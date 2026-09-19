טראמפ חזר בפעם המי-סופר-כבר

לאיים ב"חיסול" איראן

, מעט אחרי שהצהיר שהוא

פתוח לחידוש המשא ומתן מולה

– אבל בטהרן דחו זאת בתוקף, ובצל ההערכות כי ינצלו כקלף מיקוח את ההשתלטות של החות'ים בתימן על מצר באב אל-מנדב האסטרטגי – האיראנים שוב מציבים תנאים נוקשים לוושינגטון בתמורה לסיום המלחמה.