיה.