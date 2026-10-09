"מהומות התלמידים" בצרפת התפשטו לבלגיה: דוברי הצרפתית במדינה יצאו היום (שישי) לרחובות במחאה על קיצוצים חריפים בתקציב החינוך של בלגיה, ובהשראת המחאות מעבר לגבול. המשטרה מסרה כי 30 אלף מפגינים - מספר שהוגדר "חסר תקדים" - יצאו לרחובות בריסל מהבוקר (שישי), ומאות מתפרעים רעולי פנים התעמתו עם הכוחות.

המהומות בבריסל ( צילום: רויטרס )





המפגינים התאספו סביב התחנה המרכזית של בריסל, הממוקמת בין הפרלמנט האירופי לבין בניין בית המחוקקים של המדינה. הם השליכו לעבר השוטרים לבנים, בקבוקי זכוכית, גדרות ותמרורים - ובחלק מהתיעודים נראו גם השלכת רימוני הלם ורימוני עשן לעבר השוטרים. אחד השוטרים נראה כשהוא מחרים חרב סמוראים מידיו של מפגין. באחד הסרטונים נראו רעולי פנים וחובשי ברדסים משליכים חפצים לאש - בזמן שהשוטרים לא עושים דבר. גם דגל פלסטין נראה בהפגנות.

התלמידים המתפרעים הצטרפו לאנשי איגודי עובדים, הדורשים מהממשלה להעלות את המסים על בעלי ההכנסות הגבוהות ביותר, במקום להעלות את המע"ם או להטיל קיצוצים בתחומים כמו חינוך ובריאות. ב"דיילי מייל" צוטט נציג איגוד עובדים שאמר: "המצב הולך ומחמיר, ולאנשים נמאס. כמו המורים, גם התלמידים רואים שהתנאים מידרדרים".

גלריה בריסל בלהבות ( צילום: NICOLAS TUCAT / AFP )

( צילום: NICOLAS TUCAT / AFP )

( צילום: NICOLAS TUCAT / AFP )

דגל פלסטין במחאה ( צילום: NICOLAS TUCAT / AFP )

בלגיה חוותה בחודשים האחרונים גלי שביתות חוזרים ונשנים במחאה על ניסיונותיו של ראש הממשלה, בארט דה ובר, לחסוך 10 מיליארד אירו במהלך השנים הקרובות, במטרה לצמצם את הגירעון הגבוה של המדינה.

רבים בבלגיה הביעו תסכול מיוקר המחיה. אחד המפגינים אמר לתקשורת המקומית: "הכול רק הולך ומתייקר. אני אפילו לא מעז להסתכל יותר על המשאבה כשאני בא לתדלק. שייקחו את הכסף מהמקום שבו הוא נמצא. אני תומך במס על מיליארדרים. תמיד דורשים כסף מאנשים שכבר כמעט לא נשאר להם כלום".

אזורים רבים במדינה הושבתו או שפעילותם שובשה היום. נמל התעופה של בריסל נאלץ לבטל כ-140 טיסות אל מרכז התעופה וממנו, לאחר שעובדי חברת שירותי קרקע וטיפול בכבודה החלו לשבות.

המהומות בבלגיה ( צילום: NICOLAS TUCAT / AFP )

( צילום: NICOLAS TUCAT / AFP )

מחאות בבלגיה ( צילום: NICOLAS TUCAT / AFP )

( צילום: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert )

בינתיים, בצרפת שבה מהומות השתוללו בערים ובעיירות במשך ימים רצופים, רוב התלמידים חזרו היום לכיתות. עשרות אלפים יצאו לרחובות ברחבי צרפת מאז סוף ספטמבר, אז תלמידים החלו לחסום את הכניסות לתיכונים. המפגינים - רובם בני 15 עד 18 - התלוננו על היעדר מורים, מערכת שעות עמוסה מדי, כיתות מוזנחות ומבנים שאינם מסוגלים להתמודד עם עליית הטמפרטורות. משרד המשפטים הצרפתי מסר היום כי מאז תחילת ההפגנות נעצרו יותר מ-6,800 בני אדם, מהם 86% קטינים.

רוב ההפגנות לא גלשו לאלימות, אבל בחלק מהמקרים מפגינים הציתו שריפות והשחיתו תחנות אוטובוס. בתגובה השתמשה המשטרה בגז מדמיע, באלות וברימוני הלם, ובעקבות זאת נשמעו מצד ארגוני זכויות אדם האשמות שלפיהן נעשה שימוש מופרז בכוח. נער בן 15 איבד את ידו ביום שני לאחר שהמשטרה ירתה רימון הלם, והממשלה השעתה את השימוש בנשק זה.