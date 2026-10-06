מאחורי הפארסה במודיעין: דובר צה"ל ניסה אחר הצהריים (יום שלישי) לעשות סדר בנושא מעצרי עריקים ומשתמטים, אחרי שבתגובתו בצהריים סתר את עצמו והודה כי "לא עצרנו עריקים באופן יזום בכוונה". כעת, לפי צה"ל, כן בוצעו פעולות יזומות בספטמבר; כך, נחשף כי שמונה משתמטים ועריקים נעצרו במהלכו, מתוך 15 ניסיונות למעצרים יזומים. מדובר על 0.01% בלבד מתוך כ-80,000 משתמטים ועריקים משירות שרשומים כיום, רובם המוחלט מהחברה החרדית.

גלריה המשטרה יוצאת, תומכי העריק חוגגים ( צילום: סעיף 27א' לפי חוק זכויות יוצרים )

"במהלך חגי תשרי, בהתאם להערכת המצב, תוגברו חוליות השיטור וההיערכות למעצרי משתמטים ועריקים במעברי הגבול השונים, מעבר לפעילות ולנוכחות השוטפת", נמסר מצה"ל. "כלל הפעולות הללו דורשות תכנון, הכנות והקצאת משאבים מתאימים. במהלך חגי תשרי נעצרו יותר מ-200 עריקים ומשתמטים במעברי הגבול באופן יזום". מדובר, ברוב המקרים, על חרדים שביקשו לצאת לאומן, נעצרו ומאז שוחררו.

"במקביל, בוצעו גם מעצרים יזומים על-ידי המשטרה הצבאית והכל בתיאום עם משטרת ישראל", נמסר מהצבא. "במהלך חודש ספטמבר יצא חיל המשטרה הצבאית ל-15 ניסיונות מעצר עריקים ומשתמטים יזומים. מתוכם נעצרו בפועל 8 עריקים ומשתמטים. צה״ל ימשיך לפעול בנחישות לאכיפה שוויונית כלפי כלל עוברי החוק".

בינתיים, במשטרה מאשימים את התנהלות שוטרי המשטרה הצבאית בכאוס שהתרחש הלילה במודיעין. לטענתם, החיילים שהגיעו לעצור עריק בבית הוריו בשכונה שאינה חרדית התמהמהו בשטח, ולא עזבו מיד עם העצור - מה שאפשר למאות חרדים להגיע, להטיל עליהם מצור ואף לפרוץ אל תוך הבניין - ש דייריו נכנסו לבהלה ולחרדה . העריק לבסוף לא נתפס, אחרי שהחרדים הסכימו שלא לפגוע בשוטרים הצבאיים רק אם יתחייבו שלא לעצור אותו.

ניסיון מעצר העריק ע"י המשטרה ( צילום: סעיף 27א' לפי חוק זכויות יוצרים )





השוטרת שנפצעה במהלך ניסיון מעצר העריק במודיעין

העצור, נזכיר, הפעיל את "צבע שחור" - התארגנות חרדית שמטרתה למנוע מעצרים של תלמידי ישיבות. אותה התארגנות אחראית לשורת מהומות דומות שהתרחשו מאז פרוץ המלחמה - ומשום מה עדיין לא טופלה.

במשטרת מרחב השפלה תחקרו את אירועי הלילה, והודו כי "המתפרעים מבינים שידם על העליונה מול המשטרה והחוק". ל-ynet נודע כי מתחקיר המשטרה עולה שבניגוד לנהלים, כוח מצומצם של המשטרה הצבאית שהגיע למקום לא פינה את העריק מיד כשנתפס, ואפשר לו זמן התארגנות; ובעודו מושך זמן, החלו להתגודד המתפרעים במקום, ורק אז התבקשה המשטרה להגיע ולסייע בחילוץ הכוח הצבאי ובהשבת הסדר.

גורמים במשטרה טענו גם כי ההחלטה לשחרר את העריק ולהעביר לו צו להסדרת מעמדו התקבלה על-ידי גורמי צה"ל ולא על-ידי המשטרה. לטענת המשטרה, היא פעלה בהתאם לבקשת צה"ל והזניקה כוחות רבים למקום כדי לסייע במימוש החלטת הצבא.

"בעלי לקח אקדח": התכתבויות השכנים ממודיעין

את המציאות ההזויה הזו הרגישו היטב דיירי הבניין, שהתקשו לתאר את שעברו. "החרדים חיללו את הבית שלי ושל שאר הדיירים", אמרה אחת השכנות. "זה הבית הפרטי שלנו, המקום הכי מוגן שלנו ושל הילדים שלנו, שהפך להפקר. לקח הרבה זמן למשטרה לעשות סדר". בשיחות עם השכנים הם תיארו את האירועים כ"פוגרום": הפורעים נכנסו למבנה מהכניסה הראשית ומהחניה, עברו בין הקומות, דפקו על דלתות הדירות וצעקו "נמות ולא נתגייס".

התכתבות דיירי הבניין בוואטסאפ

לטענת דיירי הבניין, הם התקשרו למשטרה החל מחצות וחצי, אולם רק באזור 1:30 הגיעו שוטרים בהיקף מספק. "לקח זמן למשטרה להגיע וזאת הייתה הפקרות", אמר שכן. "השוטרים פשוט פחדו ולא השתלטו על ההמון עד שהגיעו יס"מ". שכנה אחרת הוסיפה: "הרגשתי שהם בתוך הבית, בסלון שלי. חשבתי שזה ערבים שהתחפשו לחרדים אז בעלי לקח את האקדח ורצנו עם הילדים לממ"ד".

אחת השכנות סיפרה שפורעים הגיעו באוטובוסים והתקהלו מתחת לבניין: "התעוררנו בבהלה. הבת שלי חשבה שעושים 7 באוקטובר במודיעין. בוואטספ של הדיירים כולם היו מבוהלים. אף אחד לא הבין מה קורה. נעלנו את הדלתות והסתגרנו בבית. התחילה האזעקה של כיבוי אש ופחדנו שהבניין נשרף עד שהבנו שהם הפעילו את הגלאי עשן".

השכנים סיפרו שהפורעים היכו שוטרת בראשה עם עציץ. היא דיממה מראשה והוכנסה לאחת הדירות עד שכוח מד"א הגיע וטיפל בה. בת 12 המתגוררת בבניין וירדה ללובי סיפרה: "זה היה מפחיד ולא ישנתי כל הלילה. בגלל זה לא הלכתי לבית הספר היום".

התנצלות אימו של העריק

אימו של העריק ליברמן שלחה לשכניה הודעת התנצלות בקבוצת הוואטספ של הדיירים: "אני יודעת שכולכם כועסים מאוד ובצדק ולכן חששתי מאוד להגיב עד עכשיו. חשוב לי שתדעו שאני מתנצלת מעומק הלב, זו לא דרכי ( והאמת שגם לא דרכו של הבן שלי, שלצערי ממש נוצל גם אם הוא לא מבין זאת כרגע). אני מתנגדת לכל אלימות ולכל ונדליזם. חשוב לי שתדעו שלא אני קראתי להם (וגם לא הבן שלי, שרק התקשר לרב לברר מה עם הדחיית שירות שהם עשו עבורו ומשם כנראה הכל התגלגל), וודאי שלא נתנו למישהו את הקוד או מפתחות או כל סיוע אחר לעידוד האלימות.

"למעשה גם אני נפלתי קורבן לאלימות הזו כי כמעט עקרו לי את הדלת מהמקום. אני ממש מצטערת על כל עוגמת הנפש. הבן שלי בחר בדרך שונה משלי (וכנראה גם משל מרבית הדיירים בבניין). אני שירתי כקצינה בצבא, גם בתי הייתה קצינת חי"ר ובני האחר לוחם ביהלום. הבן השני שלי בחר בדרך שונה אבל הוא עדיין בחור הגון וטוב שמסייע לכל מי שנזקק, גם אם כרגע זה לא נראה לכם כך. הוא לא גר אצלי אבל מתארח. אף אחד מאיתנו לא צפה את התרחיש הזה. למעשה שנינו כבר היינו לבושים כדי לצאת עם השוטרים כשמכאן הכל התדרדר".