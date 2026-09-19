טראמפ חזר בפעם המי-סופר-כבר לאיים ב"חיסול" איראן, מעט אחרי שהצהיר שהוא פתוח לחידוש המשא ומתן מולה – אבל בטהרן דחו זאת בתוקף, ובצל ההערכות כי ינצלו כקלף מיקוח את ההשתלטות של החות'ים בתימן על מצר באב אל-מנדב האסטרטגי – האיראנים שוב מציבים תנאים נוקשים לוושינגטון בתמורה לסיום המלחמה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, התראיין הערב (יום שבת) לרשת "אל-ג'זירה" הקטארית והצהיר כי המשטר ערוך ל"מלחמה מכרעת" – ולצד התנאים שהציב גם לא שלל שינוי עתידי בדוקטרינה הגרעינית הנוכחית של האייתוללות, שפומבית שוללת כיום פיתוח נשק גרעיני.
"ההערכות והחישובים של נשיא ארה"ב בנוגע לאיראן היו שגויים, ונתניהו הוא שיזם את המלחמה", אמר רזאי בריאיון הערב. "האינטרס של וושינגטון הוא לקבל את התנאים שלנו לסיום המלחמה. האיומים של טראמפ לא יניבו תוצאות. אנחנו ערוכים למלחמה מכרעת. אנחנו מודעים לנקודות התורפה של הצבא האמריקני וערוכים טוב יותר מאי-פעם להתמודד עם התקיפות האוויריות שלו". הוא הוסיף כי איראן נמצאת בקשר עם המתווכות קטאר ופקיסטן, וכי דוחא העבירה לוושינגטון את התנאים האיראניים לסיום המלחמה. "אנחנו ממתינים לתגובה מהנשיא טראמפ", אמר.
התנאים שהציב דומים לתנאים שאיראן כבר הכריזה עליהם בחודש שעבר בתמורה לפתיחת מצר הורמוז, המצר האסטרטגי שאותו היא ממשיכה לנסות לחסום עם מתקפות על מכליות נפט – אל מול מבצע נגדי של הצי האמריקני להגנה על הספינות, כדי להזרים נפט לשווקי העולם ולהפחית את מחירו, שבינתיים נותר גבוה מאוד. התנאים של רזאי כוללים את "סיום המלחמה בכל החזיתות" (טהרן משתמשת בדרך כלל במונח הזה כדי לתאר גם את הלחימה בין ישראל לחיזבאללה בלבנון); שחרור הכספים המוקפאים של איראן; והסרת המצור הימי האמריקני המונע מאיראן לייצא נפט לעולם, במטרה לחנוק את כלכלתה.
בתנאים שהוצבו בחודש שעבר נכללה גם דרישה להסיר את כל הסנקציות האמריקניות, אבל לפחות בריאיון הערב רזאי לא הזכיר זאת. עם זאת, בציוץ ברשת X שפרסם בהמשך הערב, רזאי אמר כי איראן הציגה לארה"ב "שבעה תנאים לפתיחתו של משא ומתן כלשהו", אך לא פירט אותם. "המסר של טהרן ברור וחד-משמעי: אם וושינגטון מעוניינת להיחלץ מהמצב הסבוך שיצרה במו ידיה ולהימנע מהעמקת הסתבכותה, אין לה ברירה אלא לקבל את זכויותיה ואת תנאיה של איראן".
על רקע הריאיון של טראמפ ביום חמישי לאתר "אקסיוס", שבו אמר כי הוא עומד כעת בפני החלטה מחודשת אם "לחסל" את איראן, רזאי איים בריאיון ל"אל-ג'זירה" כי אם ארה"ב תתקוף, "נכה בבסיסים אמריקניים ובאינטרסים של וושינגטון באזור בעוצמה רבה יותר". הוא טען כי איראן ביצעה לאחרונה ניסוי בטיל נגד ספינות "בקרבת נושאת מטוסים אמריקנית", וכי כעת "אנחנו רציניים לגבי הגנתנו".
בריאיון התייחס גם לתוכנית הגרעין האיראנית, וטען כי "הפעולות של ארה"ב וישראל מעניקות לנו עילה לפרוש מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני" – מהלך שמשמעותו כי איראן תנתק את קשריה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), שממילא לא מורשת לפעול באתרי הגרעין האיראניים מאז שהותקפו במלחמת "עם כלביא" ביוני אשתקד. "טרם קיבלנו החלטה לפרוש מהאמנה, העניין תלוי בהתנהלותה של וושינגטון", הוא הוסיף – ואז רמז לאפשרות שבעתיד איראן תחתור באופן ממשי לפיתוח נשק גרעיני: "אנחנו נותרים מחויבים לפתווה של המנהיג העליון עלי חמינאי (פסק ההלכה שאסר פיתוח נשק גרעיני – לב"א). לא שינינו את הדוקטרינה הגרעינית שלנו, אם כי איננו יודעים מה צופן העתיד".
רזאי התייחס גם להסלמה שהתחוללה החודש בתימן, שם יצאו החות'ים לבליץ כיבושים מהיר נגד כוחות הממשלה התימנית המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית ונתמכת על ידי סעודיה. החות'ים השתלטו במסע הכיבושים על רצועת החוף הדרום-מערבית של תימן, וכך השיגו בפועל שליטה על תנועת הספינות במצר באב אל-מנדב, מצר שמחבר בין אירופה לאסיה דרך הים האדום ותעלת סואץ, וחשיבותו האסטרטגית רק עלתה מאז המלחמה באיראן וחסימת מצר הורמוז בצידו השני של חצי האי ערב. "אנו רוצים שהמלחמה בין סעודיה לתימן תסתיים, ואני מאמין שגם התימנים (החות'ים – לב"א) מעוניינים בהסדר עם סעודיה", טען הבכיר האיראני – כשברקע ההאשמות שטהרן היא זו שעומדת מאחורי ההסלמה, בניסיון להשיג קלף מיקוח נוסף במשא ומתן מול טראמפ. איראן, שמספקת סיוע נרחב לחות'ים, טוענת בפומבי כי הם עצמאיים ולא פועלים על פי רצונה.
במסגרת ההסלמה בגזרה הזו, נזכיר, החות'ים משגרים כעת מתקפות טילים וכטב"מים נרחבות נגד מתקני נפט ואנרגיה בסעודיה – שמנגד ממשיכה בקמפיין הפצצות נרחב נגדם בתימן, בניסיון לסייע לכוחות הממשלה התימנית בשטח. הערב אישר הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע כי אלו שיגרו בלילה שבין שישי לשבת מתקפה ראשונה מאז ההסלמה על הבירה הסעודית ריאד, שם לטענתו הם פגעו ב"אתרים רגישים". לדבריו הם תקפו גם מתקן של חברת הנפט הסעודית "ארמקו" בנמל ינבוע, לחופי הים האדום. הנמל הזה משמש את סעודיה לאורך המלחמה באיראן כחלופה לייצוא הנפט ממצר הורמוז החסום, אבל הדרך החלופית כבר שובשה בעקבות מתקפה קודמת בשבוע שעבר של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, נגד הצינור האסטרטגי שמעביר נפט ממזרח חצי האי ערב אל נמל ינבוע שבמערבו. סריע טען ששתי התקיפות הללו הצליחו לכאורה, וכי "שריפות ענק" פרצו בעקבותיהן. הוא רומז כנראה לתיעוד של עשן גדול מיתמר ליד נמל התעופה הראשי בריאד, אם כי לא ברור מה בדיוק נפגע שם.
סריע טען שהתקיפות נעשו כתגובה להמשך ההפצצות של סעודיה בתימן, כשלדבריו היא ביצעה כבר 732 גיחות אוויריות מאז ההסלמה, וגם בתגובה לטענותיה של סעודיה כי החות'ים שיגרו כטב"ם לעבר מכה, העיר הקדושה ביותר למוסלמים. סריע תיאר זאת כ"הכפשה", והוסיף כי המורדים "נותרים מחויבים לאכיפת המשוואה של 'מצור מול מצור' ו'הסלמה מול הסלמה', ולפגיעה בריכוזי כוחות של האויב הסעודי, עד אשר תיפסק התוקפנות ויוסר המצור מעל ארצנו". החות'ים, נזכיר, טוענים כי סעודיה מטילה עליהם מצור ימי ואווירי, ועוד לפני ההסלמה בשבוע שעבר הכריזו על "מצור ימי" נגד ספינות סעודיות.
לפי שעה לא ברור כיצד תשפיע הלחימה בין סעודיה לחות'ים על הזירה האיראנית, אבל ברשת CNN דווח היום כי "גורמים רבים במפרץ" לא רק חוששים ממה שתואר בדיווח כ"חולשה סעודית" – אלא גם בטוחים שמדובר בחזית נוספת במלחמה בין איראן לארה"ב, וכי לא ניתן יהיה לרשום התקדמות מול טהרן מבלי למצוא פתרון להתפתחויות מול החות'ים. "ההתקדמות של החות'ים בים האדום מעודדת את משמרות המהפכה האיראניים. הסעודים חייבים לפתור את הבעיה הזו, אחרת הם מנהלים משא ומתן כשאקדח מונח על השולחן – והם לא יעשו את זה", אמר לרשת החדשות ג'ואי הוד, דיפלומט אמריקני לשעבר במזרח התיכון. "איראן נמצאת כעת במאבק קיומי ומגייסת את כל שלוחיה כדי להילחם. החות'ים אינם נשלטים מרחוק על ידי איראן, אבל הם זקוקים ממנה לדלק. לכן, ההצהרות של החות'ים בנוגע לסיבות שבגללן הם מנהלים את המתקפה הזו דווקא עכשיו אינן משקפות את המציאות במלואה", הוא הוסיף.
טראמפ מסרב לעת עתה להתגייס למען סעודיה ולהסתכן בעימות נוסף במזרח התיכון – כשברקע האזהרות מהתשישות של הכוחות האמריקניים באזור, אחרי יותר מחצי שנה של מלחמה, וממחסור רב בחימושים ובמיירטים. לפי הדיווחים הנשיא האמריקני סירב להפצרותיו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן לסייע בהפצצות נגד החות'ים, ובינתיים מסתפק רק בסיוע מודיעיני ובייעוץ לצבא הסעודי. טראמפ אף הצהיר בקולו כי ארה"ב ניהלה שיחות עם החות'ים, שלדבריו רוצים להימנע מחידוש הלחימה מול ארה"ב, ובהמשך חשפה סוכנות הידיעות רויטרס כי בפגישה ישירה שהתקיימה בין נציגים אמריקנים ונציגי החות'ים בעומאן המורדים הבטיחו שלא לתקוף ספינות אמריקניות, ישראליות או כל ספינה במצר באב אל-מנדב – מלבד ספינות סעודיות. ב-CNN הזכירו את הסכם הפסקת האש בין ארה"ב לחות'ים ממאי 2025, שהושג אחרי קמפיין הפצצות אמריקני נרחב נגדם, וגורם אמריקני אמר שבפגישה בעומאן אותה הפסקת אש "חוזקה". בכיר חות'י אמר לרשת האמריקנית: "האמריקנים העבירו מסר שהם אינם רוצים להצטרף לסעודים ולהיות חלק מהסכסוך. המסר הזה התקבל אצלנו בחיוב".
אבל ב-CNN דיווחו על תסכול הולך וגובר בקרב גורמים אמריקניים וגורמים באזור המפרץ ממה שתואר כאמור כחולשתם של הסעודים ושל כוחות הממשלה הנתמכת על ידי ריאד בתימן. הגורמים הטילו ספק באפשרות שהכוחות הפרו-סעודיים יצליחו, בעזרת ההפצצות האוויריות של ריאד, לפתוח במתקפת-נגד ולהחזיר לשליטתם את השטחים בדרום-מערב תימן החולשים על מצר באב אל-מנדב, ולדבריהם גם לארה"ב וגם לסעודיה אין תוכנית ברורה לכך. ארה"ב מקווה שסעודיה תצליח בסופו של דבר להדוף את החות'ים מאזורי באב אל-מנדב, אבל הגורמים אמרו ל-CNN כי כעת גובר החשש שריאד לא תצליח לעצור את החות'ים לבדה, כשברקע גם ההצלחות במתקפות הכטב"מים על מתקני הנפט שלה, מתקפות שכבר הביאו אותה לעצור חלק מייצוא הנפט לאירופה. אחד הגורמים מאזור המפרץ טען כי לנוכח התסבוכת האסטרטגית שריאד נמצאת בה כעת – ייתכן שהיא תידרש לחתור להסכם. "אף אחד לא רוצה להילחם לבד. או שהסעודים יילחמו, או שהם יעשו עסקה עם החות'ים".
כך או כך, ההסלמה בגזרה הזו תרמה לזינוק במחירי הנפט והדלק בעולם – וכך מגבירה עוד יותר את הלחץ הפנימי על טראמפ, שנערך לאפשרות של תבוסה רפובליקנית בבחירות האמצע בארה"ב ב-3 בנובמבר, בחירות שבהן מקווים יריביו הדמוקרטים להשתלט מחדש על בית הנבחרים והסנאט. הזינוק במחיר הנפט, שתרם גם לאינפלציה בארה"ב, הביא את התמיכה בטראמפ לשפל בסקרים – ובבחירות שנתפסות לרוב כמשאל עם על כהונתו של הנשיא המכהן, הרפובליקנים מביעים דאגה גדולה אל מול סקרים החוזים אפשרות של "גל כחול", עם ניצחונות דמוקרטיים אפילו במעוזים שמרניים כמו טקסס.
פומבית, טראמפ מצהיר כי הבחירות בארה"ב אינן שיקול מבחינתו בכל הנוגע לאיראן, והוא אמר כמה וכמה פעמים שהזינוק במחיר הנפט, אותו תיאר כ"עלייה קטנה", הוא "מחיר ששווה לשלם" עבור היעד של שלילת נשק גרעיני מאיראן. אבל ב"וושינגטון פוסט" דווח היום, מפי גורמים המעורים בפרטים, כי בשיחות פרטיות הוא כן הודה שהמלחמה תרמה למצבם הגרוע של הרפובליקנים בבחירות. הגורמים טענו כי בשבועות האחרונים טראמפ נשמע "מפוכח" יותר בכל הנוגע לחומרת מצבם של הרפובליקנים, וכי "האזין בקשב" כאשר הוצגו לו סקרים בעייתיים. בניגוד למקרים קודמים בעבר, שבהם מיהר לשלול סקרים כאלו, כעת לפי הדיווח הוא "קיבל" את הסקרים שהציג לו צוותו.
אחד הגורמים טען כי יועצי הנשיא נעשו "ישירים" יותר בשיחות עמו, וכי הדבר לא תרם למצב רוחו. "הוא בהחלט מרגיש שחלק מההחלטות שלו הובילו למציאות שבה הוא אינו פופולרי ושהמצב לקראת בחירות האמצע אינו נראה טוב", אמר אחד המקורות. עם זאת, גורם אחר שלפי ה"פוסט" נמצא בקשר תדיר עם טראמפ בנוגע לבחירות האמצע, דחה את הטענה שהנשיא קיבל על עצמו אחריות כלשהי, ואמר כי טראמפ סבור בתוקף שהעובדה ששמו לא יופיע על פתקי ההצבעה השנה היא הבעיה הגדולה ביותר שניצבת בפני הרפובליקנים. כך או כך, לפי הדיווח טראמפ מתכוון להגדיל את מעורבותו בקמפיינים של המועמדים הרפובליקנים ברחבי ארה"ב, ולהגיע לעצרות ב-35 מרוצים צמודים במדינות מפתח.