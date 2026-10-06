צה"ל הודה בדיון עם היועמ"שית גלי בהרב-מיארה כי נמנע ממעצרים יזומים של עריקים "בתקופה האחרונה", בלי לפרט, ומסר כי הדבר נעשה "על רקע ריכוז מאמצים במעברי הגבול והתאמות לתקופת החגים".
ההודאה של צה"ל מנוגדת לחלוטין לתגובת דובר צה"ל לתקשורת רק לפני שבועיים, שם נטען כי הדיווחים על אי ביצוע מעצרים יזומים "לא נכונים", וכי "חיל המשטרה הצבאית מבצע פעולות אכיפה יזומות במרכזי אוכלוסיה הנדרשות בליווי של משטרת ישראל ובמעברי הגבולות בהתאם למשימותיו".
במסמך העדכון לבג"ץ שיוצא מטעם היועצת המשפטית לממשלה נכתב כי "גורמי הצבא עמדו על כך כי בתקופה האחרונה, על רקע ריכוז מאמצים במעברי הגבול והתאמות לתקופת החגים, ככלל, לא התקיימה אכיפה יזומה ולא התבצעו מעצרים". עוד נכתב כי הצבא יחזור לפעילות מעצרים יזומה במהלך חודש אוקטובר.
המשנה ליועמ"שית גיל לימון נזף בצבא וקבע בין השאר כי "העובדה כי זה זמן לא מבוטל לא מתבצעת פעילות יזומה מול משתמטים, לרבות מעצרים, אינה הולמת את צרכי הביטחון - בפרט לאור הבהרת הפיקוד הבכיר של הצבא כי הגדלת הצבא הסדיר היא צורך אסטרטגי; את ערך השוויון, את התחייבויות המדינה בפני בג"ץ ואת פסק הדין שניתן ובו נקבע כי יש להורות על בטלותו של החוק שמנע ביצוע של מעצרים של תלמידי ישיבות".
בתוך כך, מהמסמך עולה כי במסגרת "ריכוז המאמצים" שנעשה במעברי הגבול בחודש ספטמבר נעצרו 212 עריקים ומשתמטים, מתוכם מוערך כי 163 הם בני הציבור החרדי. נמסר כי כל 212 העצורים הועמדו לדין, מרביתם בדין המשמעתי. מתוך 188 העצורים שנתפסו בנתב"ג, 64 נתפסו רק בחזרתם לישראל, דבר המעלה חשש מפני קיומן של "פרצות" באכיפת איסור היציאה מהארץ. רשות האוכלוסין מסרה כי "פרצות" שזוהו נסגרו במהירות, וכי ביחס למי שביצע עבירה פלילית של "גניבת גבול" עניינו הועבר לטיפול של משטרת ישראל או של צה"ל.
הפעילות היזומה בניסיון לאתר עריקים צומצמה במהלך חודשי הקיץ, כשברקע נסיעתם של חרדים רבים לאומן, ועל כן תגבור הכוחות בנתב"ג. חרף הקפאת חוק הפטור ממעצר עריקים על ידי בג"ץ, רובם המכריע של החרדים נעצרו במפגש אקראי עם שוטרים או בנתב"ג כשניסו לצאת מהארץ או לחזור לשטחה.
המשנה ליועמ"שית הוסיף בדברי הביקורת שלו כי "על המשטרה הצבאית לשוב בהקדם לביצוע פעולות אכיפה יזומות, בתיאום עם משטרת ישראל, וכאמור גורמי הצבא מסרו כי פעילות זו אמורה לשוב ולהתקיים בחודש אוקטובר, וכל זאת בצד יישום נוהל העבודה המשותף של הצבא והמשטרה בעניין משתמטים ועריקים שנעצרים באקראי. כמו כן, על הפרקליטות הצבאית להשלים בהקדם את המהלכים להורדת רף העמדה לדין בגין השתמטות ושל עריקי בק"ס ולתיקון פקודת הדין המשמעתי".
כזכור, גובש בין הצבא למשטרת ישראל נוהל עבודה משותף, שלפיו משתמטים ועריקים שנתפסים באקראי מעוכבים על ידי המשטרה למשך 30 דקות, ובפרק זמן זה מגיעים נציגי המשטרה הצבאית. גורמי הצבא והמשטרה הבהירו כי הנוהל תקף ומתוקף מעת לעת במשטרה, ואף תוקף לפני מספר שבועות, ומופץ לכלל המשטרה. יחד עם זאת, לפי הנמסר מגורמי הצבא, בחודשיים האחרונים, נוכח ההתמקדות במעברי הגבול, היקף המעצרים כתוצאה מפעילויות אלה מוערך במעצרים ספורים.
רק הלילה, המוני חרדים התפרעו במודיעין והצליחו למנוע מעצר של עריק - שתועד בהמשך חוגג ברחוב אחרי שהמעצר כשל. מאות חרדים פרצו לבניין במודיעין שאליו הגיעה המשטרה הצבאית כדי לעצור את העריק, והתעמתו עם כוחות משטרה במקום, עד שלבסוף הכוחות עזבו מבלי לעצור אותו. החרדים תועדו אפילו בתוך דירת המגורים של העריק, לצד כוחות משטרה גדולים. בהמשך העריק יצא אל הרחוב ל"מעמד כבוד" עם המתפרעים על גג רכב, וקיבל ממתקים מאחד מהם.