אביו של לייטר, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר,

נחת הבוקר בישראל והגיע לבית החולים

. גם הוא התייחס לתפקיד שלקח עליו נריה,

לאחר נפילת אחיו הבכור במלחמה