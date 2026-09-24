שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר נחת הבוקר (חמישי) בישראל והגיע לבית החולים שערי צדק, שם מאושפז בנו נריה לייטר שנפצע אתמול בפיגוע במחסום בכביש 443. נריה, לוחם מילואים ותושב היישוב חוות יאיר בשומרון, היה בין אנשי הצוות בניידת המשטרה, כשמחבל שדהר עם רכבו פגע בו בעת שהיה במחסום.
נריה עבר אמש ניתוח מוח מורכב שארך שעות. "מצבו מוסיף להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. צוותים נרחבים, הכוללים צוותים כירורגיים וצוותי טיפול נמרץ ממשיכים לתת לנריה טיפול מציל חיים, תוך ליווי צמוד של עובדות ועובדים סוציאליים שמלווים ברגישות את משפחתו כל העת", אמרו אמש בבית החולים.
הבוקר סיפרה בגלי צה"ל אמו של נריה, חני: "אשתו התחילה לבכות ובאה להודיע לי. בהתחלה היא אמרה לי, 'חשבתי שזה מטען'". משפחת לייטר איבדה במלחמה ברצועת עזה את הבן רס"ן במיל' משה ידידיה לייטר שנפל בנובמבר 2023. "אי אפשר להתרגל. אנחנו עדיין בהלם, אשתו כל הזמן אומרת 'אני לא מאמינה שזה קורה לנו'. היא אמרה שהיא חששה כשהוא שירת בלבנון, אבל כזה קרוב לבית?", תיארה בריאיון. "אחרי שמשה נפל הוא כל כך רצה לאסוף את כולנו, ועזר לכולנו. החזיק לנו את היד. הוא היה מדהים. הוא היה בקשר טוב כמעט עם כולנו. מי שהיה צריך עזרה - הוא היה שם. אנחנו דבקים בחיים".
על השאלה אם ילדיו יודעים על מצבו ענתה: "הגדול, בן ה-11 של נריה, האישה סיפרה להם אתמול. החברים היו איתם בלילה והיא נסעה כדי לספר להם", היא הוסיפה.
משפחת לייטר עדכנה הבוקר כי במשפחה נולדה נכדה חדשה הלילה, מאחת הבנות.