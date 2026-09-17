תמונות לוויין שפורסמו הערב (יום חמישי) מעידות כי איראן ממשיכה בשיקום אתר הגרעין "טלקאן 2", שהופצץ על-ידי חיל האוויר במהלך מבצע "שאגת הארי". התיעוד החדש מהלוויין מצטרף לזה שפורסם בחודש יולי ברשת CNN, שהעלה כי איראן פועלת לבנייה מחדש של האתר באופן משמעותי. במקביל לפרסום על שיקום אתר הגרעין, בארה"ב דווח כי הנשיא דונלד טראמפ עומד בפני "החלטה גדולה" בנוגע להמשך המלחמה מול איראן.
בתמונות הלוויין, שצולמו על-ידי חברת "Vantor" ב-13 בספטמבר, נראה כי האיראנים הקימו אוהל גדול מעל האתר שהותקף, ככל הנראה כדי להסתיר את העבודות לשיקומו. במכון למדע וביטחון בינלאומי (ISIS), מכון מחקר אמריקני מוביל העוסק במעקב אחר תוכנית הגרעין של איראן שמושבו בוושינגטון, ציינו כי "ניתן לראות פעילות משמעותית סביב אתר הבנייה", כאשר כלים כבדים, בהם בולדוזרים ומשאיות מלט, תועדו פועלים לבנייה מחדש של המתקן.
במכון ציינו כי עבודות השיקום החלו עוד בחודש יוני, כאשר תועדו תיקונים לחורים בקרקע המתקן שנגרמו עקב פגיעת פצצות חודרות בונקרים. לפי המכון, נראה כי הושלמה בניית מחסה הגנה מבטון בצד הימני של אתר הגרעין, שנועד לספק מיגון מפני הפצצות מהאוויר.
כאמור, ברשת CNN פורסמו באמצע יולי תיעודי לוויין בלעדיים שבהם נראה שוב כי איראן פועלת לשקם את מתקני הגרעין שלה - בניגוד למזכר ההבנות. מכון ISIS ניתח אז חלק מהתמונות לצד תיעודי לוויין נוספים שפורסמו, והעלה כי איראן פועלת "באופן משמעותי" לשקם את "טלקאן 2", שנמצא בתוך בסיס פרצ'ין.
ישראל תקפה את האתר "טלקאן 2" פעמיים, במרץ השנה ובאוקטובר 2024. במתקן המדובר ניסה המשטר בטהרן לקדם יכולות לפיתוח נשק גרעיני, ובצה"ל אמרו במרץ האחרון כי "האתר שימש בשנים האחרונות לפיתוח חומרי נפץ מתקדמים ולביצוע ניסויים רגישים במסגרת פרויקט 'אמאד', התוכנית החשאית לפיתוח נשק גרעיני בשנות ה-2000".
במזכר ההבנות בין איראן לארה"ב, שקרס מאז, צוין בפירוש כי "הרפובליקה האיסלאמית של איראן מאשרת מחדש כי לא תשיג או תפתח נשק גרעיני. הרפובליקה האיסלאמית של איראן תשמור על הסטטוס קוו הנוכחי של תוכנית הגרעין שלה". לפיכך, תיעודי הלוויין העידו על חריגה מההסכם, שהיה בתוקף באותה עת.
"האם אני רוצה לחסל את האיראנים?"
כאמור, באתר "אקסיוס" דווח כי לקראת פגישתו עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי כינוס העצרת הכללית של האו"ם, נשיא ארה"ב טראמפ תוהה אם לשוב ללחימה עצימה נגד איראן.
טראמפ אמר לאתר החדשות כי "יש לי החלטה לקבל. האם אני רוצה לחסל אותם? אצלי הכל יכול לקרות". לפי הדיווח, הנשיא האמריקני מעוניין לשמוע את דעותיהם של מנהיגי בעלות בריתה של ארה"ב במזרח התיכון בנוגע להמשך המלחמה - או לסיומה.
במקביל, כתב "אל-מיאדין" בטהרן דיווח הערב כי איראן נערכת "לתרגיל הצבאי הגדול ביותר שלה, שיכלול השתתפות ציבורית רחבה, ויתקיים מחר". מפקד משמרות המהפכה בטהרן, חסן חסן זאדה, מסר לערוץ: "המסר שהאמריקנים חייבים להפנים הוא שהעם שלנו מוכן לצאת לשטח ולהקריב למען ארצו. כיום אנחנו נמצאים בעמדה שבה אנו כופים את רצוננו, והיוזמה נמצאת בידינו. ברשותנו יכולות רבות שטרם חשפנו".
שכנותיה של איראן - בהן אלו שנחשבו לידידותיה - סובלות מתקיפות חוזרות ונשנות על-ידי משטר האייתולות, במסגרת המאבק מול ארה"ב על השליטה במצר הורמוז, שהובילה לעלייה במחירי הנפט. בתחילת השבוע טראמפ אמר כי המלחמה עם איראן תסתיים "לפני בחירות האמצע" בארה"ב, שיתקיימו בנובמבר, "או אולי ישר אחריהן".
לפי דיווחים בארה"ב המלחמה גרמה לירידה בפופולריות של טראמפ, בין היתר עקב ההתייקרויות שנגרמו עקב העלייה במחירי הנפט. בעצרת בחירות בצפון קרוליינה טראמפ טען הלילה כי איראן "התקשרה" והתחננה לכאורה לעשות עמו עסקה: "אני לא חושב שהיא מוכנה עדיין", הוא ציין – כשברקע בכירי המשטר בטהרן לא מגלים סימני שבירה אל מול המצור האמריקני וממשיכים לדרוש תנאי כניעה מארה"ב בתמורה לפתיחת מצר הורמוז.
לצד זאת טראמפ הבטיח שוב ש"המלחמה תיגמר מהר מאוד", והוסיף שכשזה יקרה המחיר יצנח כמו "רקטה שנעה הפוך". אבל לצד זאת הוא הדגיש כי עליות המחירים הן דבר מוצדק עבור השגת יעדי המלחמה מול איראן: "אני חייב לומר, יש לכם מחיר דלק קצת גבוה יותר, זה מחיר מאוד קטן לשלם עבור מה שעשינו, זה קצת יותר, והאמתי אפילו אם זה היה הרבה יותר (זה היה שווה את המחיר – ynet)", הוא אמר.