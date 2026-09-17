לצד זאת טראמפ הבטיח שוב ש"המלחמה תיגמר מהר מאוד", והוסיף שכשזה יקרה המחיר יצנח כמו "רקטה שנעה הפוך". אבל לצד זאת הוא הדגיש כי עליות המחירים הן דבר מוצדק עבור השגת יעדי המלחמה מול איראן: "אני חייב לומר, יש לכם מחיר דלק קצת גבוה יותר, זה מחיר מאוד קטן לשלם עבור מה שעשינו, זה קצת יותר, והאמתי אפילו אם זה היה הרבה יותר (זה היה שווה את המחיר – ynet)", הוא אמר.