"אנחנו זקוקים לנס ולהתגייסות של כולם", אמר אלקנה אריאל, חברו של נריה לייטר - שנלחם על חייו לאחר שנפצע אנושות אתמול בפיגוע בכביש 433. אריאל, מהיישוב חוות יאיר, סיפר ל-ynet על נריה: הוא חבר שכל אחד רוצה. כולו לב טוב, אהוב בקהילה, מסתובב עם חיוך ולוקח את החיים בקלילות. רק ביום כיפור האחרון הוא היה שליח הציבור של תפילת נעילה שסוגרת את היום".
אריאל הוסיף כי מדובר במשפחה שכולה עסוקה בנתינה והתנדבות: "רק לפני חודש וחצי חברו ומשפחתו חזרו מטיול בארה"ב, אליו הצטרפו אלמנת אחיו הגדול משה וילדיהם. אחת האחיות נשואה לאיש קבע. כולם משרתי מילואים גם לאחר שהאח נפל הם לא הפסיקו. נריה הוא אבא מדהים שנוכח בחיי המשפחה והילדים ובקהילה המצב דורש הרבה תפילות אנחנו מצפים לטוב וקרואים לכל עם ישראל להמשיך להתפלל".
אביו של לייטר, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, נחת הבוקר בישראל והגיע לבית החולים. גם הוא התייחס לתפקיד שלקח עליו נריה, לאחר נפילת אחיו הבכור במלחמה: "הם גדלו באותו החדר, היו חברים הכי טובים. נריה מנהיג את המשפחה מאז מותו של משה". גם אמו חני דיברה הבוקר בריאיון לגלי צה"ל על כך: "אחרי הנפילה של משה, נריה כל כך רצה לאסוף את כולנו, ועזר לכולנו. החזיק לנו את היד. הוא היה מדהים. הוא היה בקשר טוב כמעט עם כולנו. מי שהיה צריך עזרה - הוא היה שם".
לאחר נפילת אחיו, נריה עבר לתפקיד עורפי ביחידה מובחרת. בפוסט שכתב הוא שיתף את הקושי בין המחיר שהמשפחה שילמה ומצד שני שהלחימה נמשכת והוא רוצה להרגיש חלק. נריה הבין את המחיר הכבד ולאחר מספר חודשים חזר לשירות מילואים קרבי, גם אתמול בזמן הפציעה נריה היה מסופח לגדוד שעושה מילואים באיו"ש.
נריה עבר אמש ניתוח מוח מורכב שארך שעות. פרופ' אלכסנדר יוסקוביץ' מבית החולים שערי צדק עדכן הבוקר על מצבו של לייטר: "אחרי סדרת בדיקות וסדרת ניתוחים, אנחנו יכולים להגיד שהמצב יציב. המצב עדיין קשה ונשקפת סכנה לחייו, אבל אנחנו מלאים תקווה".
נריה לייטר נפגע בפיגוע במחסום בל, נקודת ביקורת צה"לית בכביש 443. מחבל הגיח עם רכבו לעבר ניידת משטרה ופגע בו. המחבל, בן 29, חוסל על ידי כוחות שהיו בזירה.
יחיאל נולד בפנסילבניה בארה"ב ועלה לארץ אחרי שהושפע רבות מערכים ציוניים. הוא עצמו קרוי על שם הרב יחיאל מיכל לייטר, אבי סבו, רב ופוסק הלכה נחשב באירופה, שהיגר משם לארצות הברית וכיהן כרב קהילה, שם חיבר את הספר "שו"ת דרכי שלום".
סבו של יחיאל, משה, היה תלמיד חכם ידוע. מעבר לידענות בה בלט בתורה, הוא היה ידוע כפעיל ציבורי. הוא פרסם מאמרים בעיתונות היהודית האורתודכוסית וייסד בציריך אגודה לפליטים ואיגוד לומדי גמרא. בשל עמדותיה של אגודת שיראל שלא היו מספיק נלהבות סביב עליה לארץ ישראל ויס לציונות הוא עזב אותה ונותר פעיל בפעילות המזרחי.
מאוחר יותר היגר לארצות הברית, היכן שאביב שימש כרב קהילה והיה בתפקיד רב שם במקביל. בתרפ"ה עלה לארץ ישראל אך חזר לווינה לאחר מספר חודשים. גר בווינה עד תרצ"ח, אך נמלט מאיום השואה לארצות הברית. התמנה לרב בית הכנסת "אהבת רעים".
אביב של הרב יחיאל מיכל, הרב שלום לייטר היה בעצמו דיין ופוסק הלכה, אשר ילדיו מלבד הרב יחיאל היו רבנים בתפקידי אב בית דין, רב עיר ופעילי ציבור.