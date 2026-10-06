נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התערב הערב (יום ג') במהומות הפוקדות את צרפת זה יותר משבוע, והאשים כי הפגנות הזעם שמקיימים תלמידי בתי הספר בעידוד מפלגת השמאל הקיצוני "צרפת בלתי-כנועה" אינן קשורות באמת למוסדות החינוך, אלא הן כיסוי למטרות אחרות: "מה שקורה בצרפת אינו אלא הגירה המונית שיצאה מכלל שליטה", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "זה לא קשור לבתי ספר, זה קשור לאיסלאם שרוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה!".

גלריה נשיא ארה"ב טראמפ. אישים בולטים במחנה שלו שיתפו סרטונים מצרפת: "סוציאליסטים רוצים לפרק את המערב" ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

אלפים מפגינים היום בנאנט. "הם בני 17, הם יודעים על מה הם מדברים" ( צילום: Sebastien Salom-Gomis / AFP )

נער בועט ברימון עשן היום במהלך המחאה בשטרסבורג. יותר מ-6,000 כבר נעצרו, רובם בני נוער ( צילום: ROMEO BOETZLE / AFP )

מחאת התלמידים בצרפת החלה ב-17 בספטמבר וצברה תאוצה בשבוע שעבר, כשתלמידים ממאות בתי ספר, במיוחד בפרברים העניים שבהם מתגוררות משפחות ממעמד הפועלים, כגון פרבר סן דני של הבירה פריז, החלו לחסום את הכניסה לבתי הספר שלהם, להשתלט על כבישים, להבעיר פחים ולתקוף שוטרים ועוברי אורח, לדבריהם במחאה על הזנחת התשתיות בבתי הספר, הצפיפות בכיתות והמחסור במורים. ההפגנות פרצו בשעה שממשלת צרפת מנסה להעביר את תקציב המדינה לשנת 2027, ששם לו למטרה לצמצם את הגירעון.

מאז תחילת ההפגנות הוצתו או נבזזו לפחות 24 בתי ספר, ו-85 אנשי הוראה נפצעו. בעימותים נפצעו גם לפחות 715 שוטרים, לצד 215 בני נוער. לפי העדכון האחרון של הרשויות, ברחבי צרפת כולה נעצרו מתחילת המחאה כבר יותר מ-6,000 בני אדם, רובם בני נוער, ומשרד המשפטים מסר היום כי מתוכם 1,800 יועמדו לדין, בהם 1,483 קטינים. הנזק שנגרם לרכוש במחאה האלימה מוערך בעשרות מיליוני אירו. מתנגדי ההפגנות האשימו את מפלגת "צרפת הבלתי-כנועה" של מנהיג השמאל הרדיקלי ז'אן לוק מלנשון, שהוא גם פוליטיקאי אנטי-ישראלי אדוק, בהסתה לאלימות ובשלהוב הפרעות, והם הדגישו את חלקם של מהגרים ובני מהגרים באלימות ברחובות.

כוחות הביטחון של צרפת מול תלמידים היום בבורדו ( צילום: Christophe ARCHAMBAULT / AFP )

עימותים בין שוטרים למוחים בשטרסבורג. רה"מ האשים את השמאל הקיצוני: "אתם רוצים כאוס"

את הפוסט נגד המהגרים והמוסלמים בצרפת הערב פרסם טראמפ פחות מחודש לפני בחירות אמצע הכהונה בארה"ב, שבהן הוא עלול להפסיד את השליטה בבית הנבחרים ובסנאט לדמוקרטים, ושלקראתן הוא מזהיר מהשלכות ההגירה על האמריקנים. הפוסט הערב בא אחרי שבימים אחרונים כבר שיתפו פרשנים המקורבים לתנועת MAGA של טראמפ שלל סרטונים מתוך ההפגנות בצרפת, וברבים מהם נראו צעירים, חלקם רעולי פנים, תוקפים שוטרים ואזרחים, בכלל זה באמצעות יידוי חפצים ושימוש בחומרי בערה.

רק אתמול שיתף ברשת X (לשעבר טוויטר) דייב רובין, פובליציסט מהימין הקיצוני נהנה מ-1.6 מיליון עוקבים, סרטון ממהומה בתחנת רכבת בצרפת, וכתב: "זה מה שיקרה בארה"ב אם הדמוקרטים יחזרו לשלטון". השדר גלן בק, איש ימין קיצוני שנהנה מ-2.2 מיליון עוקבים ברשת X, כתב: "מה שקורה בצרפת הוא חלק מרשת בינלאומית של סוציאליסטים שרוצים לפרק את המערב". לפי סקרים שמתפרסמים בארה"ב לקראת הבחירות ב-3 בנובמבר, המפלגה הרפובליקנית של טראמפ מפגרת בשורה של מרוצים קריטיים אחרי יריביה הדמוקרטים, ובמצב הזה טראמפ עלול בסבירות גבוהה למצוא את עצמו בשנתיים האחרונות לכהונתו כשהרפובליקנים בעמדת מיעוט בשני בתי הקונגרס.

המורה עומאר: "אם לא היו שורפים פחים, הממשלה לא הייתה מתייחסת"

את הפוסט ב-Truth Social הערב פרסם טראמפ בשעה שבה המפגינים בצרפת ותומכיהם מציינים "יום זעם", שבו לפי המשטרה השתתפו בהפגנות כ-256 אלף בני אדם בשלל ערים. בפריז, שם הפגינו כ-56 אלף איש, התעמתו קבוצות קטנות של מפגינים עם שוטרים במהלך צעדה שהתנהלה ברובה בשקט, ובתיכון הלן בושה ברובע ה-20 של הבירה הפכו מפגינים פחי אשפה ואופניים על צידם כדי להקים בריקדה מאולתרת. הפגנות גדולות נערכו היום גם בערים כמו שטרסבורג, מארסיי, בורדו, ראן, נאנט וליון, וגם בחלקן נרשמו עימותים עם המשטרה, כולל שימוש בגז מדמיע והצתת אש.

בצעדה בראן. גם לשם הגיעו דגלי פלסטין ( צילום: AP Photo/Jeremias Gonzalez )

מניפים את הדגל הפלסטיני בהפגנת התלמידים בשטרסבורג ( צילום: ROMEO BOETZLE / AFP )

"אין שום היגיון בלהכות קטינים". מפגינים בעיר קאן, היום ( צילום: Guillaume Saligot / AFP )

להפגנות היום הגיעו גם הורים הטוענים כי המשטרה הפעילה בימים האחרונים כוח מופרז נגד בני הנוער המוחים, ועשתה שימוש נרחב מדי במעצרים, בגז מדמיע ובאמצעים אחרים לפיזור הפגנות. "אין שום היגיון בלהכות קטינים", אמר פליקס בארני, סטודנט באוניברסיטה שהגיע להפגין וטען כי המשטרה מפעילה כוח לא-פרופורציונלי. "הם רוצים לחלק את הצעירים למפגינים טובים ומפגינים רעים", אמר עומאר סלאוטי, מורה בתיכון בארג'נטיי שבפרבריה הצפון-מערביים של פריז. "אלמלא פחי אשפה היו עולים באש, הממשלה לא הייתה נסוגה ומתחילה להכיר בסוגיות שעל הפרק".

אורליאן לה קוק, חבר פרלמנט מטעם מפלגת השמאל הרדיקלי "צרפת בלתי-נכנעת" שנותנת רוח גבית למפגינים, ולטענת מתנגדיה אף מפעילה אותם, אמר כי האלימות המשטרתית, הכוללת לדבריו שוטרים לפיזור הפגנות ושימוש באלות, בכדורי גומי ובגז מדמיע, היא "לחלוטין בלתי נסבלת". לאה מונימאר, מפגינה שהשתתפה במחאה היום בעיר ליל שבצפון המדינה, אמרה על התלמידים: "אנחנו צריכים להקשיב להם. הם בני 17, הם לא תלושים מהמציאות והם יודעים על מה הם מדברים. חשוב להראות שיש מבוגרים שתומכים בהם".

גז מדמיע במהלך העימותים בעיר ראן. "חשוב להראות שיש מבוגרים שתומכים בהם" ( צילום: AP Photo/Jeremias Gonzalez )

תגובה מידתית "כמעט בכל המקרים". קאן, היום ( צילום: Guillaume Saligot / AFP )

שר הפנים של צרפת לורן נונייז טען מצדו היום כי תגובת המשטרה הייתה מידתית "כמעט בכל המקרים", וכי ההפגנות התפתחו לעיתים לכדי התפרעויות שחייבו את התערבות השוטרים. נונייז הגן על שיטות הפעולה של המשטרה למרות המספר ההולך וגדל של פציעות קשות המיוחסות לאמצעים לפיזור הפגנות שבהם משתמשים השוטרים, בכללם המקרה אתמול שבו נקטעה כף ידו של נער בן 15 שהרים רימון הלם משטרתי שאמור להיות לא-קטלני.

רה"מ לקורנו: "השמאל הקיצוני רוצה בלגן מוחלט"

ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו גינה היום מצדו את ה"אלימות הקיצונית" המאיימת על בתי הספר, ואף כי הבטיח שכל פעולה חריגה ובלתי-הולמת של המשטרה תיחקר הוא גינה את הטענות לגזענות מצד השוטרים, ואמר כי ההאשמות הללו הן "שקר". ממש הערב הודיעו הרשויות בצרפת כי פתחו בחקירה נגד שוטר שירה אתמול רימון גז מדמיע בכינון ישיר ופצע קשה בפניו תלמיד תיכון באזור פריז.

רה"מ לקורנו. התלמידים מוזמנים להתלונן דרך הפורטל ( צילום: AP Photo/Harry Nakos )

אש במהומות ליד פריז בסוף השבוע. "זה הפרויקט הפוליטי שלכם" ( צילום: REUTERS/Sarah Meyssonnier )

בצד הגינוי לאלימות אמר היום ראש הממשלה לקורנו כי הממשלה והנהלות בתי הספר צריכות להקשיב לדאגות התלמידים ולמצוא להן פתרונות. בצל ההאשמות שהוא מתעלם מהמוחים השיק היום משרד החינוך של צרפת פורטל מקוון המזמין תלמידי תיכון לתאר באופן אנונימי את הקשיים שהם חווים בבית הספר ואת השינויים שהם מבקשים לראות. בהמשך הפנה לקורנו אצבע מאשימה לעבר מפלגתו של מלנשון, והאשים את השמאל הקיצוני בניהול "פרויקט פוליטי" שמטרתו "להפוך את המדינה לבלגן מוחלט" לקראת הבחירות לנשיאות שייערכו באפריל ובמאי.

לקורנו האשים את השמאל הרדיקלי ב"זריעת כאוס" מאז תחילת גל המחאה: "המציאות היא שאתם נוקטים עמימות בנוגע לאלימות, משום שהאלימות היא חלק מהפרויקט הפוליטי שלכם לזרוע כאוס מוחלט במדינה מעכשיו ועד לבחירות לנשיאות", אמר לקורנו. "שקרים בנוגע לכוונות הממשלה לא יצילו אתכם בקלפי. זריעת כאוס כפי שאתם עושים מאז תחילת מחאת התלמידים היא שערורייה. לא נאפשר לכם לעשות זאת".

בני נוער אחרי הצתת כלי רכב בהתפרעות בליון בסוף השבוע ( צילום: AP Photo/Jean-Francois Badias )

שוטרים מול נערים בעיר ברסט, בימים הראשונים של גל ההפגנות ( צילום: Fred TANNEAU / AFP )

צרפת צפויה לבחור בין הימין הקיצוני לשמאל הקיצוני. לה פן ומלנשון מתקרבים לסיבוב המכריע ( צילום: REUTERS/Fabrizio Bensch/Abdul Saboor )