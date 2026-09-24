הבוקר סיפרה בגלי צה"ל אמו של נריה, חני: "אשתו התחילה לבכות ובאה להודיע לי. בהתחלה היא אמרה לי, 'חשבתי שזה מטען'". משפחת לייטר איבדה במלחמה ברצועת עזה את הבן רס"ן במיל'

משה ידידיה לייטר