על רקע זה, מתעוררות שאלות קשות באשר להתנהלות שב"כ סביב הפרשה:

אם המידע על אודות החשדות החמורים היה קיים אצל השב"כ ביממות שקדמו לבחירות, מדוע זה לא מנע מראש השב"כ זיני

להודיע בקולו ביום הבחירות כי הן "בטוחות ותקינות"?