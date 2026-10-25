מנהיג הימין הפופוליסטי בסרביה אלכסנדר ווצ'יץ' , ששלט במדינה ב-12 השנים האחרונות, הודה הערב (יום ראשון) בתבוסה בבחירות לפרלמנט. הסקרים ערב הבחירות חזו קרב צמוד בין מפלגת השלטון שלו, "המפלגה הפרוגרסיבית הסרבית" (SNS) לבין המפלגה חסרת-המנהיג שהקימו אנשי מחאת הסטודנטים שטלטלה את המדינה הבלקנית בשנתיים האחרונות , מחאה שבה דרשו לשים סוף לשחיתות שלטענתם פשטה תחת שלטונה ארוך השנים של ה-SNS, הנמשך מאז 2012, ותחת הנהגתו של ווצ'יץ' מאז 2014.

אף שלפי שעה אין עדיין תוצאות רשמיות, בחלוף כשעה וחצי מסגירת הקלפיות התייצב ווצ'יץ' בפני תומכיו והודה בפניהם כי מפלגת השלטון איבדה את הרוב - והעריך כי מפלגת "רשימת הסטודנטים" שהקימו אנשי המחאה תזכה ב-135 מושבים לפחות, כלומר יותר מהרוב הדרוש של 126 מושבים בפרלמנט שמונה 250 בסך הכול. מעט אחרי הצהרתו התפרסה תחזית של מכון Ipsos/CeSID ולפיה "רשימת הסטודנטים" גרפה ניצחון סוחף עם 52% מהקולות. המדגם חוזה לה לפחות 126 מושבים, ולמפלגת SNS של ווצ'יץ' 104 מושבים.

גלריה הנהיג כראש ממשלה וכנשיא - וניסה להיבחר שוב לראש ממשלה. מנהיג הימין הפופוליסטי אלכסנדר ווצ'יץ' מצביע בבלגרד ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

( צילום: Andrej Ivanov/Getty Images )

תור ענקי לקלפי בבלגרד. שיעור ההצבעה נשבר ( צילום: AP Photo/Armin Durgut )

( צילום: Milos Milanovic / AFP )

ווצ'יץ' בן ה-56 מוביל את סרביה כבר 12 שנה, תחילה כראש ממשלה ומאז 2017 כנשיא, אך מפני שנאסר עליו להתמודד על כהונה שלישית הוא התפטר בחודש שעבר, שנה לפני סיום כהונתו השנייה, והכריז על בחירות בזק שבהן הוא מתמודד מחדש על ראשות הממשלה. מבחינה רשמית סמכויותיו של ראש הממשלה בסרביה נרחבות יותר מאלו של הנשיא, אולם ווצ'יץ' המשיך למלא תפקיד דומיננטי במהלך שתי כהונותיו האחרונות כנשיא. הוא עמד לעיתים בראש ישיבות הממשלה והכריז באופן קבוע על ההחלטות והתוכניות המרכזיות שלה.

הבחירות נערכו על רקע גל המחאה שהובילו סטודנטים צעירים, ואשר שטף את סרביה מאז הטרגדיה שאירעה בנובמבר 2024 , ושבה 16 בני אדם נהרגו בקריסת גג בטון בתחנת רכבת בנובי סאד שבצפון המדינה. רבים בסרביה קשרו את האסון לשחיתות הנרחבת במיזמי תשתיות ממשלתיים. ווצ'יץ' עצמו הואשם על ידי המבקרים בדיכוי חירויות הפרט והדמוקרטיה, בניסיון להשתלט על גופי התקשורת בה כחלק מסטייה לשלטון אוטוריטרי ובכך שאפשר לכאורה לפשע המאורגן ולשחיתות לשגשג.

גל המחאה הזה הוביל להקמתה של מפלגת אופוזיציה חדשה וחריגה במיוחד באופיה, "רשימת הסטודנטים", שנציגיה בבחירות לפרלמנט נבחרו על ידי אסיפות סטודנטים, ורובם אינם מועמדים מוכרים – אלא רופאים, פרופסורים, שחקנים וחקלאים. בראש הרשימה ניצב הקרדיולוג איליה סְרְדָנוֹביץ' – אך הוא לא נתפס בהכרח כמנהיג המפלגה ולא ברור אם יהיה מועמדה לראשות הממשלה. המפלגה מבטיחה להיאבק בשחיתות, "לשחרר" את בתי המשפט, גופים ממשלתיים והשידור הציבורי מהשפעה פוליטית ולהדיח פקידים שלדבריה היו אחראים לדיכוי אלים של ההפגנות בשנתיים האחרונות.

מאות אלפים השתתפו במחאת האופוזיציה בבירה הסרבית, ביום חמישי האחרון האחרון ( צילום: REUTERS/Marko Djurica )

( צילום: REUTERS/Djordje Kojadinovic )

מועמדי "רשימת הסטודנטים" בעצרת בבלגרד ביום חמישי. נבחרו באסיפות בקמפוסים ( צילום: REUTERS/Djordje Kojadinovic )

ראש "רשימת הסטודנטים" מהאופוזיציה איליה סרדנוביץ', מחוץ לקלפי שבה הצביע בעיר נובי סאד ( צילום: NENAD MIHAJLOVIC / AFP )

( צילום: NENAD MIHAJLOVIC / AFP )

הסקרים ערב הבחירות לא היו אחידים, וכל צד טען שהוא זה שמוביל, אבל איתות חיובי למתנגדיו של ווצ'יץ' הגיע כבר מהשעות הראשונות של ההצבעה, עם תורים ארוכים בקלפיות ברחבי המדינה וגם בקלפיות שהוצבו מחוצה לה, בין היתר במינכן, לוס אנג'לס ושיקגו. ווצ'יץ' עצמו לפי הדיווחים נאלץ להמתין בקלפי שעתיים שלמות לפני שהגיע תורו להצביע. שיעור הצבעה גבוה נתפס על ידי הפרשנים ככזה שיסייע לאופוזיציה, וכבר בשעה 18:00 לפי השעון המקומי הוא שבר שיא והגיע ל-64.9% – הנתון הגבוה ביותר מאז התפרקות יוגוסלביה ב-1992. בסרביה, מדינה עם 6.53 מיליון תושבים, יש 6.45 מיליון בעלי זכות בחירה, שכוללים גם סרבים בקוסובו ובבוסניה.

"רשימת הסטודנטים" הצליחה לסחוף אחריה תמיכה גדולה גם בגלל הזעם הרב על השחיתות הממשלתית שחשפה הטרגדיה בנובי סאד, וגם בזכות קמפיין שטח מוצלח שבו פעילים צעדו או ערכו מסעות אופניים ברחבי המדינה, בניסיון לשכנע גם בוחרים באזורי הפריפריה, הנחשבים למעוזים מסורתיים של ווצ'יץ'. תחת המסר של "אנחנו יודעים כיצד", עם מועמדים "מומחים" ולא פוליטיקאים, הם הבטיחו לשקם את הכלכלה והדמוקרטיה, ולחדש גם את תחושת הקהילה והסולידריות אחרי 12 שנות "שלטון היחיד" לכאורה של ווצ'יץ'.

"במשך עשרות שנים העם מחכה לרגע הזה, למשהו שייתן לנו תקווה שנוכל לחיות בחופש ובהתאם לכללי הדמוקרטיה", אמרה השחקנית ילנה שטופליאנין, בת 48, בקלפי בבלגרד. ביום חמישי האחרון התכנסו מאות אלפים לעצרת סיום הקמפיין של "רשימת הסטודנטים", וביניהם הייתה גם נטליה סטפנוביץ', סטודנטית למשחק, שאמרה להמונים שם: "נותרו עוד שלושה ימים, והם יחלפו. כך גם הפחד, הסחיטה באיומים וחוסר הצדק. הרודנים יחלפו מן העולם, כפי שתמיד קורה, אבל תושבי המדינה הזאת לעולם לא ייעלמו, והם יעמדו זקופים כמו אנדרטה למאבק המשותף שלנו".

מצביע עם הכלב, היום בבלגרד. "הפחד וחוסר הצדק יחלפו מהעולם" ( צילום: Pedja Milosavljevic / AFP )

( צילום: Sasa DJORDJEVIC / AFP )

( צילום: Sasa DJORDJEVIC / AFP )

ווצ'יץ', המכחיש את הטענות לשחיתות מצדו או ניסיונות דיכוי של מתנגדיו הפוליטיים, האשים מנגד כי פעילי המחאה מומנו לכאורה על ידי "שחקנים זרים" מקרואטיה וממונטנגרו, וגם בעצרת הסיום של הקמפיין שלו אמש האשים שמתנגדיו "רוצים להרוס את סרביה". ווצ'יץ' נהנה מפופולריות בקרב רבים במדינה, הזוקפים לזכותו תהליך של צמיחה כלכלית ומודרניזציה בעשור האחרון, עם בניית כבישים מהירים, רכבות, בתי ספר ובתי חולים חדשים. בקמפיין הנוכחי הוא הבטיח להגדיל את הפנסיות ואת השכר הציבורי, ולהשקיע כספים רבים יותר בשירותי הבריאות. מבחינת מדיניות חוץ הוא מטפח קשרים הדוקים עם סין ועם רוסיה – בעלת בריתה המסורתית של סרביה, שהיא גם ספקית הגז הטבעי הראשית שלה. לצד זאת הוא עדיין חותר לצירוף סרביה לאיחוד האירופי, אף שתחת הנהגתו היחסים עם בריסל נעשו מתוחים בשנים האחרונות, בין היתר בשל הטענות לדיכוי המחאה.

בכל הנוגע למדיניות חוץ, המהפך לטובת מתנגדיו של ווצ'יץ' עשוי להדאיג גורמים בירושלים: מנהיג מפלגת השלטון הסרבית נחשב לאחד מתומכיה הגדולים של ישראל באירופה, ורק בחודש אפריל השנה הוא הכריז על מיזם משותף עם ישראל לייצור כטב"מים צבאיים . מתנגדיו מ"רשימת הסטודנטים" לא הבהירו עד כה כיצד תיראה מדיניות החוץ שלהם, וגם יחסם לישראל לא ברור. כשנשאל מהו יחסה של המפלגה לסין ולרוסיה, ניפק ראש הרשימה סרדנוביץ' תשובה מתחמקת: "מדיניות החוץ של סרביה תונחה על פי האינטרסים של אזרחינו. זה יהיה ההבדל המרכזי לעומת ההתנהלות בעבר. סוגיות של מדיניות חוץ אינן בראש סדר העדיפויות של מצע רשימת הסטודנטים. צעדי הממשלה החדשה יתמקדו בביסוס ערכי היסוד של שלטון החוק במדינה, בשחרור המוסדות משליטה פוליטית ובחיזוק הדמוקרטיה באופן מקיף. הסיבה לכך היא שממשל פנימי יציב ומתפקד היטב הוא תנאי מקדים לשיפור עמדת המיקוח במשא ומתן".

הבחירות היום נערכו תחת אווירה מתוחה מאוד, כשפרשנים רבים מזהירים שתוצאות צמודות, כאלו שמי מהצדדים עשוי לנסות לערער עליהן, יובילו לתקופה ממושכת של אי-יציבות פוליטית ואולי אף למהומות. ווצ'יץ' עצמו הבטיח כשהצביע היום בבלגרד לקבל את תוצאות הבחירות, גם אם מפלגתו תנחל תבוסה: "vox populi, vox dei (קול העם הוא קול האל)", הוא אמר, "אם נפסיד, נכיר ברצון הבוחר. אם ננצח, איש לא ייקח את הניצחון מאיתנו". לצד זאת, הוא הזהיר מ"כאוס" והבטיח לדכא באופן מיידי מהומות שעלולות לפרוץ בטענה לזיופים, אם מפלגתו תנצח.

המחאה נגד ווצ'יץ' בשנה שעברה. טענות לשחיתות וחתירה תחת יסודות הדמוקרטיה ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

שוטרים שהוצבו הערב ברחובות בלגרד, לקראת אפשרות של הפגנות ( צילום: AP Photo/Marko Drobnjakovic )

( צילום: AP Photo/Marko Drobnjakovic )