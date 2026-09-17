המלחמה באיראן נמשכת בלי סוף ברור באופק, מצר הורמוז עדיין חסום ברובו הגדול, ההסלמה בין החות'ים לסעודיה תורמת גם היא לחשש הגדול ממחסור בנפט – והזינוק הגדול במחירו מצית בימים האחרונים מחאות ברחבי העולם. בכמה מדינות מפגינים העלו באש מכוניות והבעירו צמיגים לאחר שהמחיר לחבית נפט טיפס שוב אל יותר מ-100 דולר. בסוריה המונים יצאו להפגין במחאה הגדולה ביותר שם מאז הפלת משטר אסד, וגם באירופה ובאסיה נרשמו מחאות ושביתות – וניכר כי הזעם מבעבע, כשהמשבר עלול רק להחמיר אם המחסור יימשך אל תוך החורף, אז הביקוש יעלה.

גלריה מהומות בשבוע שעבר בגואטמלה, בעקבות משבר הנפט ( צילום: Johan ORDONEZ / AFP )

באסיה, שם ישנה תלות גדולה מאוד בנפט ובגז מהמזרח התיכון, המשבר ניכר במיוחד, וממשלות ברחבי היבשת כבר נכנסו לחובות בעקבות ניסיונות קודמים להתמודד עם הזינוק במחירים לאורך המלחמה שנמשכת כבר יותר מחצי שנה. כעת מתמודדות ממשלות אסיה עם סבב שני של אותו משבר, והן וממשלות נוספות בעולם נדרשות להכריע בדילמה סבוכה: לגלגל את עליות המחירים אל אזרחים ממורמרים ממילא ולהסתכן בהאצה של האינפלציה – או להגדיל את הסובסידיות כדי להגן על הציבור מהעליות, אבל אז להסתכן בהגדלת הגירעון ובערעור המטבע המקומי.

"עד כמה מרחב כלכלי יש למדינות אסיה, או למדינות העולם המתפתח בכלל, כדי להתמודד עם המשבר הגיאופוליטי הזה?", תהתה בריאיון ל"ניו יורק טיימס" סאנה ג'פרי, מומחית לסכסוכים באסיה מהאוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה. "מה יקרה לשווקים הפיננסיים העולמיים כשהיכולת הזו תתחיל להיגמר? בשלב מסוים זו הולכת להיות הבעיה של כולם", היא הזהירה. להלן כמה ממוקדי המחאות, השביתות והתסכול בעולם:

מחאת ענק בסוריה, זעם גם בעיראק

בסוריה פרצו ביום ראשון מחאות בשלל ערים במדינה , בעיקר במחוזות המזרחיים והצפוניים שלה, בעקבות הודעת הרשויות על זינוק של עד 40% במחירי הדלק והגז. הזינוק הוסבר גם בעליות המחירים העולמיות וגם בעבודות שנערכות כעת בבית הזיקוק הגדול ביותר במדינה, שהביאו לצמצום יכולת הייצור המקומית ולהעלאת התלות בייבוא. אבל בסוריה, אחרי 13 שנות מלחמת אזרחים הרסנית, 90% מהתושבים חיים מתחת לקו העוני – וההחלטה הזו, שהצטרפה להעלאות מחירים קודמות מאז פרוץ המלחמה, הייתה צעד אחד יותר מדי, והמונים יצאו להפגין וחסמו כמה כבישים מרכזיים עם צמיגים בוערים. ההפגנות נמשכו שלושה ימים רצופים, ובעיר קמישלי הכורדית למשל צעדו עם שלטים שעליהם נכתב "לא למדיניות של הרעבה". "העם לא ישמור על שתיקה", הבטיח בהפגנה שלשום עבדל רחמן חליל בן ה-56. "אנחנו דורשים את זכויותינו, הם חייבים להיכנע לדרישות העם".

ההפגנות בסוריה בתחילת השבוע, נגד העלאת מחירי הדלק במדינה





מפגינים סורים עם צמיגים בוערים בכביש, באזור חלב ( צילום: Bakr ALKASEM / AFP )

( צילום: REUTERS/Mahmoud Hassano )

בעוד בישראל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הפחית את מס הבלו כדי למנוע עלייה במחירי הדלק – כשמבקריו האשימו אותו ב"כלכלת בחירות" – גם מדינות אחרות במזרח התיכון נאלצו להעלות מחירים, ובלבנון דווח שלשום על זינוק משמעותי במחירי הבנזין והסולר. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, הסביר כי "הטיפול במשבר החשמל והקמת תחנות כוח חדשות דורשים השקעות בהיקף של מיליארדי דולרים, והמדינה לא יכולה כרגע לגייס כספים אלה בכוחות עצמה". גם בעיראק מדווחים על משבר דלק חמור, ובימים האחרונים התפרסמו תמונות של תורים גדולים בתחנות דלק במדינה. הרשויות שם סופגות ביקורת ציבורית קשה, בטענה כי נכשלו באספקת הצרכים המקומיים.

שביתה בפיליפינים, הפסקות חשמל באינדונזיה

המשבר העולמי ניכר כאמור במיוחד באסיה, ובאינדונזיה דווח השבוע על מחסור משמעותי בדלק ובגז בישול במקאסאר, בירת מחוז דרום סולאווסי. באזור נרשמו הפסקות חשמל רבות, והרשויות הגבילו את רכישת הדלק. לפי "ניו יורק טיימס", בעיר היו נהגים שנאלצו לגרור את האופנועים שלהם אחרי שמכליהם התרוקנו מדלק, או שהשאירו אותם בתורים ארוכים ליד תחנות דלק – שהתרוקנו גם הן מדלק. בעיר דווח ביום שני על הפגנה של נהגי מוניות בעקבות המשבר, ובמקביל הפגנה של סטודנטים ביוגיאקרטה, באי ג'אווה, פוזרה בכוח.

תור לתחנת דלק במקאסאר:

SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM bersubsidi, demi mengatasi antrean panjang yang sudah terjadi selama sepekan, di hampir semua SPBU.



Sistem itu bakal diberlakukan hingga 20 September. pic.twitter.com/NJOw4H29V9 — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) September 16, 2026

גם בפיליפינים המתח רב, ועובדי קבוצת התחבורה "מניבלה" פתחו ביום שני בשביתה – ודרשו מהממשלה לסבסד את מחיר הדלק ולבטל מיסים המוטלים עליו. במפרץ מנילה דייגים קיוו לצאת השבוע לים אחרי שבועות שלא יכלו לעשות זאת בגלל גשמי המונסון, וכעת בעקבות העליות במחירי הסולר והגז, שבהן עושות הסירות שלהן שימוש, רבים נאלצו לוותר על מסע הדיג. "רבים כבר היו להוטים לחזור לדוג, אבל אין להם כסף לקנות גז", אמר ל"ניו יורק טיימס" פרננדו היקאפ, יו"ר איגודי דייגים מקומי, "סבבי העלאות המחירים החדשים חונקים רבים מאיתנו למוות". מודסטו פלורנדה, שעומד בראש ארגון נהגי אוטובוסים במדינה, אמר לעיתון כי כעת גם משמרת של עד 18 שעות מניבה הכנסה שמספיקה בקושי לארוחה אחת. הממשלה הציעה לנהגי התחבורה הציבורית מענק חד-פעמי של כ-80 דולר, אבל לדברי פלורנדה, "זה לא מספיק".

בווייטנאם קראו נהגי אפליקציית Grab, המשמשת להזמנת נסיעות, להפגנות במחאה על העלייה במחיר הדלק, ומחאות דווחו גם בסרי לנקה ובבנגלדש – מדינה ש-90% מהדלק שלה מיובא מהמזרח התיכון. בבנגלדש מדווחים גם על מחסור בגז טבעי שקריטי לייצור חשמל, מה שהוביל לסגירה זמנית של מפעלי טקסטיל, הענף המרכזי בתעשייה המקומית. גם שם מדווחים על הפסקות חשמל בפעילות המפעלים, המשבשת את פעילותם, ובבירה דאקה נערכה החודש צעדת מחאה בעקבות המשבר. נהיד איסלאם, ממנהיגי האופוזיציה במדינה, אמר אז כי מדובר במחאה "נגד אלו שמקימים קרטלי גז, נפט וחשמל ומנסים להעלות את המחירים".

עימותים בצרפת, שיירות מחאה בפורטוגל

בצרפת דווח שלשום על עימותים בין שוטרים לעשרות דייגים – שחסמו במשך שעות מסוף דלק מרכזי בעיר החוף פוס-סיר-מר שבדרום המדינה. ראש העיר, פיליפ מוריזו, אמר כי ענף הדיג המקומי מתמודד עם "משבר עמוק" וקרא לממשלה בפריז לספק בדחיפות פתרון: "חייבים להקשיב לזעם של המפגינים", הוא אמר. במכתב ששלח לראש הממשלה סבסטיאן לקורנו הוא הוסיף: "יוקר המחיה המאמיר, מחירי הדלק המתייקרים, מספר ההגבלות שהולך וגדל, ההכנסות שלא מספיקות וחוסר הוודאות מציבים חלק מאנשי המקצוע במצב בלתי אפשרי".

גם היום: מפגינים חוסמים גישה למסוף דלק בדרום צרפת, עם צמיגים בוערים ( צילום: Sylvain THOMAS / AFP )

( צילום: Sylvain THOMAS / AFP )

( צילום: Sylvain THOMAS / AFP )

תחנת דלק שהושחתה אתמול בצפון צרפת, עם גרפיטי של המילה "גנב" ( צילום: Sameer Al-DOUMY / AFP )

במקביל, בפורטוגל התארגנו נהגים דרך הרשתות החברתיות ויצאו לשיירות מחאה שנסעו באיטיות וגרמו לפקקים בצירים מרכזיים במדינה. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, אחת השיירות גם חסמה את הגישה לבית זיקוק גדול בעיירה סינש. המשבר הוביל לאזהרה של איגוד עובדי הכבאות במדינה ולפיה ארגוני המתנדבים המסייעים להם כבר לא מסוגלים לעמוד בעלויות. ביום שני הודיעה הממשלה בליסבון על חבילת צעדים שמטרתה להקל על המצוקה, ובין היתר היא תכלול סיוע לנהגי מוניות, למובילים ולשירותי הכבאות.

מהומות בגואטמלה: "מנסים לזרוע כאוס"

גם בגואטמלה פרצו הפגנות בעקבות עליות מחירי הדלק, ובשבוע שעבר נרשמו כמה וכמה מקרי אלימות בהפגנות של ארגוני נהגי משאיות וארגונים נוספים, בפרט בבירה גואטמלה סיטי. המפגינים חסמו כבישים, הציתו רכבים ותקפו שוטרים. לפי הרשויות שני שוטרים נורו ונפצעו במהומות, ו-14 בני אדם נעצרו.

העימותים בגואטמלה סיטי, ביום שישי האחרון ( צילום: Johan ORDONEZ / AFP )

( צילום: Johan ORDONEZ / AFP )

הנשיא ברנרדו ארוואלו האשים ארגוני פשיעה ופוליטיקאים יריבים בניצול המחאה, ובנאום שנשא לאומה בתחילת השבוע טען כי השלטונות זיהו "גורמים נוספים המנצלים את חוסר שביעות הרצון של האזרחים כדי לעורר חסימות ופעולות אלימות" – לדבריו במטרה "לזרוע כאוס ואי-סדר", ולערער את ממשלתו. אלווארס והמחוקקים בקונגרס מקדמים כעת חוק שיגביל את מחיר הסולר והבנזין ויקבע כי אם ייחצה רף מסוים ייכנס לתוקף סבסוד ממשלתי – אולם המהלך עדיין נמצא בהליכי חקיקה, ולא ברור מתי ייצא לפועל.

התסכול בארה"ב יעלה לרפובליקנים בבחירות?

בארה"ב בינתיים לא דווח על מחאות, אבל התסכול ניכר – גם בקרב תומכיו של הנשיא טראמפ. לפי סקר "ניו יורק טיימס" שהתפרסם שלשום, בעוד בינואר 72% מהרפובליקנים אמרו כי הכלכלה הייתה במצב טוב יותר מזה שהיה שנה לפני כן – רק 29% חשבו כך בסקר הנוכחי. מבין כלל הנשאלים בסקר רק 28% אמרו שהם מרוצים מהאופן שבו טראמפ מטפל ביוקר המחיה, לעומת 71% שהביעו אי-שביעות רצון – פער אדיר של 43%, ועלייה של 13% מהפער בסקר מחודש ינואר. מחיר הסולר בארה"ב כבר זינק אל מעל הרף של 6 דולר לגלון אחד, מחירו הממוצע של גלון בנזין עומד על 4.5 דולר, ובמהלך החורף האמריקנים צפויים לשלם עוד יותר גם כדי לחמם את בתיהם, עם זינוק נוסף שצפוי במחירי החשמל, הגז והסולר להסקה.

PabloReports: Donald Trump keeps saying we are in a golden age. Do you agree?



Massie: You need gold to buy diesel now, so maybe it is the golden age. pic.twitter.com/IjU6JXyeEx — Acyn (@Acyn) September 14, 2026

את המצב היטיב לתאר שלשום חבר הקונגרס תומאס מאסי – הרפובליקני האנטי-ישראלי שמרד בטראמפ בעקבות המלחמה באיראן והודח בפריימריז הרפובליקניים במדינתו קנטקי – כשנשאל מה דעתו על הצהרותיו של טראמפ ולפיהן ארה"ב נמצאת כעת ב"תור הזהב" שלה. "אתה צריך עכשיו זהב כדי לקנות סולר, אז אולי זה באמת תור הזהב", הוא עקץ. מאסי, שגם אחרי הדחתו בפריימריז ממשיך לכהן בבית הנבחרים עם תום כהונתו בתחילת השנה הבאה, הגיש שלשום הצעה מפתיעה לפתיחה בהליכי הדחה נגד שר ההגנה פיט הגסת' – שלטענתו ניצל את סמכותו לרעה לאורך המלחמה באיראן ופעל לכאורה בניגוד לחוק כשאפשר לכוחות האמריקניים לפעול בלי אישור הקונגרס. אף שהסיכוי שההצעה הייתה עוברת היה נמוך מאוד, יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון הודיע אמש כי הבית ייצא מיד לפגרת בחירות – יום אחד מוקדם יותר מהמתוכנן – באופן שמנע הצבעה היום על הפתיחה בהליכי הדחה, הצבעה שעשויה הייתה להביך את טראמפ אם אפילו רפובליקנים בודדים היו תומכים בה.

עבור הרפובליקנים, מחירי הדלק המאמירים מעוררים כבר חודשים ארוכים דאגה גדולה מההשלכות על בחירות האמצע הקרובות , שבהן הם נאבקים לשמור על השליטה בבית הנבחרים ובסנאט. בכל מערכת בחירות בארה"ב הכלכלה היא אחת הסוגיות הקריטיות ביותר שמשפיעות על דפוסי ההצבעה, והסקר האחרון של ה"טיימס" הראה כי כעת רוב הציבור האמריקני סומך יותר על הדמוקרטים מאשר על הרפובליקנים בניהול הכלכלה (51% לעומת 45%). טראמפ עצמו מציג עצמו כמי שלא מודאג מהסקרים הללו, אבל בד בבד מקפיד להדגיש בכל התייחסות למלחמה שהיא תסתיים במהרה – "מיד אחרי" או "קצת לפני" הבחירות ב-3 בנובמבר – ומבטיח שכשזה יקרה מחירי הדלק יצנחו.

טראמפ בעצרת הבחירות הלילה בצפון קרוליינה ( צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

( צילום: AP Photo/Alex Brandon )