קטאר דחתה בצהריים (חמישי) את החשדות כלפיה, לפיהם ניסתה להטות את תוצאות הבחירות בישראל באמצעות העברת כספים . דובר משרד החוץ בדוחא, מאג'ד אל-אנסארי, אמר כי "אנו דוחים את ההאשמות מצד פוליטיקאים ישראלים מסוימים ואנשי הקשר שלהם בתקשורת, אשר פתחו בקמפיין דיסאינפורמציה נוסף שמטרתו לגרור את קטאר למחלוקות פוליטיות בישראל בעקבות הבחירות שנערכו השבוע. הם מאשימים שקנינו את נתניהו, את השמאל - וכעת את הקול הערבי. אם היה אפשר להאמין לכל אלה, קטאר כנראה הייתה הבעלים של ישראל כולה".

גלריה זיני, ראש ממשלת קטאר אל-ת'אני והשופט סולברג ( צילום: ועדת הבחירות המרכזית, Nathan Howard/Pool Photo via AP, רועי ידובסקי )

בציוץ שפרסם ברשת X הוסיף הדובר הקטארי: "ההאשמות הללו מגוחכות ומסוכנות במידה שווה. האזכור החוזר ונשנה של קטאר חושף אובססיה מופרזת כלפי מדינתנו בקרב דמויות פוליטיות ותקשורתיות מסוימות בישראל. אל תשתמשו בקטאר כשעיר לעזאזל בשם כישלונות פוליטיים. במקום לנסות להסיט את התשומת הלב לעבר קטאר, מוטב היה אם היו מתמקדים בבוחרים, בשיפור חייהם היומיומיים של האנשים ובתיקון הנזק שגרמו באזור".

בקטאר ציינו כי מדובר בעניינים ישראליים פנימיים: "כל ממשלה שתצמח מהבחירות האלו חייבת לשמור על המשפט הבינלאומי ועל החלטות האו"ם הרלוונטיות, לעסוק ברצינות ובכנות בסוגייה הפלסטינית, ולכבד את זכויותיו הבלתי ניתנות לנישול של העם הפלסטיני, ובראשן זכותו להגדרה עצמית ולמדינה עצמאית בגבולות 1967, שבירתה מזרח ירושלים. דבר זה דורש אחריות ומתן דין וחשבון".

ראשית הסערה במכתב ששלח יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, לראש השב"כ דוד זיני. "טוהר הבחירות הוא ליבה של הדמוקרטיה", כתב סולברג לזיני - ועל אף שציין כי "אין בידי להעיד על טיבם של החשדות", הוא הדגיש: "נוכח העובדה שמדובר בחשדות הנוגעים לגורמי חוץ - יש חובה לחקרם כדבעי, לשם שמירה על טוהר הבחירות לכנסת, ולמניעת פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בסדרי המשטר הדמוקרטי ומניעת חתרנות".

זיני ביום שלישי: "אפשר לומר בביטחון שהבחירות בטוחות ותקינות" ( צילום: מזמור הפקות )





במכתבו לראש השב"כ, השופט סולברג הורה לזיני לעשות מאמץ להעביר אליו את ממצאי החקירה תוך שבוע: "אני מנחה אותך לעשות כל שבידך לרדת לחקר עניינם של החשדות הללו, ולעשות שימוש בסמכויות שירות הביטחון הכללי כדי לאתר ראיות לביסוס החשדות או להזימן. רק כך נוכל להבטיח את אמון הציבור בהליך הבחירות, ואת טוהר ההליך הדמוקרטי. נוכח לוחות הזמנים הקבועים בדין לשם הגשת ערעור בחירות, אבקשך לעשות כל שניתן להביא לפניי ממצאים, ככל שישנם, בשבוע הקרוב".

ח"כ ולדימיר בליאק מיש עתיד דרש כינוס של נשיאות ועדת הבחירות המרכזית להצגת הראיות שעמדו בבסיס החלטת סולברג להורות לזיני לפתוח בחקירה, ודין ליבנה - ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות - הגיב לכך על דעתו של השופט סולברג ביקש להדגיש כי "הבחירות לכנסת התנהלו כדין. טוהר הבחירות בקלפיות נשמר מכל משמר, ולמיטב ידיעתנו אין שחר לטענות בדבר פגיעה שיטתית בטוהר הבחירות. דבריהם של המפכ"ל וראש השב"כ ביום הבחירות ולאחריו מחזקים זאת".

מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות ליבנה. "אין שחר לפגיעה שיטתית בטוהר הבחירות" ( צילום: יריב כץ )

לדברי ליבנה, המכתב של סולברג לזיני "נכתב לאחר שהוצג בפניו, מתוקף תפקידו כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מידע מסווג ורגיש, שאין ברשותו לחשוף בפני כל אדם אחר. מידע זה העלה חשדות שדרשו העמקה כדי לבדוק האם יש ראיות מבוססות בעניין. מייד שקיבל את המידע הנחה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, להעמיק את הבדיקה. משמדובר בחקירה מתנהלת ומידע מסווג מאוד - אין מקום לקיים ישיבת נשיאות בעניין".

למה לא סוכל מראש?

שב"כ, מתוקף היותו גוף סיכולי, החזיק במידע מודיעיני על האפשרות להעברת כספים שלא כדין עוד טרם הבחירות. כך אישרו ל-ynet שני מקורות רשמיים הקשורים לפרשה . יחד עם זאת, גורמים בוועדת הבחירות המרכזית אמרו כי שב"כ נכח בכל הערכות המצב בימים לפני הבחירות - ובשום שלב לא נמסר לוועדה על חשד או מידע מודיעיני שכזה.

במקרה שמידע כזה היה מועבר, השירות היה מיד מתבקש לפעול לסיכול בזמן אמת ושמירה על טוהר הבחירות. "השאלה המתבקשת היא כיצד ייתכן שהיה בידי השירות מידע מודיעיני מוצק, מטלטל לכאורה, עוד לפני הבחירות, והוא לא ביקש לפעול או לפתוח בחקירה - לפני התקיימות הבחירות", אמר גורם אחד.

ראש השירות זיני יזם אתמול פגישה עם ראש הממשלה נתניהו ועדכן אותו בפרשה. הוא הציג לו את החומרים ואת החשדות, שאותם כינה "מבוססים". יו"ר ישר! איזנקוט, מנהיג הגוש הגדול שמתמודד נגד נתניהו, קיבל עדכון על הנושא מיו"ר ועדת הבחירות סולברג אתמול, והיום פגש את ראש השב"כ זיני. מטעמו של איזנקוט נמסר כי "במהלך הפגישה עודכן על החשדות בנוגע למעורבות זרה בבחירות בישראל. איזנקוט גיבה את השב"כ וגורמי אכיפת החוק למיצוי מהיר ושקוף של החקירה".

בליכוד קושרים בין שתי פרשות

במקביל, נכון להבוקר המשטרה עצרה שבעה חשודים בשוחד בחירות, בפרשה אחרת שבמסגרתה אותרו בנגב מעטפות של רע"מ שהכילו עשרות אלפי שקלים במזומן בבתיהם של חלק מהחשודים. החקירה הזו נפרדת ומנוהלת על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 - ולא על ידי שב"כ, שעוסק בפרשה שבמסגרתה על פי החשד הועברו כספים מקטאר. שלושה מהחשודים בפרשה בנגב נעצרו בבוקר יום הבחירות וארבעה נוספים נעצרו היום והועברו לחקירה.

בליכוד, שם מובילים קמפיין דה-לגיטימציה למפלגות הערביות, חיברו בין שתי הפרשות. הם היום טענו כי מדובר ב"פרשת רע"מגייט", ואמרו שזאת "רעידת אדמה. גנבו את הבחירות בישראל! הדברים של השופט סולברג על מעורבות של גורמים זרים שהתערבו ושיחדו מצביעים לטובת המפלגות הערביות הם טלטלה חסרת תקדים. מדובר בפיגוע בדמוקרטיה שמטרתו להוביל להשתלטות זרה על הכנסת, לאיסלאמיזציה של ישראל, ולהפלת שלטון הימין כדי להוביל לנסיגה ותבוסת צה״ל בכל הזירות - ובראשן איראן".

עבאס חוגג במטה המפלגה אחרי הבחירות. "לא יהיה כלום כי אין כלום" ( צילום: AP Photo/Mahmoud Illean )

יו"ר רע"מ מנסור עבאס מסר בתגובה שפרסם, כי למפלגה אין קשר לפרשות שעליהן פורסם. "רע״מ מברכת על החלטתו של יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, לחקור את החשדות לניסיון השפעה פסולה על הבחירות באמצעות מימון זר. שמירה על טוהר הבחירות ועל שלטון החוק היא חובה אזרחית ודמוקרטית שחרטנו על דגלנו", קבע עבאס. "לרע״מ אין כל קשר לפרשה המדוברת או לפרשות אחרות, ואנו מצהירים כי נשתף פעולה באופן מלא עם כלל רשויות החוק כדי לברר את האמת. ולאבו יאיר, שמעסיק בלשכתו סוכנים קטארים, יש לנו מסר אחד בתגובה לקמפיין ההסתה והדה-לגיטימציה שהוא מנהל נגד האזרחים הערבים: 'לא יהיה כלום, כי אין כלום'. אלא שבניגוד אליך, אצלנו זו האמת ולא עוד שקר".