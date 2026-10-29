במוקד הסערה סביב החשד שקטאר ניסתה להטות את תוצאות הבחירות באמצעות עשרות מיליוני שקלים נמצא שירות הביטחון הכללי - שתפקידו לפקח על תקינות וטוהר הבחירות בישראל. שני מקורות רשמיים הקשורים לפרשה, אישרו היום (חמישי) כי שב"כ החזיק במידע מודיעיני על האפשרות להעברת כספים שלא כדין עוד טרם הבחירות. יחד עם זאת, גורמים בוועדת הבחירות המרכזית אמרו כי שב"כ נכח בכל הערכות המצב בימים לפני הבחירות - ובשום שלב לא נמסר לוועדה על חשד או מידע מודיעיני שכזה.
במקרה שמידע כזה היה מועבר, השירות היה מייד מתבקש לפעול לסיכול בזמן אמת ושמירה על טוהר הבחירות. "השאלה המתבקשת היא כיצד ייתכן שהיה בידי השירות מידע מודיעיני מוצק, מטלטל לכאורה, עוד לפני הבחירות, והוא לא ביקש לפעול או לפתוח בחקירה - לפני התקיימות הבחירות", אמר גורם אחד.
בינתיים, בזמן שוועדת הבחירות ממשיכה לספור את המעטפות הכפולות לקראת פרסום התוצאות הסופיות, בשב"כ לא מסרו עד כה שום הסבר רשמי לציבור בישראל על מהות החקירה ומה עומד בבסיסה - ובזמן שמערך הדוברות בארגון לא קיים - ראש השירות דוד זיני שותק.
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון נעם סולברג, נפגש אתמול עם זיני ולאחר מכן שלח לו את המכתב שבו קרא לחקור "חשדות חמורים להשפעה פסולה על הבחירות באמצעות מימון זר מידי גורמי חוץ הפועלים נגד האינטרס הישראלי". לפי גורמים בשב"כ, השירות החזיק במידע ופתח בחקירה כבר לפני כמה ימים - אבל חיכה לראות שהשוחד אכן מתבצע בפועל. רשמית, השב"כ מסר כי הארגון "לא מתייחס" לחקירה.
במכתב לזיני, סולברג כתב כי "טוהר הבחירות הוא ליבה של הדמוקרטיה", ועל אף שציין כי "אין בידי להעיד על טיבם של החשדות", הוא הדגיש: "נוכח העובדה שמדובר בחשדות הנוגעים לגורמי חוץ - יש חובה לחקרם כדבעי, לשם שמירה על טוהר הבחירות לכנסת, ולמניעת פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בסדרי המשטר הדמוקרטי ומניעת חתרנות".
על רקע זה, מתעוררות שאלות קשות באשר להתנהלות שב"כ סביב הפרשה: אם המידע על אודות החשדות החמורים היה קיים אצל השב"כ ביממות שקדמו לבחירות, מדוע זה לא מנע מראש השב"כ זיני להודיע בקולו ביום הבחירות כי הן "בטוחות ותקינות"? בהצהרה שנשא במרכז השליטה של ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, הוא אמר לצד השופט סולברג: "הבחירות בישראל בטוחות, תקינות ומפוקחות בצורה מעוררת השראה. יש אתגרים ויש מי שמנסים לפגוע - אבל בהובלת השופט סולברג ומשטרת ישראל - אנחנו מצליחים".
במקום לענות על שאלות, בוחרים בשב"כ - שבו אין באמת מערך דוברות מסודר - להשיב ב"לא מתייחסים", וכך ממדרים את הציבור מליבת האירוע שעוסק בתוצאות הבחירות ובטוהר ההליך. התנהלות שב"כ בפרשה תמוהה וחייבת להיבדק: מדוע חיכו עם המידע ולא פעלו קודם? מה המידע שהגיע לשב"כ והאם הוא חייב פעולה מוקדמת? האם השב"כ בעצמו איתר את הבעיה או שבשירות נחשפו אליה רק לאחר מעשה - ובכך לא סיכלו ולא מנעו את ההתערבות. כך או כך, השב"כ בוחר שלא להשיב על שאלות - וזאת בזמן שמערך הדוברות בארגון פועל בשיטת "טלאי על טלאי" ולא מנוהל מאז נכנס דוד זיני לתפקיד.
הרצוג מפציר: "להימנע מלהכתים ציבור שלם"
במכתבו לראש השב"כ, השופט סולברג הורה לזיני לעשות מאמץ להעביר אליו את ממצאי החקירה תוך שבוע: "אני מנחה אותך לעשות כל שבידך לרדת לחקר עניינם של החשדות הללו, ולעשות שימוש בסמכויות שירות הביטחון הכללי כדי לאתר ראיות לביסוס החשדות או להזימן. רק כך נוכל להבטיח את אמון הציבור בהליך הבחירות, ואת טוהר ההליך הדמוקרטי. נוכח לוחות הזמנים הקבועים בדין לשם הגשת ערעור בחירות, אבקשך לעשות כל שניתן להביא לפניי ממצאים, ככל שישנם, בשבוע הקרוב".
מקורות משפטיים בכירים ציינו הבוקר כי מרגע שהועבר לוועדת הבחירות חשד להטיית הבחירות במגזר או במפלגה כלשהי, יהיה צורך מיידי בבדיקתו וזאת בזמן שעדיין אין הכרזה רשמית על תוצאות הבחירות. המקורות הבהירו כי בשלב זה אין מדובר במידע דרמטי, אלא במידע לכאורה בעל ערך שלא ניתן היה להתעלם ממנו או לטעון שמקורו בכוונה פוליטית. בכל מקרה, יו"ר ועדת הבחירות סולברג העביר לשב"כ מידע מתוקף פרוצדורה מיוחדת ואם יתגלו במהלך החקירה ממצאים פליליים וביטחוניים ממשיים תעורב גם המערכת המשפטית.
הבוקר התייחס לפרשה גם נשיא המדינה יצחק הרצוג, שציין כי שוחח עם השופט סולברג ועם ראש השב"כ. "זהו רגע רגיש. טוהר הבחירות הוא ערך עליון בדמוקרטיה. אני עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות בחקירת החשדות שהתפרסמו הבוקר - את הראיות והחשדות מוכרחים לחקור עד תום, ואת העבריינים יש לחקור ולהעניש במלוא חומרת הדין", אמר בהצהרה מוקלטת, והדגיש: "גם ברגע כזה, יש להימנע מלהכתים ציבור שלם, שביקש לממש את זכות ההצבעה ולקחת חלק פעיל בדמוקרטיה". לקראת ההתייעצויות על הקמת ממשלה אמר: "תפתחו את הראש, תפתחו את הלב והרחיבו את המבט. השאלה שצריכה לעמוד לנגד עיניכם היא אחת - מהי טובת המדינה".
האשמות הליכוד, והכחשת המשטרה: "אין תימוך"
במקביל, נכון להבוקר המשטרה עצרה שבעה חשודים בשוחד בחירות, בפרשה אחרת שבמסגרתה אותרו בנגב מעטפות של רע"מ שהכילו עשרות אלפי שקלים במזומן בבתיהם של חלק מהחשודים. החקירה הזו נפרדת ומנוהלת על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433. שלושה מהחשודים נעצרו בבוקר יום הבחירות וארבעה נוספים נעצרו היום והועברו לחקירה.
נראה כי בליכוד, שם מובילים קמפיין דה-לגיטימציה למפלגות הערביות, חיברו בין שתי הפרשות. הם טענו כי מדובר ב"פרשת רע"מגייט", ואמרו שזאת "רעידת אדמה. גנבו את הבחירות בישראל! הדברים של השופט סולברג על מעורבות של גורמים זרים שהתערבו ושיחדו מצביעים לטובת המפלגות הערביות הם טלטלה חסרת תקדים. מדובר בפיגוע בדמוקרטיה שמטרתו להוביל להשתלטות זרה על הכנסת, לאיסלאמיזציה של ישראל, ולהפלת שלטון הימין כדי להוביל לנסיגה ותבוסת צה״ל בכל הזירות - ובראשן איראן".
אתמול כבר פרסמו בליכוד האשמה חמורה נגד ערביי ישראל, וטענו כי "הבחירות נגנבו על ידי מפלגות ערביות". היום הם הוסיפו: "אחרי שהתברר שגורמים זרים ניסו להשתלט על הכנסת ברור שאסור לאף מפלגה ציונית לשתף פעולה עם רע״מ והמשותפת, להחליף את יו"ר הכנסת באמצעות קולות שנקנו במזומן, ולהקים ממשלה מסוכנת לישראל".
בליכוד העבירו ביממה האחרונה חומרים לוועדת הבחירות שכוללים על פי הטענה הקלטות ממקור ראשון של אנשים בחברה הערבית שהודו ששיחדו מצביעים באמצעות תלושי דלק וכסף מזומן. עם זאת, המשטרה הודיעה הבוקר כי היא שוללת את טענות הליכוד וכי "אין שום תימוך" בטענה לגניבת הבחירות.